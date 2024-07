3 dicas para deixar sua casa livre de energias negativas

Para muitas pessoas, a própria costuma ser considerada um templo. Neste contexto, cuidar da energia do lar é fundamental para garantir um ambiente seguro e harmonioso. Quando estão em equilíbrio, elas contribuem para criar uma sensação de paz e equilíbrio. Mas, quando acumulada, ela pode influenciar diretamente o bem-estar físico, emocional e mental.

Pontos muito importantes, segundo a taróloga Isabel Fogaça, são evitar brigas dentro do lar e manter um bom relacionamento com as pessoas que moram no mesmo local. “Se estamos de mal com a vida, brigando, bebendo e, principalmente, com vícios, atraímos espíritos da mesma vibração, os chamados zombeteiros. Por isso, é importante evitar e trabalhar os bons costumes dentro do lar. Sem reclamação, sem discussão, brigas, desentendimentos, mais amor e carinho”, explica.

Limpeza do ambiente

A limpeza do ambiente se trata de um aspecto essencial a ser considerado. A organização tem relação com nossa saúde mental. Um local organizado significa uma mente tranquila e organizada em pensamentos. “Muita bagunça pode deixar a energia ruim! Organize gavetas, arrume sua cama, jogue tudo que é lixo fora, louça na pia cheia de comida não é legal para energia também. Não acumule!”, complementa Isabel Fogaça.

As plantas ajudam a limpar as energias negativas da casa (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Afastando as energias ruins

Abaixo, a taróloga Isabel Fogaça dá dicas de como limpar a casa de energias negativas.

1. Tenha plantas

Ter plantas dentro de casa é ótimo para ajudar na limpeza de energias. Espada-de-são-jorge corta as energias negativas; arruda tira a inveja; samambaia purifica o ambiente. “As plantas ajudam a purificar o ambiente; por isso, é muito bom ter uma em cada cômodo. Mas lembre-se: nenhuma planta cresce e se mantém viva em um ambiente desorganizado e sem cuidado”, alerta.

2. Use cristais

Os cristais são responsáveis por circular a energia em um ambiente. Segundo a taróloga, é legal ter um em cada cômodo, até no banheiro. São bons para limpar energias: turmalina negra, vassoura de bruxa, quartzo transparente e selenita branca.

3. Coloque sal grosso nos ralos da casa

Ralos da casa podem ser um problema para energia, já que dão acesso ao esgoto, que tem relação direta com energias densas e muito pesadas. Por isso, tampe os ralos da sua casa e, a cada 15 dias, coloque sal grosso.

Por Isabel Fogaça