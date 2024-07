Veja como Saturno age em cada signo do zodíaco

Segundo a astróloga Bárbara Christan, Saturno é o bom velhinho dos planetas. É o senhor tempo. Muito temido e criticado, mas justo e firme com quem segue as normas. Representa responsabilidade, seriedade, comprometimento, perseverança, paciência, dedicação, trabalho e amadurecimento. É o freio necessário para refletirmos onde estamos, aonde queremos ir e o que fazer para chegarmos lá.

A seguir, veja como esse planeta age nos 12 signos!

Áries

Saturno em Áries incentiva a disciplina e o foco (Imagem: azarnov | Shutterstock)

O desafio de quem tem Saturno nessa posição é equilibrar a iniciativa, a pressa e a agressividade de Áries com a paciência, a resiliência e o planejamento saturnino. É preciso desenvolver disciplina, foco e persistência. É necessário entender a hora certa de agir e saber que tudo tem um tempo certo. A angústia de não ter seus desejos atendidos na hora pode atrapalhar o desenvolvimento e a evolução. É preciso lidar com a frustração, bem como ter paciência.

Touro

Saturno em Touro favorece as conquistas profissionais (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Esse posicionamento favorece conquistas profissionais e materiais. Oferece estabilidade, disciplina e realizações ao nativo, pois há uma grande força de vontade. Só é preciso tomar cuidado para não deixar a preguiça dominar e fazer com que a pessoa fique na zona de conforto.

Além disso, é preciso ter um pouco de flexibilidade para lidar com imprevistos e mudanças. É importante conciliar o cuidado com o corpo físico e com a mente. Visando ter uma boa saúde, trabalhe também a fé e a espiritualidade.

Gêmeos

Saturno em Gêmeos favorece a observação (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Quem tem Saturno nessa posição costuma ser observador, lógico e perspicaz. Adora desafios mentais e está em constante aprendizado, buscando sempre mais conhecimento. É necessário cuidar para que não se mostre pedante demais. Além disso, esse nativo precisa trabalhar melhor a comunicação e a adaptação.

Câncer

Saturno em Câncer representa amadurecimento de emoções (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Saturno nessa posição representa amadurecimento de emoções, muita responsabilidade em relação à família e raízes bem alicerçadas. Exílio do planeta, aqui a pessoa precisa de muita segurança emocional. Problemas do passado podem estar sempre rondando os pensamentos e os sentimentos, fazendo ressurgir traumas e trazendo certa melancolia. Esse nativo constrói muros em volta de si para evitar sofrimento. Por isso, precisa de constante aprovação e presença dos outros.

Leão

O orgulho próprio é o maior trunfo de quem tem Saturno em Leão (Imagem: azarnov | Shutterstock)

O orgulho próprio é o maior trunfo de quem tem Saturno nessa posição. A motivação leonina quer que o nativo atinja seus objetivos com glória, criatividade e exuberância. Todavia, como está exilado, o planeta pode restringir a expansividade do signo, impedindo-o de conquistar o que almeja, e causar frustrações.

É uma pessoa mais cautelosa, reservada e até fria, distante do relacionamento. Isso pode funcionar como um escudo protetor contra decepções. A segurança está em sua autoridade; por isso, exige respeito de todos.

Virgem

Perfeccionismo e necessidade de controle são elevados em quem tem Saturno em Virgem (Imagem: azarnov | Shutterstock)

O perfeccionismo e a necessidade de controle chegam ao extremo nessa posição. Pode ser uma pessoa muito cética e crítica com os outros, mas principalmente com ela mesma. O trabalho é levado a sério e faz muitos sacrifícios para chegar aonde almeja. A tarefa é procurar relaxar e se divertir mais, permitindo momentos de descontração.

Libra

Saturno em Libra favorece estabelecimento de relacionamentos amorosos (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Há um bom equilíbrio emocional nas ações e nos resultados. Esse posicionamento favorece o estabelecimento de relacionamentos amorosos e profissionais sérios, comprometidos e que tragam perspectiva de futuro e crescimento. Por isso, a pessoa pode ter certa dificuldade em encontrar o par ideal. A energia harmônica de Libra traz leveza ao planeta. É uma pessoa justa, consciente e responsável. Precisa ponderar muito as decisões e equilibrá-las entre a razão e a emoção.

Escorpião

A pessoa que tem Saturno em Escorpião é impaciente, reservada e extremamente exigente consigo (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A pessoa que tem Saturno nessa posição é impaciente, reservada e extremamente exigente consigo e com os outros. A obstinação o impulsiona ao sucesso, mas a intensidade escorpiana, quando pende para o lado das decepções e frustrações, pode ser sua âncora. Uma boa psicoterapia pode ajudar. Interessa-se por assuntos ocultos, mistérios e segredos.

Sagitário

A pessoa que tem Saturno em Sagitário tem sede pelo saber (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Pessoa de princípios. Leva o conhecimento e o aprofundamento de estudos a sério, tem sede pelo saber. Quando a energia é bem canalizada, pode chegar longe em suas posições e ocupações. O aprendizado ganha estrutura e seriedade, mas pode torná-la ortodoxa e com dificuldade em confiar nas pessoas. Há grande apreço pela lógica e por princípios, mas acaba querendo seguir as próprias regras, por desacreditar nas autoridades. Quando aprende a soltar o controle e a vencer o medo, a evolução é certa.

Capricórnio

Saturno em Capricórnio favorece a necessidade de alcançar metas (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Domiciliado, é um indivíduo extremamente prático, detalhista, cauteloso, rigoroso, persistente e responsável. Estabelece metas e segue até as alcançar. Não deixa nenhuma pedra o desviar do caminho. Pode pender para o lado materialista ou mergulhar na espiritualidade, dependendo de como estiver o seu aspecto. A segurança vem da realização profissional.

Aquário

A pessoa que possui Saturno em Aquário é dotada de muita concentração e de pensamento racional (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A pessoa que possui Saturno nessa posição é dotada de muita concentração e de pensamento racional. Tem a mente brilhante, é perspicaz, sensata, realista e organizada. Busca estrutura na vida, mas não seja convencional e, sim, no estilo aquariano “diferentão”. Tende a ter muitos amigos. Além disso, precisa desenvolver a intuição, a originalidade e a habilidade de interação.

Peixes

A pessoa com Saturno em Peixes necessita de segurança emocional (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A pessoa com Saturno nessa posição necessita de segurança emocional. Conecta-se com as artes, a psicologia e com a espiritualidade. A humildade, a compaixão e a empatia são grandes qualidades, mas é necessário adquirir autoconfiança. Por vezes, o lado negativo é o que pesa mais. Possui uma certa tendência em se vitimizar e andar no modo automático. É preciso aceitar o passado e deixá-lo para trás, esquecer-se dos erros e abrir espaço para o novo.