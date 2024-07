Aprenda banho poderoso para o dia 07/07

O número sete é considerado poderoso e místico em diversas culturas ao redor do mundo. Ele aparece com frequência em contextos religiosos, filosóficos e científicos. Na Bíblia, por exemplo, ele é frequentemente mencionado, como nos sete dias da criação.

“Se pararmos para reparar, conseguimos perceber que o número faz parte da construção do mundo! Deus criou o planeta em seis dias e no sétimo descansou; são sete notas musicais; também sete cores do arco-íris. O número é poderoso e pode trazer muita prosperidade”, explica a taróloga Isabel Fogaça.

A combinação dessas influências culturais, religiosas e científicas contribui para a percepção do número sete como um símbolo de poder e completude.

Banho de ervas no dia 7 de julho ajuda a atrair amor e proteção (Imagem: Sebastian Duda | Shutterstock)

Banho para o dia 07/07

Segundo a taróloga, o aconselhado é fazer um banho de sete ervas no dia 07/07. Esse mix de ervas é encontrado em casas de produtos esotéricos e místicos. “Ele limpa energia, purifica, traz amor, proteção e sucesso! É um banho completo”, diz Isabel Fogaça, completa: “Caso não queira fazer o banho, ou queira um plus, você pode comprar incensos de sete ervas e defumar todos os cômodos da casa durante o dia 7/7”.

Para fazer o banho, esquente um litro de água em fogo médio e coloque um punhado das ervas. Antes, faça um teste com a água com as ervas na pele. Se não apresentar sintomas de alergia, jogue da cabeça para baixo antes de dormir na noite do portal 07/07, sempre mentalizando coisas boas e com muita fé.

Por Isabel Fogaça