Veja as previsões para os signos dos atletas olímpicos em Paris

Na interpretação esotérica e simbólica, os 12 Trabalhos de Hércules representam os desafios e lições associados aos 12 signos do zodíaco. Essa ligação marca o desenvolvimento espiritual e a jornada humana. Essas doze tarefas quase impossíveis foram realizadas por Hércules, um herói da mitologia grega. Esses deveres foram impostos por Euristeu, o rei de Micenas, como uma forma de penitência e purificação depois que o herói, em um estado de loucura induzido pela deusa Hera, matou sua esposa e filhos.

Abaixo, veja cada um dos trabalhos:

Matar o leão de Nemeia: um leão invulnerável cujas peles não podiam ser perfuradas por armas normais; Matar a Hidra de Lerna: um monstro com várias cabeças. Cada vez que uma era cortada, duas novas surgiam no lugar; Capturar a corça de Cerineia: uma corça com chifres de ouro que era extremamente rápida e sagrada para Ártemis (deusa da mitologia grega que representa a caça); Capturar o javali de Erimanto: um enorme javali que aterrorizava os habitantes da região de Erimanto; Limpar os estábulos de Áugias: estábulos imundos que não haviam sido limpos em trinta anos, contendo uma imensa quantidade de estrume; Matar os pássaros do Lago Estínfale: essas aves se alimentavam de carne humana e tinham penas de metal que podiam ser lançadas como dardos; Capturar o touro de Creta: um touro feroz que causava destruição em Creta; Roubar as éguas de Diomedes: cavalos carnívoros que pertenciam ao rei trácio Diomedes; Obter o cinto de Hipólita: um cinto mágico pertencente a Hipólita, a rainha das amazonas; Roubar o gado de Gérion: um rebanho de gado pertencente ao gigante de três corpos Gérion; Roubar as maçãs das Hespérides: maçãs de ouro guardadas por um dragão nas margens do mundo; Capturar Cérbero: este era o cão de guarda de três cabeças do submundo, que Hércules teve que trazer vivo até a superfície.

Esses trabalhos foram realizados por Hércules não apenas como uma forma de redenção, mas também para demonstrar sua força, coragem e astúcia, consolidando sua reputação como um dos maiores heróis da mitologia grega.

Previsões astrológicas para os atletas em Paris 2024

Áries: a captura das éguas de Diomedes

O período olímpico exigirá dos arianos uma atenção especial às suas atitudes impulsivas (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: impetuoso, arrogante e tempestivo, o ariano enfrenta desafios com coragem e determinação.

Previsão: este período olímpico exigirá dos arianos uma atenção especial às suas atitudes impulsivas. Tal como Hércules teve que capturar as éguas de Diomedes, os arianos precisarão desenvolver adaptabilidade e controle mental para não serem devorados por suas próprias paixões.

Touro: a captura do touro de Creta

Os atletas de Touro deverão questionar suas atitudes e buscar um equilíbrio (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: persistente, prático e apegado às posses, o taurino busca segurança e estabilidade.

Previsão: o desafio de capturar o touro de Creta ensinará aos atletas de Touro a importância do desapego. Eles deverão questionar suas atitudes e buscar um equilíbrio entre possuir e compartilhar, o que lhes trará uma sensação de prosperidade.

Gêmeos: coletar as maçãs de ouro do jardim das Hespérides

Os atletas geminianos deverão praticar a paciência e a paz interior (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: comunicativo, versátil e ansioso, o geminiano está sempre em busca de novas informações e experiências.

Previsão: a coleta das maçãs de ouro simboliza a necessidade de aprender a deixar as coisas acontecerem naturalmente. Os atletas geminianos deverão praticar a paciência e a paz interior, permitindo que seus objetivos se realizem sem pressa.

Câncer: a captura da corça de Cerineia

Os atletas de Câncer deverão tratar os outros com amor e delicadeza (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: sensível, protetor e intuitivo, o canceriano valoriza a família e a segurança emocional.

Previsão: a captura da corça desenvolverá a delicadeza e a habilidade de usar experiências passadas para evoluir no presente. Os atletas de Câncer deverão tratar os outros com amor e delicadeza, mantendo um foco claro em seus objetivos.

Leão: matar o leão da Nemeia

Os atletas de Leão deverão evitar o fascínio pelo uso dos poderes e focar na verdadeira natureza de seu propósito de vida (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: confiante, orgulhoso e carismático, o leonino busca reconhecimento e admiração.

Previsão: derrotar o Leão da Nemeia ensinará aos atletas deste signo a importância de buscar harmonia e compreender seus poderes internos. Eles deverão evitar o fascínio pelo uso dos poderes e focar na verdadeira natureza de seu propósito de vida.

Virgem: obter o cinto de Hipólita

Os atletas de Virgem deverão aprender a equilibrar a crítica com a aceitação (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: detalhista, analítico e prático, o virginiano busca a perfeição em tudo o que faz.

Previsão: a obtenção do cinturão de Hipólita ensinará aos atletas de Virgem a desenvolverem a tolerância. Eles deverão aprender a equilibrar a crítica com a aceitação, reconhecendo que a perfeição também inclui a compreensão das falhas humanas.

Libra: capturar o javali de Erimanto

Os atletas de Libra deverão trabalhar para equilibrar suas necessidades pessoais com as dos outros (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: diplomático, equilibrado e sociável, o libriano busca a harmonia e a justiça.

Previsão: capturar o javali monstruoso ajudará os atletas de Libra a vencerem o egoísmo e integrar os opostos. Eles deverão trabalhar para equilibrar suas necessidades pessoais com as dos outros, promovendo a justiça e a harmonia em suas ações.

Escorpião: matar a Hidra de Lerna

Os atletas de Escorpião deverão tomar cuidado com as tentações e trabalhar para superá-las (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: intenso, determinado e misterioso, o escorpiano é conhecido por sua força transformadora.

Previsão: derrotar a Hidra de Lerna simboliza a luta contra os vícios e medos. Os atletas de Escorpião deverão ter cuidado com as tentações e trabalhar para superá-las, usando sua força interna para alcançar a vitória.

Sagitário: matar os pássaros do Lago Estínfale

Os atletas de Sagitário deverão refinar seus valores e propósitos, direcionando sua atenção para metas claras e significativas (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: otimista, aventureiro e filosófico, o sagitariano busca conhecimento e liberdade.

Previsão: a tarefa de eliminar as aves do Lago Estínfalo ajudará os atletas de Sagitário a descobrirem que são a fonte de respostas para todas as suas perguntas. Eles deverão refinar seus valores e propósitos, direcionando a atenção para metas claras e significativas.

Capricórnio: capturar Cérbero

Os atletas de Capricórnio deverão superar seus limites e transcender as barreiras (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: ambicioso, disciplinado e resiliente, o capricorniano busca sucesso e reconhecimento por meio do trabalho árduo.

Previsão: trazer Cérbero à superfície ensinará aos atletas de Capricórnio a buscarem prazer e liberdade. Eles deverão superar seus limites e transcender as barreiras, manifestando sua criatividade e vivacidade.

Aquário: limpar os estábulos de Áugias

Os atletas de Aquário deverão reconhecer suas responsabilidades para com o grupo e trabalhar em prol do bem comum (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: inovador, independente e humanitário, o aquariano busca mudanças e progresso para a sociedade.

Previsão: a limpeza dos estábulos simboliza o desenvolvimento do espírito de fraternidade. Os atletas de Aquário deverão reconhecer suas responsabilidades para com o grupo e trabalhar em prol do bem comum por meio do serviço e do amor ao próximo.

Peixes: roubar o gado de Gérion

Os atletas de Peixes deverão buscar a iluminação e a união com o divino (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Perfil do atleta: sensível, compassivo e imaginativo, o pisciano busca a conexão espiritual e a compreensão universal.

Previsão: capturar os bois vermelhos de Gérion ensinará aos atletas de Peixes a coragem de transcender suas limitações individuais e sociais. Eles deverão buscar a iluminação e a união com o divino, tornando-se verdadeiros Filhos de Deus.

Por Tânia Gori – Bruxa, astróloga e escritora

Fundou a maior Convenção de Bruxas e Magos da América Latina e a Casa de Bruxa, em que promove a bruxaria natural por meio de cursos, workshops e livros. Com mais de duas décadas de atuação, busca desmistificar a bruxaria e compartilhar seu conhecimento sobre energia, bem-estar e magia.