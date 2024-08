Veja a previsão completa de agosto para os 12 signos

No início de agosto, o Sol em Leão formará bons aspectos com Marte e Júpiter, trazendo mais energia, vitalidade e positividade, permitindo que todos busquem sua essência e o que traz alegria e sentido para a vida. Por volta da metade do mês, o Sol entrará em conjunção com Mercúrio e fará um aspecto tenso com Urano, indicando uma fase de ânimos exaltados e tendência a imprevistos.

Mercúrio estará retrógrado, começando em Virgem e retornando para Leão, sugerindo uma fase importante para refletir sobre como nos enxergamos e o que precisamos mudar em nossas ações para torná-las mais conscientes.

Tensões e ajustes nas relações

Vênus transitará de Leão para Virgem no início do mês, fazendo um aspecto tenso com Urano, indicando estresses e rompimentos repentinos nas relações. Depois, Vênus entrará em conjunção com Mercúrio, fará aspectos tensos com Marte, Júpiter e Saturno, sinalizando um período delicado para as relações, com aumento de conflitos, inseguranças, medos e carências.

Marte seguirá em Gêmeos, formando uma conjunção com Júpiter, trazendo um período movimentado nas relações sociais e nos estudos. Será essencial focar onde se deseja dedicar essa energia, evitando a dispersão.

Oportunidades de expansão

Saturno continuará em Peixes, ajudando a regular a tendência a fantasias e ilusões, mas também levando à melancolia e à dificuldade para lidar com a realidade. Por sua vez, Júpiter seguirá em Gêmeos, favorecendo viagens, estudos e a expansão do conhecimento interno e externo.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Energia geral

Você entrará, no início do mês, em uma fase bastante positiva para o desenvolvimento da sua autoestima, dedicando-se ao que gosta e se divertindo. Será um bom período para se dedicar aos seus hobbies e viver momentos alegres com quem ama. Depois, o cenário mudará: será o momento de focar a vida prática, organizando sua rotina. Ainda, haverá a possibilidade de diversos imprevistos que poderão gerar tensão.

Relacionamentos

No começo do mês, estará mais aberto(a) a contatos sociais, buscando novidades e conhecendo novas pessoas e lugares ao lado do(a) parceiro(a). Este período será ideal para ampliar sua rede de contatos, pois você estará mais flexível para novas ideias. No entanto, por volta da metade do mês, a tensão e as cobranças poderão prejudicar a relação.

Trabalho e dinheiro

Iniciará o mês com boas oportunidades para negociações e novos contatos. Todavia, cuidado com o excesso de otimismo, que poderá levar a fechar negócios sem clareza. A partir da metade do mês, possivelmente enfrentará maiores cobranças, gerando insegurança.

Touro

Energia geral

Você se envolverá mais com atividades que fazem seu coração bater mais forte, aproveitando momentos divertidos e alegres. No início do mês, será favorável dedicar tempo aos hobbies. Contudo, tenha cautela para não agir impulsivamente e envolver-se em algo passageiro.

Relacionamentos

Estará em busca de fortes emoções na vida afetiva, podendo se apaixonar ou querer viver intensamente ao lado de quem ama. Procurará romance e movimentará a relação, mas deverá prestar atenção aos limites do outro para evitar frustrações.

Trabalho e dinheiro

Fase positiva para aumentar seus recursos e buscar independência financeira. Contudo, cuidado com gastos impulsivos e empecilhos, que poderão gerar insegurança, especialmente no início do mês. Organize suas finanças para administrar melhor seus recursos. Manter um planejamento financeiro cuidadoso evitará surpresas desagradáveis no futuro.

Gêmeos

Energia geral

Neste mês, você buscará uma conexão mais profunda com seus entes queridos, memórias e tudo que fortalece sua segurança emocional. Será o momento de organizar as informações do que viveu nas últimas semanas e refletir sobre o que acrescenta ao seu desenvolvimento.

Relacionamentos

Inicialmente, buscará criar mais intimidade e conforto com quem ama, mas imprevistos poderão gerar tensão se essas necessidades não forem supridas. Na metade do mês, o desejo de viver momentos emocionantes entrará em conflito com tensões e cobranças; diante disso, controle as expectativas.

Trabalho e dinheiro

Começará o mês com energia, otimismo e autoconfiança para batalhar pelos seus ideais, podendo avançar bastante, caso se dedique. No entanto, enfrentará empecilhos e maiores cobranças mais adiante, o que poderá gerar desânimo.

Câncer

Energia geral

Neste mês, você sentirá menos energia e terá, possivelmente, dificuldade para agir com clareza. Isso poderá levar a mal-entendidos, então cuide de sua energia e enfrente seus medos com coragem para agir de maneira consciente.

Relacionamentos

Buscará conforto e estabilidade na vida afetiva, mas o impulso para se libertar de padrões nocivos poderá gerar tensão. Cautela será necessária para não agir precipitadamente por rebeldia, evitando desentendimentos. Nesse cenário, atenção a esses comportamentos.

Trabalho e dinheiro

Você sentirá inseguranças e autocobranças na vida profissional, especialmente na metade do mês, o que poderá afetar seus ânimos, gerando bastante irritabilidade, sentimentos de carência e rispidez. Procure acolher essas inseguranças e agir com responsabilidade, sem deixar o pessimismo dominar.

Leão

Energia geral

No início do mês, você terá muita energia e coragem para buscar seus objetivos, pois seu brilho pessoal estará em alta. Direcione seu foco para ter clareza do que quer realizar, evitando dispersar energia em vários projetos. Nesse contexto, mantenha a organização para não se confundir com muitas demandas.

Relacionamentos

Inicialmente, buscará estabilidade, mas imprevistos poderão abalar a relação. Na metade do mês, enfrentará inseguranças e sentimentos de carência, capazes de levá-lo(a) a se envolver com alguém apenas para suprir essas necessidades. Assim, trabalhe o autoconhecimento e evite cobrar em excesso de seu(sua) parceiro(a).

Trabalho e dinheiro

Apesar dos esforços para organizar a vida financeira, enfrentará imprevistos capazes de gerar gastos inesperados. Se controle para não gastar por impulso e busque clareza sobre seus objetivos para encontrar equilíbrio e segurança material.

Virgem

Energia geral

Você encerrará, no início do mês, ciclos e refletirá sobre as experiências vividas, preparando-se para um novo período. Na metade do mês, sentirá mais energia e vitalidade, mas deverá evitar agir impulsivamente para não gerar tensões e rompimentos.

Relacionamentos

A vida afetiva exigirá cautela e cuidado. Inicialmente, você desejará mudanças, que poderão levar a rompimentos e conflitos. Na segunda metade do mês, buscará mais movimento, mas enfrentará inseguranças. Tenha clareza do que deseja e aja com consciência.

Trabalho e dinheiro

O início do mês será proveitoso, com oportunidades de crescimento profissional e aumento de renda. Contudo, na metade de agosto, enfrentará inseguranças e cobranças que poderão atrasar seus planos. Apesar disso, mantenha o foco e a determinação.

Libra

Energia geral

O início do mês será favorável para estar com os amigos. Também, você se envolverá em atividades sociais, se conectando com ideais e propósitos. Depois, sentirá necessidade de introspecção e cuidado com sua energia. Utilize este período para refletir e se reequilibrar.

Relacionamentos

Encerrará ciclos na vida afetiva. Inicialmente, poderá sentir muita confusão, mas a reflexão sobre ajudará a encontrar clareza. Nesse cenário, evite decisões precipitadas e busque a causa dos desconfortos para agir com consciência, na intenção de se livrar desses incômodos.

Trabalho e dinheiro

Neste mês, você continuará com bastante energia, otimismo e confiança para batalhar pela realização de seus sonhos. Existirá tendência a ganhar mais dinheiro, mas também a gastar mais. Por volta da metade de agosto, enfrentará inseguranças, cobranças e desafios que atrasarão a realização dos sonhos. Adote uma perspectiva realista e mantenha sua energia positiva.

Escorpião

Energia geral

No início do mês, você viverá um período com bastante energia para se dedicar ao que quer realizar em sua vida, com a autoconfiança em alta. Por outro lado, irá se deparar com suas dores e feridas com maior frequência — mas também com mais coragem e determinação para enfrentar o lado obscuro da sua alma. Assim, terá a energia necessária para se libertar de padrões de comportamentos nocivos.

Relacionamentos

Neste período, criará uma importante rede de apoio e alinhará seus ideais com seu(sua) parceiro(a). No entanto, atenção aos seus comportamentos: poderá agir abruptamente, gerando tensão. Diante disso, controle os ânimos e mantenha o equilíbrio.

Trabalho e dinheiro

Terá energia e autoconfiança no início do mês, com possibilidades de reconhecimento de seus superiores e de pessoas que admira. Na metade de agosto, contudo, enfrentará imprevistos e mudanças capazes de gerar tensão. Nesse contexto, mantenha a calma e adapte-se.

Sagitário

Energia geral

Este tenderá a ser um mês em que você se sentirá com muita energia e autoconfiança para buscar seus sonhos e tudo que traga a sensação de expansão e crescimento. Será uma ótima fase para se dedicar ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal e aos estudos. Contudo, atente-se aos exageros de todos os tipos, que poderão sobrecarregar e desequilibrar você.

Relacionamentos

Você focará mais na vida afetiva e nos relacionamentos, buscando equilíbrio. Contudo, diversos acontecimentos imprevistos surgirão. A possibilidade de ultrapassar os limites do outro e querer fazer tudo a seu modo gerará tensão e conflitos. Portanto, controle suas ações e ânimos.

Trabalho e dinheiro

Com tanta energia para batalhar pelos seus sonhos, você terá um aumento na autoconfiança e otimismo, especialmente no início do mês. A tendência será conseguir bons resultados profissionais e encontrar formas de aumentar sua renda. Por volta da metade de agosto, você continuará bastante confiante, mas com a tendência a agir impulsivamente, implicando possíveis mudanças e rompimentos imprevistos.

Capricórnio

Energia geral

Neste mês, você passará por um período de maior contato com o lado obscuro da alma, permitindo ressignificar dores e romper padrões nocivos. Utilize os incômodos para buscar o que realmente deseja. Será uma fase em que poderá sentir mais tensão, especialmente após a metade de agosto. Porém, use isso como motivação para se movimentar em busca do que realmente quer.

Relacionamentos

Enfrentará desconfortos na vida afetiva, lidando com dores e traumas. Nesse cenário, ressignificar medos e desapegar de sentimentos ultrapassados será essencial. Na metade do mês, sentirá mais confiança, mas também carência e autocobrança.

Trabalho e dinheiro

A rotina de trabalho seguirá uma fase bastante movimentada neste mês, especialmente no início. Será um bom período para receber alguma promoção ou aumentar sua fonte de renda de uma forma construtiva e prazerosa. Entretanto, tenha cautela com a tendência a se comprometer com mais do que realmente pode cumprir, pois isso poderá afetar a sua saúde. Aproveite esta fase com consciência e senso de realidade, assim tudo ficará bem.

Aquário

Energia geral

Você terá muita energia e coragem para se autoafirmar e fortalecer sua essência. Entretanto, poderá agir de maneira egoísta e prepotente. Nesse cenário, algumas situações, ainda que um tanto desagradáveis, servirão para regular o ego e trazer mais senso de realidade. Na segunda metade do mês, sentirá mais confiança. Portanto, a use como motivação para buscar o que realmente deseja.

Relacionamentos

A tendência será de que, apesar dos seus esforços para encontrar mais equilíbrio em sua vida afetiva, se depare com seus medos e traumas com mais frequência. Isso gerará bastante incômodo, mas será importante evitar agir no calor das emoções. Afinal, poderá se precipitar e gerar algum tipo de rompimento e conflitos desnecessários.

Trabalho e dinheiro

Sentirá, nesta fase de mais organização em sua vida financeira e no início do mês, mais energia e confiança para batalhar pelo que deseja. Fará valer sua vontade e seus anseios, ao mesmo tempo em que precisará ter senso de realidade, cautela e paciência para esperar o tempo certo de cada coisa acontecer. Não se deixe levar pelo pessimismo e insista no que quer com comprometimento e responsabilidade.

Peixes

Energia geral

Você viverá uma fase mais introspectiva e buscará estar perto das pessoas que trazem segurança. Contudo, também haverá bastante movimento na rotina, com tendência a mudanças e novos movimentos. Para equilibrar tudo isso, respeite seus limites e deixe o cotidiano organizado de maneira alinhada como deseja viver.

Relacionamentos

Estará mais envolvido(a) com a vida afetiva, procurando maior equilíbrio nas relações e criando mais intimidade com as pessoas que ama e que geram segurança emocional. Apesar dos esforços, você se deparará com imprevistos e tensões no início do mês, gerando desentendimentos. A partir da metade de agosto, enfrentará sentimentos de carência e insegurança.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, a rotina de trabalho estará mais movimentada. Você organizará as atividades para torná-las mais prazerosas e sentirá maior reconhecimento das pessoas com quem trabalha. Na metade de agosto, o cenário mudará, com tendência à maior cobrança e ao aumento de responsabilidades, gerando tensão.

