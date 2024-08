3 dicas e simpatias para atrair boas energias e sorte em agosto

Agosto, conhecido por muitos como o “mês do desgosto”, carrega consigo uma série de mitos e lendas espirituais que datam de tempos passados. Em certas culturas, é visto como um período de energias instáveis, o que pode ser explicado pela transição das estações e a intensa atividade agrícola e astrológica. Os antigos romanos, por exemplo, tinham superstições sobre essa época devido às celebrações de seus festivais e à propensão para tempestades de verão, que muitas vezes eram encaradas como presságios.

Contudo, há muitas formas de transformar essas energias e atrair sorte e prosperidade para o mês de agosto. O astrólogo, tarólogo e sensitivo Victor Valentim lista algumas dicas para trazer boas vibrações. Confira!

1. Conexão com a natureza

Aproveite o clima mais quente para se reconectar com a natureza. Caminhe descalço na grama, abrace uma árvore ou passe um tempo em um parque. Isso ajudará a equilibrar suas energias e trazer uma sensação de paz.

2. Purificação energética

Faça uma limpeza energética na sua casa. Use um incenso de alecrim ou sálvia para purificar os ambientes, eliminando energias negativas e atraindo boas vibrações.

3. Meditação e gratidão

Reserve alguns minutos do seu dia para meditar e praticar a gratidão. Isso ajudará a manter sua mente focada em coisas positivas e atrairá mais sorte para sua vida.

Simpatias para atrair boa sorte

Confira, a seguir, simpatias para atrair boa sorte no mês de agosto!

Prepare um banho de manjericão, hortelã e alecrim, visualizando a sorte entrando e as energias negativas saindo (Imagem: Antonova Ganna | Shutterstock)

1. Banho de ervas

Prepare um banho com ervas como manjericão, hortelã e alecrim. Durante o banho, visualize as energias negativas indo embora e a sorte fluindo para sua vida.

2. Amuleto de proteção

Crie um amuleto de proteção com um saquinho de tecido contendo louro, uma pedra de olho-de-tigre e um pouco de sal grosso. Carregue-o com você para proteção e sorte.

3. Velas de intenção

Acenda uma vela amarela, que representa a sorte e a prosperidade, e mentalize seus desejos para o mês. Deixe queimar até o final em um local seguro.

“Lembre-se de que as energias do universo estão sempre mudando, e podemos usar essas práticas para alinhar nossa vibração com aquilo que desejamos atrair. Que agosto seja um mês de renovação e muitas bênçãos para todos nós”, finaliza Victor Valentim.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

Por Thiago Freitas