Horóscopo semanal: previsão dos signos de 15 a 21 de julho de 2024

Nesta semana, o Sol seguirá em Câncer, mas encerrará sua passagem por este signo. Também fará um aspecto tenso com Plutão, indicando uma fase com emoções afloradas. Nesse cenário, o contato frequente com feridas e dores internas gerará desconforto e oportunidade de ressignificação.

Mercúrio fará aspecto tenso com Urano e Marte, exigindo bastante cautela. A tendência a conflitos aumentará devido à dificuldade de comunicação clara, ações precipitadas e impulsivas. Além disso, haverá dificuldade em compreender o ponto de vista do outro, com cada um querendo impor sua vontade.

Vênus em Leão fará aspecto tenso com Plutão, sugerindo um período desafiador para as relações, com inseguranças afloradas, gerando conflitos e tensões. Com toda essa energia intensa e conflituosa, será importante que cada um cuide mais da sua energia, pensamentos e impulsos para evitar ações que gerem mais desequilíbrio.

Lembre-se que cada pessoa sentirá essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Uma nova fase se iniciará na vida do ariano e será o momento de se conectar com a sua essência (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará nesta semana e será o momento de se conectar com a sua essência, com o que o(a) torna único(a) e especial. Este período trará o desejo de viver tudo de forma mais intensa e emocionante. Apesar de o seu brilho pessoal atrair mais olhares, sentimentos de insegurança e medo da rejeição surgirão e causarão incômodo.

Encare esses desconfortos como uma oportunidade para ressignificar padrões de comportamento nocivos. Na vida afetiva, sentimentos de insegurança e medo da rejeição também aparecerão, e a cautela na tendência a agir de forma radical se mostrará necessária.

Touro

Nesta semana, o taurino revisitará o passado, se conectará com as suas lembranças e se aproximará das pessoas que lhe oferecem amparo (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Nesta semana, você revisitará o seu passado, se conectará com as suas lembranças e se aproximará das pessoas que lhe oferecem amparo. No entanto, incômodos e memórias dolorosas virão à tona. Apesar do desconforto, haverá uma oportunidade para encarar as situações vividas com mais maturidade, acolhendo e ressignificando o que aconteceu.

Em seus relacionamentos, será o momento de criar mais intimidade e lidar com suas dores e feridas que geram situações desagradáveis repetidamente. Encontre formas de acolher os sentimentos que surgirem, dando espaço para compreendê-los.

Gêmeos

O geminiano vivenciará uma fase de maior movimento em sua vida (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você vivenciará uma fase de maior movimento em sua vida e, nesta semana, assumirá mais compromissos do que realmente consegue cumprir, gerando tensão e desgaste energético. Lembre-se de respeitar seus limites e direcionar sua atenção para o que realmente quer fazer, além de controlar os ânimos exaltados, capazes de decisões precipitadas. Caso precise fazer alguma viagem, prepare-se para lidar com imprevistos e situações desagradáveis que surgirem. Ainda, atente-se aos seus padrões de pensamento, pois aflorarão angústias e inseguranças.

Câncer

A fase será importante para o canceriano reorganizar a vida financeira (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Fase importante para reorganizar a sua vida financeira, tomando consciência dos seus recursos, valorizando suas conquistas e agindo para obter maior estabilidade. Gastos imprevistos ou perda de algum dinheiro/recurso poderão ocorrer, causando desestabilização.

Mantenha atenção aos gastos e às inseguranças que surgirem, evitando buscar conforto momentâneo em aquisições desnecessárias. Observe, ainda, o que ocupa espaço sem sentido em sua vida para libertar-se de sentimentos e itens materiais desalinhados com seus valores.

Leão

Será o momento de o leonino sair do casulo das últimas semanas (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Nesta semana, com o Sol se aproximando do signo de Leão, uma nova fase começará. Será o momento de sair do casulo das últimas semanas, que foram mais introspectivas, e avançar com seus projetos, sentindo mais confiança e energia para batalhar pelo que deseja.

Inseguranças e medo da rejeição surgirão, podendo drenar sua energia e levar a dúvidas sobre si. Encare esses desconfortos, aprendendo com eles e ressignificando-os para se libertar de comportamentos que causam sofrimento.

Virgem

O virginiano viverá uma fase de muita energia e mudanças imprevistas (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Uma fase de muita energia e mudanças imprevistas em sua vida, especialmente no setor profissional, começará. No entanto, será necessário desacelerar, recolher-se e mergulhar em seu interior. Logo, faça um balanço de tudo o que viveu, voltando sua atenção internamente e assimilando as experiências e aprendizados para ter mais clareza do que iniciar no novo ciclo. Ao respeitar esse movimento e direcionar bem sua energia para realizar o necessário sem exceder nas atividades, evitará as possíveis tensões.

Libra

O libriano deverá se dedicar ao desenvolvimento pessoal, realizando mudanças alinhadas com suas crenças (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Após uma fase desafiadora, na qual enfrentou suas sombras com coragem, você se sentirá mais confiante. Além disso, será um bom momento para se dedicar ao desenvolvimento pessoal, realizando mudanças alinhadas com suas crenças.

Suas relações também entrarão em uma nova fase, favorecendo conexões com amigos e pessoas com ideais semelhantes, criando uma rede de afeto que fortalecerá seus propósitos. Contudo, medos e inseguranças poderão surgir, levando a atitudes radicais. Por isso, mantenha-se em alerta.

Escorpião

Uma nova fase começará na vida do escorpiano, com foco no setor profissional e no futuro (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Uma nova fase começará, com foco na vida profissional e no futuro. Chegará o momento de colher os frutos dos seus esforços e receber reconhecimento de pessoas que admira, então dedique-se ao que realmente deseja.

Inseguranças poderão emergir, conectando você a seus medos e dores, o que poderá levar a atitudes radicais. Logo, controle seus ânimos e acolha seus desconfortos para evitar mal-entendidos. Na vida afetiva, sentimentos como medo do abandono e da rejeição aparecerão. Sendo assim, os acolha e ressignifique-os.

Sagitário

O sagitariano enfrentará desafios ao continuar em contato com seus medos, mas terá oportunidade de se libertar de comportamentos nocivos (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você enfrentará desafios ao continuar em contato com seus medos, mas terá uma importante oportunidade de se libertar de comportamentos nocivos e situações desalinhadas com suas verdades. Isso abrirá espaço para vivências em sintonia com quem é agora.

Na vida afetiva, cautela será necessária, pois a tendência a agir de forma precipitada e impulsiva surgirá. E, embora deseje mais harmonia e equilíbrio nas relações, a imposição de sua vontade sem respeitar os limites do outro gerará conflitos.

Capricórnio

O capricorniano enfrentará maior instabilidade emocional, com o desejo de viver tudo de forma intensa e emocionante (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Nesta semana, você enfrentará maior instabilidade emocional, com o desejo de viver tudo de forma intensa e emocionante, levando a ações precipitadas e impulsivas. Buscará equilíbrio nos relacionamentos, mas diversas situações causarão desconfortos e atrapalharão a harmonia.

Ainda, sentimentos de insegurança e medo da rejeição surgirão, podendo resultar em atitudes radicais que geram desequilíbrio. Acolha suas dores e compreenda as origens delas para evitar arrependimentos futuros.

Aquário

Uma nova fase começará na vida do aquariano, focada na busca pelo equilíbrio nos relacionamentos (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Uma nova fase começará, focada na busca pelo equilíbrio nos relacionamentos. Sua flexibilidade e compreensão com as necessidades alheias aumentarão, sem esquecer das suas próprias. Entretanto, sentimentos de insegurança e medo de perder quem ama surgirão, levando a ações desequilibradas e tensões. Acolha os sentimentos desconfortáveis, evite agir no calor das emoções e projete no outro apenas o que é necessário. Use sua coragem e determinação para se libertar do que traz sofrimento e alinhar-se com suas verdades.

Peixes

O pisciano entrará em uma nova fase de organização da vida e rotina, realizando tarefas cotidianas com alegria e entusiasmo (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Após um período de conexão com seu brilho pessoal e essência, você entrará em uma nova fase de organização da vida e rotina, realizando tarefas cotidianas com alegria e entusiasmo. Sentirá medos e inseguranças nesta semana, o que afetará sua saúde e levará a pensamentos pessimistas. Foque no que realmente deseja, cuide da sua energia e espiritualidade para se sentir mais seguro(a) e protegido(a). Tenha cuidado ao assumir compromissos em excesso, evitando sobrecarga que prejudique sua saúde.

Por astróloga Thaís Mariano