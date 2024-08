Aprenda a se proteger com a radiestesia em viagens

Durante as férias escolares, o fluxo de passageiros nas estradas e aeroportos aumenta, assim como a preocupação com a segurança de quem está viajando. No entanto, existem algumas técnicas da radiestesia para ajudar na proteção.

A radiestesia é uma prática que envolve o uso de ferramentas como pêndulos, gráficos e cristais para detectar vibrações e energias e proteger a aura. A terapeuta holística especialista em radiestesia Mariana Tortella ensina como montar um tipo de tratamento para proteção enquanto você estiver fora de casa. Confira!

Primeiro passo

O primeiro passo é ter em mãos o gráfico radiônico 9 círculos, que pode ser adquirido facilmente na internet ou impresso em casa em um papel mais duro e resistente. “Esse gráfico é capaz de proteger bens materiais, objetos, pessoas, animais e até mesmo locais de qualquer energia negativa”, explica a terapeuta.

Gráfico 9 círculos pode ser usado para proteger a sua família em viagens (Imagem: ImageFlow | Shutterstock)

Segundo passo

Em seguida, Mariana Tortella orienta a colocar uma foto de quem vai viajar dentro do gráfico 9 círculos. “Se for uma pessoa, foto só dela. Se for duas, foto das duas pessoas. Se for a família inteira, coloque uma foto da família”. Deixe a foto dentro do gráfico numa superfície da sua casa até o seu retorno.

E, caso vá viajar de carro, pode também acrescentar, dentro dos 9 círculos, um papel com a placa do carro escrita em caneta preta. Se a viagem for de avião, coloque o número do voo da mesma forma dentro do círculo. Mariana Tortella finaliza explicando que o objetivo é proteger fisicamente a pessoa ou a família durante todo o período da viagem.

Por Yasmin Santos