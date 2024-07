Veja as previsões do Horóscopo Chinês para agosto de 2024

O ano de 2024 tem a energia do Dragão, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Agosto traz a influência do Macaco, que é exemplo de rapidez e astúcia, mas também de vaidade e arrogância.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, os nativos do Macaco são dependentes da aprovação alheia e, por isso, se tornam alvos fáceis de bajuladores. Além disso, “são extremamente ambiciosos, mas possuem muita dificuldade em manter as conquistas devido aos gastos exagerados e a falta de constância e disciplina nas ações”, acrescenta.

Esses nativos também supervalorizam as próprias qualidades. A especialista explica que esse comportamento pode trazer inúmeras frustrações, principalmente quando se deparam com a necessidade de se empenhar para conquistar algo na vida.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em agosto!

Rato

Os nascidos no ano do Rato poderão experimentar mudanças positivas no setor profissional (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Neste mês, os nascidos no ano do Rato poderão experimentar mudanças positivas no setor profissional, expandindo significativamente os resultados. Contudo, para que os nativos possam usufruir desta fase da melhor forma possível, é recomendado que aprimorem os seus conhecimentos.

Búfalo

Os nativos do Búfalo poderão experimentar curas físicas e emocionais, se libertando de antigos incômodos (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado, trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Em agosto, os nativos do Búfalo poderão experimentar curas físicas e emocionais, se libertando de antigos incômodos. Portanto, será preciso que tenham foco na saúde. Além disso, o equilíbrio entre o corpo e a mente se mostrará fundamental neste período.

Tigre

A tendência será que os nascidos no ano do Tigre experimentem problemas relacionados à justiça (Imagem: Marish | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente em relação às finanças. Esses desequilíbrios afetam a todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de agosto, a tendência será que os nascidos no ano do Tigre experimentem problemas relacionados à justiça. Além disso, desequilíbrios poderão ocorrer no setor profissional ou pessoal, demandando atenção dos nativos para restabelecer o equilíbrio. Desenvolver a paz mental irá ajudá-los a enfrentar esse ciclo.

Coelho

Os nativos do Coelho poderão sentir uma certa lentidão para concretizar as suas metas (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Neste mês, os nativos poderão sentir uma certa lentidão para concretizar as suas metas. Logo, será necessário paciência para não perderem o foco diante dos obstáculos. Por fim, o planejamento poderá trazer mais resultados do que as ações.

Dragão

Os nascidos no ano do Dragão deverão domar o seu ímpeto de ação para que ele não se transforme em agressividade (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

Em agosto, os nascidos no ano do Dragão deverão domar o seu ímpeto de ação para que ele não se transforme em agressividade. Se bem controlado, esse impulso poderá trazer muitos benefícios na área financeira. Por fim, o momento será de expansão e sorte.

Serpente

Os nascidos no ano da Serpente viverão bons momentos com amigos e colegas de trabalho (Imagem: Marish | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Neste mês, os nascidos no ano da Serpente viverão bons momentos com amigos e colegas de trabalho. Além disso, as pessoas próximas estarão dispostas a ajudá-los, o que poderá fazer com que recebam muitos benefícios. Retribuição e gratidão por parte dos nativos serão fundamentais para poderem fortalecer os laços de carinho.

Cavalo

Os nativos do Cavalo experimentarão o aumento do poder sobre algo ou alguém (Imagem: Marish | Shutterstock)

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. Neste período, os nativos experimentarão o aumento do poder sobre algo ou alguém. Com isso, eles deverão ter muita sabedoria para não abusar da autoridade. Manter o autodomínio será fundamental para não se arrependerem futuramente.

Cabra

A tendência será que os nascidos no ano da Cabra enfrentem conflitos significativos, o que poderá acarretar prejuízos emocionais ou financeiros (Imagem: Marish | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo gerar muitos impactos negativos. No mês de agosto, a tendência será que os nascidos no ano deste animal enfrentem conflitos significativos, o que poderá acarretar prejuízos emocionais ou financeiros. Além disso, a tensão e o nervosismo poderão trazer problemas de saúde. Por isso, será necessário que os nativos redobrem a atenção com o bem-estar físico.

Macaco

Os nascidos no ano do Macaco enfrentarão uma maré de pessimismo, o que abrirá as portas da desconfiança e da negatividade (Imagem: Marish | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Neste mês, os nascidos no ano deste animal enfrentarão uma maré de pessimismo, o que abrirá as portas da desconfiança e da negatividade. Os nativos precisarão se manter realistas neste período, pois a tendência será que se associem a tudo que é danoso.

Galo

Os nascidos no ano do Galo poderão enfrentar um excesso de sensibilidade, o que acentuará os sentimentos positivos e negativos (Imagem: Marish | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para conviver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não desenvolver essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas. Em agosto, os nascidos no ano do deste animal poderão enfrentar um excesso de sensibilidade, o que acentuará os sentimentos positivos e negativos. Nesta fase, para encontrarem mais conforto emocional, é recomendado que canalizem os excessos em atividades criativas.

Cão

Os nativos do Cão poderão enfrentar prejuízos, o que limitará as suas ações (Imagem: Marish | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Nesta fase, os nativos deste animal poderão enfrentar prejuízos, o que limitará as suas ações. O aceite das próprias limitações trará para eles maior serenidade emocional. Além disso, a compreensão de que as pausas são necessárias irá ajudá-los.

Javali

OS nascidos no ano do Javali enfrentarão transformações relacionadas ao trabalho (Imagem: Marish | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa um aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou. Neste mês, os nascidos no ano do deste animal enfrentarão transformações relacionadas ao trabalho. Maiores responsabilidades ou troca de emprego poderão ser esperadas. Compreender que mudanças são necessárias se mostrará fundamental para os nativos, já que eles passarão por um forte processo de amadurecimento em 2025.