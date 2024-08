Confira o presente ideal para o pai de cada signo

À medida que o Dia dos Pais se aproxima, surge a busca pelo presente perfeito para homenagear essa figura tão especial em nossas vidas. No entanto, encontrar algo que realmente o surpreenda pode ser um desafio. E é aqui que a Astrologia entra em cena como uma valiosa aliada.

Segundo Katrina Devilla, especialista esotérica da iQuilibrio, combinar a intuição pessoal com os insights astrológicos pode ajudar na hora da escolha. “É possível usar a Astrologia como ponto de partida criativo. Isso porque os astros podem inspirar a encontrar um presente mais alinhado com a personalidade do seu pai, mesmo que você ainda não tenha certeza do que escolher”, resume.

Confira quais são as sugestões da especialista antes de comprar o presente para o seu pai!

Áries

Presentes para cuidados pessoais são ideais para pais arianos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Os arianos são ardentes e se sentem atraídos pelo calor. Além disso, gostam de experimentar coisas novas. Uma boa ideia de presente para o pai do signo de Áries é um edredom, cobertor ou aquecedor. Embora ele sinta calor, o fogo atrai o fogo, não é mesmo? Outra dica é: apresente ao seu pai toda a gama de cuidados pessoais com um conjunto de produtos de limpeza para o rosto.

Touro

Pais taurinos apreciam itens ecológicos e confortáveis para a casa (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Os taurinos são independentes e valorizam a responsabilidade ambiental. Escolha um kit substituindo sacolas plásticas e guardanapos descartáveis para lanches. Latas herméticas, bolsas de silicone para sanduíches e outros utensílios são sempre bem-vindos. Os pais taurinos também gostam de conforto. Desse modo, itens para casa são muito importantes para eles. Você pode comprar coisas que deixem a casa confortável, arrumada e bonita.

Gêmeos

Geminianos adoram presentes intelectuais e tecnológicos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Se o seu pai é geminiano, ele adora se comunicar. Livros, pacotes especiais de podcasts, filmes e coisas que estimulem o intelecto são ótimas escolhas. Você também pode investir em outros aparatos tecnológicos que facilitem a leitura. Lembre-se que este nativo é peculiar. Suas preferências são inconstantes – em um minuto ele amará um vinho tinto de mesa, no minuto seguinte, bebendo um chardonnay. Faça testes online de preferências de vinho e ajude-o nessa empreitada.

Câncer

Pais cancerianos valorizam itens que promovem a união familiar (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Os cancerianos têm tudo a ver com a união, então eles fazem bom uso de itens para a praia, piquenique e coisas que remetam aos passeios em família. Outra dica interessante é dar a estes pais coisas que possam unir as pessoas, como pacotes de parques em conjunto, almoços e jantares com todos.

Leão

Leoninos gostam de presentes que os façam sentir bonitos e felizes, como relíquias ou itens esportivos (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Os leoninos são totalmente flexíveis, então o pai de Leão costuma adorar qualquer coisa que façam com que se sintam bonitos e felizes. Saiba que não há nada que Leão goste mais do que torcer pelo seu time, então uma camisa de seu jogador favorito pode ser uma boa opção. E se não curtir esportes, aposte em algo inusitado e com uma história riquíssima, como relíquias vintage ou jogos de runas.

Virgem

Pais virginianos apreciam organização e segurança, com embalagens bonitas (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Sabe como o pai virginiano gosta de organização, não é mesmo? Então kits e itens que possam ajudar nesse processo serão atrativos. Ele também aprecia tudo o que possa deixá-lo seguro para “não ficar na mão”, então carregadores portáteis são uma boa. Mas não esqueça de colocar em um embrulho bem bonito para você mostrar o quanto o ama.

Libra

Librianos preferem sapatos confortáveis e itens para socializar (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

O libriano pragmático curte sapatos e chinelos leves e confortáveis. O pai libriano também é um cara sociável, por isso deve gostar de receber amigos para bater um papo enquanto bebe seu novo café em uma xícara.

Escorpião

Escorpianos adoram vinhos diferenciados e malas de viagem (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Conhecidos pela desenvoltura, nativos de Escorpião gostam de receber uma caixa de vinhos diferentes que eles podem combinar com frutas ou chocolates, por exemplo. Presenteá-los com uma mala de viagem também é uma boa ideia.

Sagitário

Pais sagitarianos gostam de presentes intelectuais e aventuras (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

O sagitariano costuma ser intelectual e pesquisar muito sobre vários assuntos. Mas, como algumas horas na frente do computador geram cansaço visual, presenteie-o com óculos leves, clássicos, equipados com lentes com filtro de luz azul para acalmar a visão. O pai sagitariano também gosta de viajar e de aventuras. Pacotes de rafting, salto de paraquedas e outras coisas desse nível podem ser muito atrativas.

Capricórnio

Capricornianos apreciam relaxamento, presentes como cadeira ou puff confortável podem agradá-los (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Às vezes, os capricornianos podem ser um pouco tensos (aquela natureza exigente e tudo). Portanto, esse pai aprecia estar relaxado em uma cadeira ou puff confortável. Então, massageadores portáteis podem ser boas opções para contribuir com o bem-estar.

Aquário

Pais aquarianos gostam de presentes criativos e artesanais (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

O signo de Aquário é um pensador criativo e original, por isso o pai desse signo pode gostar de mesas de apoio para o escritório, estúdio ou garagem. Sua natureza intransigente adora almofadas personalizadas, livros e filmes para curtir. É possível que ele também goste de presentes artesanais cheios de estilo, como tapeçaria e esculturas.

Peixes

Piscianos preferem itens de jardinagem e presentes pensados com carinho (Imagem: Rumka vodki | Shutterstock)

Piscianos costumam gostar de trabalhar no jardim. Sendo assim, itens para jardins são boas pedidas para o pai que curte passar um tempo ao ar livre. Aposte em ferramentas e até mesmo em sementes. O pisciano também deve ter dado algumas dicas durante conversas. Repense as últimas vezes que conversaram e tente encontrar dicas ocultas.

Por Luana Farias