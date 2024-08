Veja as previsões de agosto para o signo de Leão

No início do mês, você, nativo de Leão, terá bastante energia e coragem para ir atrás do que realmente deseja para a sua vida. Ademais, o seu brilho pessoal estará em alta. Com isso, a tendência será que tudo caminhe de maneira positiva, lhe trazendo benefícios. Ainda nestes dias, procure direcionar o seu foco para aquilo que pretende realizar, evitando desperdiçar energia em diferentes projetos.

Por volta da metade do mês, você deverá ter mais cautela. Afinal, leonino, a propensão será que aja de maneira precipitada e repentina, o que poderá gerar tensões. Além disso, será possível que ocorram algumas situações inesperadas, abalando assim a sua segurança. No caso, se abra para as mudanças e use a sua criatividade e intuição para lidar com elas.

Período conturbado no amor

Leão, apesar da sua busca por mais estabilidade e segurança, a tendência será de imprevistos e mudanças repentinas no início do mês. Desse modo, a relação amorosa poderá ser abalada. Por outro lado, isso também será uma oportunidade para fazer as mudanças necessárias no setor afetivo, rompendo com o que lhe traz sofrimento e com o que não está alinhado aos seus valores.

Por volta da metade do mês, você poderá se deparar com medos e inseguranças, o que irá aflorar carências. No caso, atente-se a essa questão, pois ela poderá levá-lo(a) a cobrar excessivamente a pessoa amada ou se envolver com alguém para suprir as necessidades emocionais.

Apesar dos esforços do leonino para economizar, imprevistos poderão surgir, gerando gastos e desequilíbrios (Imagem: AVA Bitter | Shutterstock)

Mês de impulsos no setor financeiro

Durante este mês, apesar dos seus esforços para organizar o setor financeiro, haverá, possivelmente, imprevistos, gerando gastos e desequilíbrios. Além disso, a propensão será que gaste por impulso. Portanto, leonino, atente-se à forma como lida com o dinheiro, repense antes de investir em algo e use a intuição e a criatividade para lidar com situações inesperadas. Por volta da metade do mês, você experimentará mais clareza sobre o que deve fazer para encontrar o equilíbrio e a estabilidade material. Desse modo, haverá a oportunidade de controlar os impulsos.

Por astróloga Thaís Mariano