12 curiosidades sobre os nativos do signo de Leão

Leão, o quinto signo do zodíaco, é regido pelo Sol e rege a Casa 5 do Mapa Astral. Representados pelo rei da selva, os leoninos carregam consigo uma personalidade envolvente e carismática. Conforme a astróloga Thaís Mariano, quem tem o Astro-Rei em Leão costuma ser uma pessoa expansiva, alegre e exuberante. “Leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça”, explica.

A seguir, confira outras curiosidades sobre os nativos de Leão!

1. Signo do elemento Fogo

Leão é o quinto signo do zodíaco e o segundo da tríplice de fogo. Além disso, ele é um representante fixo, ou seja, está presente no meio da estação, a estabilizando. “Sendo assim, apesar de ser um signo de Fogo, ele busca estabilidade”, pontua Thaís Mariano.

2. Resistentes às mudanças

Leão é um signo fixo e resistente à mudança. Por causa disso, os nativos não gostam de ser desafiados ou contrariados. “Costumam ser mandões e possuem certa dificuldade em admitir um erro, engano ou cogitar que isso possa acontecer”, diz Thaís Mariano.

3. Pessoas muito generosas

Os leoninos têm um grande coração e são conhecidos pela generosidade. Leais, gostam de cuidar das pessoas próximas. “Um leonino bem-equilibrado consigo mesmo pode ser extremamente generoso e reconhecer com facilidade o brilho do outro e incentivá-lo a permitir que esse brilho aumente cada vez mais”, ressalta a astróloga.

4. São ambiciosos

Possuem uma natureza ambiciosa e estão sempre buscando o sucesso em suas vidas pessoais e profissionais. “Os leoninos tendem também a permitir que o ego os domine e a agir de forma que beneficie somente a si, mesmo que cause prejuízo ao outro”, revela a astróloga.

5. Autoestima elevada

Os leoninos geralmente têm uma autoestima elevada e uma confiança inabalável em suas habilidades. “Assim como o animal que representa esse signo, os leoninos gostam de exibir sua beleza e majestade e sentem-se confortáveis com os olhares voltados para eles”, afirma Thaís Mariano.

Os nativos de Leão tendem a gostar de luxo e glamour (Imagem: John Hong | Shutterstock)

6. Gosto pelo luxo

Os nativos do signo de Leão costumam ter uma inclinação natural para o luxo e o glamour. Regidos pelo Sol, astro que simboliza a realeza e a grandiosidade, os leoninos são frequentemente atraídos por ambientes sofisticados e itens de alta qualidade. Eles possuem um senso de autoestima elevado e buscam refletir essa confiança e brilho em sua vida cotidiana.

7. Muito expressivos

Esses nativos são conhecidos por sua expressividade marcante. Governados pelo Sol, que simboliza a vitalidade e a autoexpressão, eles possuem uma presença magnética e vibrante. Gostam de ser o centro das atenções e têm uma habilidade natural para se destacar em qualquer situação.

8. Orgulhosos natos

Segundo Thaís Mariano, devido a todo o ar de nobreza e superioridade, os nativos podem ser orgulhosos, vaidosos, egoístas, arrogantes, prepotentes e autoritários. “Quando ele [o leonino] tende a ir para o lado sombra de sua personalidade, pode se tornar uma pessoa de difícil convivência, pois tem dificuldade em aceitar opiniões, validando somente a sua”, esclarece a astróloga.

9. Dramáticos

Leão fica incomodado quando alguém brilha mais do que ele. “É dramático (do tipo de drama digno dos teatros), expansivo e exagerado. Sente-se profundamente magoado quando não é reconhecido por algo que faz, ou quando acha que deveria ser reconhecido”, explica Thaís Mariano.

10. Leais

Leão valoriza a lealdade e espera a mesma dedicação das pessoas ao seu redor. No entanto, os leoninos podem ser exigentes quando se trata de reconhecimento.

11. Carinhosos

Demonstram carinho pelas pessoas que amam por meio de elogios sinceros, atenção dedicada e cuidado constante com o bem-estar de seus entes queridos. O nativo de Leão “adora estar apaixonado e se dedica intensamente ao parceiro, cobrindo-o de todos os cuidados que ele acredita serem os mais especiais. Gosta de fazer com que a pessoa se sinta em um pedestal, inclusive por estar com ele (que também se coloca em um pedestal)”, explica Thaís Mariano.

12. Aventureiros

Os leoninos têm um espírito aventureiro e estão sempre prontos para novas experiências. Eles adoram desafios que estimulam e animam sua curiosidade. É comum vê-los explorando novos caminhos e aproveitando cada oportunidade de descobrir algo novo. A paixão por desafios e a disposição para enfrentar o desconhecido fazem parte do seu jeito vibrante e destemido de ser.