Horóscopo semanal: previsão dos signos de 29 de julho a 04 de agosto de 2024

Nesta semana, o Sol em Leão continuará em aspecto tenso com Plutão, indicando a necessidade de enfrentar dores que afetam o brilho pessoal, com coragem para ressignificar tudo que nos distancia de nós mesmos. Mercúrio em aspecto tenso com Marte representará pensamentos acelerados, tendência a falar por impulso e dificuldade para organizar ideias. Isso levará a ações precipitadas que poderão gerar conflitos.

Por sua vez, Vênus em Leão fará conjunção com Mercúrio e aspecto tenso com Urano, indicando a possibilidade de mudanças e imprevistos nos relacionamentos, com risco de rompimentos precipitados e forte desejo de liberdade. Por outro lado, Marte em conjunção com Júpiter e em aspecto tenso com Mercúrio mostrará mais coragem e otimismo para batalhar pelos sonhos, mas também tendência a ações impulsivas e exageradas capazes de causar desequilíbrios.

Lembre-se que cada pessoa sentirá essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A vida social do ariano ficará mais agitada, trazendo contato com novas pessoas e lugares (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Nesta semana, sua vida social ficará mais agitada, trazendo contato com novas pessoas e lugares, o que proporcionará alívio emocional. Contudo, os eventos nesses ambientes o(a) impactarão de forma significativa. Cuidado com o excesso de compromissos, pois poderão causar desgaste energético e tensão. Respeitar seus limites será crucial.

Você entrará também em uma fase de maior conexão com sua essência. Porém, enfrentará medos que aflorarão inseguranças, levando a dúvidas sobre seu potencial. Acolha os desconfortos, não se deixe levar pelos medos e abandone padrões de comportamento que abalam seu amor-próprio.

Touro

O taurino se conectará mais profundamente com o seu passado, tendo a chance de ressignificar lembranças dolorosas (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Você se conectará mais profundamente com o seu passado, tendo a chance de ressignificar lembranças dolorosas que influenciam comportamentos nocivos. Ao se deparar com desconfortos e medos antigos, decida se mover em direção ao que realmente deseja se tornar. O ambiente familiar poderá ficar conturbado, com desentendimentos frequentes.

Além disso, cuidado com gastos excessivos e impulsivos, motivados por um desejo inconsciente de buscar mais conforto. Utilize sua força e coragem para batalhar por independência financeira e inovar na forma de lidar com o dinheiro. Na vida afetiva, imprevistos poderão ocorrer.

Gêmeos

O geminiano entrará em uma fase de desacelerar para assimilar tudo o que viveu recentemente (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Nesta semana, você entrará em uma nova fase, sendo um período de desacelerar para assimilar tudo que viveu recentemente. O desejo de estar em casa e na companhia de pessoas queridas será forte. Entretanto, desconfortos causados por memórias poderão surgir, levando a ações intensas e radicais.

Acolha os sentimentos para lidar melhor com este momento. Haverá, também, muita energia e disposição para batalhar pelos objetivos e buscar realização e crescimento. Direcione tudo isso de forma eficaz para aproveitar o período da melhor maneira possível.

Câncer

A vida social do canceriano passará por um período mais movimentado, com um forte desejo de conhecer novas pessoas e lugares (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Sua vida social passará por um período mais movimentado, com um forte desejo de conhecer novas pessoas e lugares. Poderá haver impaciência com indivíduos que têm ideias diferentes, levando a discussões desnecessárias. Assim, respeite a opinião do outro para que a sua também seja considerada, evitando a rebeldia que causaria afastamentos impulsivos. Você estará em uma fase de organização financeira, enfrentando situações que geram insegurança. Por outro lado, elas ajudarão a ressignificar como lida com o dinheiro.

Leão

O leonino terá maior vitalidade, mas também enfrentará medos e traumas que afetarão sua autopercepção e ações (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Você terá, neste período, maior vitalidade, mas também enfrentará medos e traumas que afetarão sua autopercepção e ações. Os desconfortos poderão levar a atitudes radicais. Então, observe esses incômodos e busque maneiras de ressignificá-los para se libertar de tais padrões.

Você passará por um momento importante na vida financeira, valorizando tudo que já conquistou e tomando consciência do que é necessário para alcançar a estabilidade desejada. Todavia, imprevistos poderão gerar insegurança e ocasionar gastos por impulso.

Virgem

O virginiano continuará em um período introspectivo, enfrentando medos e fantasmas internos (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Nesta semana, você continuará em um período introspectivo, enfrentando medos e fantasmas internos que causarão incômodos. Porém, estes se mostrarão essenciais para libertar-se de ciclos repetitivos de sofrimento.

Sentirá confusão e maior sensibilidade às vibrações externas. Portanto, cuide da própria energia e dedique mais tempo às práticas espirituais. Apesar disso, a fase será bastante movimentada na vida profissional. Poderá receber reconhecimento de pessoas que admira e encontrar coragem para batalhar pelos objetivos almejados.

Libra

O libriano deverá ter atenção com os excessos, que poderão desestabilizá-lo (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Você terá energia, coragem e vitalidade para lutar pelos seus sonhos. Por sua vez, este envolvimento emocional com suas verdades trará sensação de expansão. Entretanto, tenha atenção aos excessos, que poderão te desequilibrar. Ainda, a mente ficará confusa, dificultando a tomada de decisões e gerando pensamentos desordenados. Diante disso, cuide mais da sua energia. Busque formas de organizar a mente para obter clareza.

Escorpião

O escorpiano enfrentará medos que gerarão insegurança e poderão levar a ações radicais (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Neste período, você se dedicará mais à vida profissional e aos projetos futuros. Entretanto, enfrentará medos que gerarão insegurança e poderão levar a ações radicais. Assim, atente-se à possibilidade de manipulação, tanto de si quanto dos outros. Utilize essa energia para enfrentar anseios e se dedicar ao que deseja realizar de forma madura e consciente. A coragem para enfrentar sombras e o otimismo para lidar com elas estarão presentes, ajudando a se libertar de padrões de sofrimento.

Sagitário

Mudanças e novas oportunidades surgirão na vida no sagitariano, trazendo confiança e coragem para expor suas ideias (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Você entrará em uma fase de bastante movimento, especialmente no campo profissional. Mudanças e novas oportunidades surgirão, trazendo confiança e coragem para expor suas ideias. Flexibilizará sua forma de se colocar no trabalho.

Entretanto, poderá agir por impulso com mais frequência, ficando irritado(a) quando algo não sair como desejado e se comprometer com mais do que realmente pode fazer. Atente-se a isso. Por sua vez, na vida afetiva, buscará harmonia na relação, mas a tendência a querer tudo a seu modo gerará conflitos e poderá levar a ultrapassar os limites alheios.

Capricórnio

O capricorniano enfrentará uma rotina bastante movimentada, levando a sentimentos de tensão e ansiedade (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Nesta semana, você enfrentará uma rotina bastante movimentada, levando a sentimentos de tensão e ansiedade. Poderá se comprometer com mais do que pode fazer, gerando conflitos e afetando a saúde. Assim sendo, respeite seus limites e busque controlar os ânimos.

Ainda, será preciso direcionar o foco e a energia para realizar o necessário de forma consciente, aproveitando a fase com mais vitalidade. Além disso, se conectará com o lado obscuro da alma, tomando consciência de padrões nocivos e facilitando a ressignificação de medos e dores.

Aquário

O aquariano enfrentará dificuldade em respeitar os limites do outro, podendo se envolver de forma precipitada (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Você focará mais a vida afetiva, com maior chance de se apaixonar e buscar mais romance no relacionamento atual. Contudo, enfrentará dificuldade em respeitar os limites do outro, podendo se envolver de forma precipitada e excessiva.

Para equilibrar essa tendência, esteja consciente dos seus reais desejos e necessidades na relação. Lembre-se que cada um demonstra afeto de forma diferente e respeite a maneira de ser do outro. Será uma fase propícia para se dedicar às suas paixões, aos hobbies e a tudo que nutre a alma.

Peixes

O ambiente familiar do pisciano atravessará uma fase tumultuada, com ânimos exaltados e aumento de conflitos (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

O ambiente familiar atravessará uma fase tumultuada, com ânimos exaltados e aumento de conflitos. O desejo de manter independência e individualidade resultará nisso. Nesse cenário, a comunicação evitará desentendimentos. Você também enfrentará memórias que causarão desconfortos emocionais, uma oportunidade para ressignificá-las.

Na rotina, organizará sua vida, mas se deparará com sentimentos que afetarão a saúde, aflorarão inseguranças e levarão a dúvidas sobre si. Período ideal para mudar hábitos e desapegar do que o(a) prejudica.

Por astróloga Thaís Mariano