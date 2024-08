Veja as previsões do tarot para agosto de 2024

Agosto de 2024 promete ser um mês repleto de energia e transformação, e as cartas do tarô estão prontas para nos guiar por meio dos desafios e oportunidades que se apresentam. As previsões do mês nos oferecem ideias valiosas sobre o que podemos esperar em áreas como amor, trabalho, finanças e crescimento pessoal, como indica, a seguir, o astrólogo Victor Valentim. Confira!

Áries – 3 de Copas

O mês promete concretizações e alegrias para o ariano (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Agosto promete concretizações e alegrias. Será um ótimo período para estar perto de bons amigos e relacionamentos. Aproveite para festejar, comemorar e agradecer. Um grande desejo que você quer que se realize tomará forma neste mês. Aguarde e celebre!

Touro – 7 de Paus

O taurino poderá enfrentar desafios no trabalho e no amor (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

O mês poderá trazer desafios no trabalho e no relacionamento amoroso. O período pede para que você se mantenha firme e forte, não deixando se abalar pelas energias externas. Aproveite as vibrações de agosto para mostrar para si o quanto você é capaz de enfrentar os seus próprios desafios e obstáculos. Além disso, procure ter cuidado com os gastos exacerbados.

Gêmeos – 6 de Paus

O geminiano precisará refletir sobre tudo que já conquistou (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

O ano passou voando, e neste período você precisará refletir sobre tudo aquilo que já conquistou. Observe seus caminhos, se direcione para novas jornadas e não desista. Persistir no erro é furada, principalmente em relacionamentos que não te valorizam. Aproveite este mês para receber a vitória de tudo aquilo que adquiriu.

Câncer – 10 de Espadas

O canceriano deverá aproveitar o mês para se reorganizar (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

É chegado o momento de encerrar um ciclo. Não veja isto como algo ruim em seu caminho, mas como o término para um recomeço. Aproveite este mês para se reorganizar e deixar de lado tudo aquilo que não serve mais para você.

Leão – 7 de Ouros

O leonino deverá aproveitar o período para adquirir bons frutos e evitar a ansiedade (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Com a passagem do Sol em Leão e a chegada do seu paraíso astral, a energia de prosperidade e colheita surgirá para você. Aproveite agosto para adquirir bons frutos, segure a ansiedade e tenha paciência. Neste mês, você colherá tudo aquilo que veio plantando durante o ano. Então, espere para receber tudo o que você merece.

Virgem – 6 de Ouros

O virginiano deverá aproveitar o mês para fazer boas ações, faxinas e limpezas em casa (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Com a chegada dos aniversariantes de agosto e setembro, as cartas falam sobre doação, ajuda e auxílio. Aproveite o início de agosto para fazer boas ações, faxinas e limpezas em sua casa. Isso te ajudará a começar o mês com o pé direito. Boas energias para novos relacionamentos virão para aqueles que se valorizam.

Libra – 5 de Ouros

O libriano poderá enfrentar dificuldades na área financeira e no trabalho (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Este mês poderá ter algumas dificuldades na área financeira e no trabalho. Além disso, tenha cuidado com gastos supérfluos e com a sua desvalorização em relacionamentos. Coloque-se em primeiro lugar e não aceite menos que isso.

Escorpião – 4 de Espadas

Agosto trará paz e calmaria para o escorpiano (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Depois de alguns meses agitados, agosto chega para trazer paz e calmaria para o signo de Escorpião. Aproveite este mês para se conectar à espiritualidade, resgatar sua essência e trabalhar com seu campo mental. Tenha mais paciência, pois isso te ajudará durante todo o mês para que boas energias batam à sua porta.

Sagitário – 3 de Espadas

O sagitariano poderá enfrentar frustrações nos relacionamentos (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Uma frustração surgirá neste mês no campo dos relacionamentos. Tenha cuidado ao criar muitas expectativas com relação a outras pessoas. Comece olhando para si, valorizando o seu ser, e aproveite agosto para aprender a ouvir mais o próximo.

Capricórnio – 2 de Espadas

O capricorniano deverá tomar atitudes e buscar suas realizações (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

Chegou o momento de desbloquear suas emoções, abrir seu coração e se expressar. Não guarde para si tudo aquilo que sente. Comece a tomar atitudes e busque suas realizações, principalmente as profissionais. Não deixe que este mês seja estagnado, procure pelo movimento que você almeja.

Aquário – Ás de Espadas

O aquariano deverá cortar laços com aquilo que faz mal (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

As cartas mostram força e poder em suas mãos. Então, comece a tomar atitudes. Corte laços com aquilo que te faz mal, e inicie uma nova jornada. Seja racional, mas ponderado. Busque se conectar às suas emoções para não ser tão rude consigo. Boas energias virão em torno de boas atitudes. Seja gentil.

Peixes – Rei de Copas

o pisciano deverá tomar cuidado para não se apaixonar facilmente (Imagem: Didikaa | Shutterstock)

A energia da sensibilidade estará à flor da pele neste mês. Por isso, tome cuidado para não se apaixonar facilmente ou se entregar de um dia para o outro. Procure o equilíbrio de suas emoções e evite vícios que te deixem mais sensível. Busque se conectar com a sua energia racional e coloque o pé no chão.

Por astrólogo Victor Valentim