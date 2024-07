Confira as revelações do tarot sobre o mês de julho

O tarot é uma ferramenta valiosa para entender como será o mês, oferecendo ideias e orientações sobre os desafios e oportunidades que poderão surgir. As cartas revelam, por exemplo, que julho será um ótimo período para quem está focado em ganhar dinheiro ou pagar dívidas.

“Julho será o mês das parcerias, dos acordos e do coletivo. No trabalho, é um bom momento para fazer cursos, aprender com outras pessoas, dividir demandas e compartilhar o que se sabe. Além disso, para os endividados: vejo boas oportunidades de acordos e quitação de dívidas”, diz a taróloga Isabel Fogaça.

Atenção com o saudosismo

Será preciso cuidado com pensamentos presos ao passado de modo geral. Isso porque será um período em que teremos a tendência a pensar mais no passado do que no presente. “Será forte a energia de saudosismo, como pensamento de ‘e se eu tivesse feito diferente?’. É preciso ter consciência sobre isso e manter o foco no presente. Vejo muitas transformações e influências espirituais. As pessoas estarão mais reflexivas e vão optar pela solidão”, explica.

Mês tenso no amor

No amor, julho será um mês tenso. Conforme a taróloga, de forma geral, terá muita separação de casais devido à comunicação insuficiente entre as duas pessoas. “Vejo um alto índice de separação por falta de comunicação. Cuidado para não ser severo demais, julgar e questionar demais o companheiro(a) e não olhar para os próprios erros”, recomenda Isabel Fogaça.

Além disso, conforme a taróloga, a tendência ao saudosismo também impactará os relacionamentos. “A energia e a reflexão sobre o passado estarão muito fortes, traumas e questões não superadas podem vir à tona dificultando e impactando os relacionamentos atuais, principalmente os imaturos”, diz.

Cuidado com a saúde

Na saúde, todos precisam ficar em alerta devido à mudança severa no tempo. Muitas doenças respiratórias estão chegando. Ademais, também é necessária muita atenção com o hábito de beber e dirigir. “Muito cuidado com alergias e saúde respiratória. Além disso, o tarot fala sobre vícios, pessoas bebendo demais para não focar no presente e isso trará várias consequências na vida pessoal e no trânsito”, alerta.

Alguns banhos podem ajudar a melhorar as energias do mês (Imagem: pilipphoto | Shutterstock)

Banhos para o mês de julho

A seguir, a taróloga lista alguns banhos indicados para este mês. Confira!

1. Banho de boldo

Função: limpa pensamentos, energias e aumenta a proteção.

limpa pensamentos, energias e aumenta a proteção. Melhor dia da semana para fazer: sexta-feira.

sexta-feira. Horário: antes de dormir.

Modo de fazer

Em um litro de água em temperatura ambiente, coloque 11 folhas de boldo maceradas com fé. Antes de realizar o banho, faça um teste na pele para verificar se pode dar alergia. Caso contrário, derrame a água da cabeça aos pés.

2. Banho de mel

Função: trai o amor.

trai o amor. Melhor dia da semana para fazer: domingo ou segunda-feira.

domingo ou segunda-feira. Horário: antes de dormir.

Modo de fazer

Em um litro de água quente, coloque uma colher de sopa de mel. Antes de realizar o banho, faça um teste na pele para verificar se pode dar alergia. Caso contrário, derrame a água do pescoço para baixo.

3. Banho de alecrim

Função: aumenta alegria, foco, atrai prosperidade e sucesso.

aumenta alegria, foco, e sucesso. Melhor dia da semana para fazer: qualquer dia.

qualquer dia. Horário: antes de dormir.

Modo de fazer

Em um litro de água quente, coloque um punhado de alecrim (mão cheia). Antes de realizar o banho, faça um teste na pele para verificar se pode dar alergia. Caso contrário, derrame a água do pescoço para baixo.

4. Banho de lavanda

Função: acalma, ajuda a dormir e limpa energias.

acalma, ajuda a dormir e limpa energias. Melhor dia da semana para fazer: sábado.

sábado. Horário: antes de dormir.

Modo de fazer

Em um litro de água quente, coloque um punhado de lavanda. Antes de realizar o banho, faça um teste na pele para verificar se pode dar alergia. Caso contrário, derrame a água do pescoço para baixo.

Por Isabel Fogaça