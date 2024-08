Veja como se proteger dos efeitos do Mercúrio retrógrado

Mercúrio segue em retrogradação até 28/08 e, depois, este movimento acontece novamente entre 25/11 e 15/12. Durante esses períodos, o planeta aparenta diminuir sua velocidade, o que pode causar complicações e desafios em diversas áreas da vida devido à sua influência. Assim, é comum enfrentar dificuldades e turbulências em setores variados, tornando esses momentos propícios para revisar e ajustar os planos e a comunicação com as pessoas e o trabalho.

Momento para reflexão

Na astrologia, Mercúrio é considerado o planeta da comunicação e, devido à sua retrogradação, o diálogo, a tecnologia, os transportes e os planos podem ser afetados. Dessa forma, é comum experimentar atrasos, mal-entendidos e problemas com eletrônicos durante esse período.

No entanto, também pode ser um momento para revisitar projetos, refletir sobre a comunicação e corrigir erros do passado. Além disso, pode ser uma oportunidade para reavaliar contratos, acordos e compromissos, bem como examinar mais de perto as motivações e os objetivos. Esse período também é propício para estudar e se aprofundar em conhecimentos que vão lhe agregar coisas futuras.

Atenção com planos, compromissos e contratos

Também é importante ter cuidado extra ao fazer planos, agendar compromissos e assinar contratos. Por isso, recomenda-se clareza e precisão na comunicação, verificar informações e ter paciência quando surgirem atrasos ou mal-entendidos. Se possível, programe-se para tomar decisões importantes antes ou depois da retrogradação, pois essa é a melhor maneira de evitar transtornos.

De qualquer forma, se precisar fechar algo urgente, avalie tudo com calma, veja todos os pontos para não tomar uma decisão precipitada e que possa se arrepender. Precaução e cautela, nunca são demais.

Mercúrio possui grande influência na astrologia (Imagem: Nasa Images | Shutterstock)

Recomendações importantes para esse período

Viva esse período com sabedoria, não faça nada na impulsividade. As conversas podem não ser claras, às vezes você pode falar claramente com todas as palavras, mesmo assim não ser compreendido. Por isso, procure entender essa fase e não se deixe aborrecer com as outras pessoas.

Procure falar de outro lugar e se faça entender. Muitos planos podem não se concretizar neste momento. Não se desespere, pois tudo que for seu chegará na hora certa; se não for agora, depois você poderá tentar novamente. Além disso, leia sempre os documentos antes de assinar.

No trabalho, a tecnologia pode falhar, então certifique-se de que os e-mails foram entregues. Confira sempre se os dispositivos estão em pleno funcionamento. Ademais, cuide da sua saúde e do seu bem-estar. Dessa forma, tire um tempo para leitura, estudo e evolução pessoal, pois isso vai ser muito importante para passar por essas fases com excelência.

Papel da astrologia

Não se esqueça que a astrologia é um instrumento para compreender tendências e padrões em nossas vidas, mas não é uma verdade e previsão absoluta. É sempre muito importante ser flexível e adaptável durante este período, assim como buscar outras fontes de orientação e apoio, como amigos e familiares, profissionais de saúde mental ou conselheiros espirituais.

Tome a astrologia como conselheira, não como uma regra absoluta. Sempre pondere o que funciona na sua vida. Existem muitos caminhos, muitas formas de ver uma mesma coisa. Então, seja racional em tudo que for fazer e decidir, preze pelo bom senso sempre.

Por astrólogo Ravi Vidya