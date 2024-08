Saiba como a Astrologia pode te ajudar a encontrar um amor

Compreender as dinâmicas amorosas e as inclinações românticas é uma das tradições mais antigas e populares da Astrologia. Para os solteiros, que celebram seu dia em 15 de agosto no Brasil, explorar como os astros influenciam o amor pode ser uma oportunidade enriquecedora. Instituída na década de 1990, essa data é comemorada em 11 de novembro em outros países, proporcionando uma excelente oportunidade para investigar a ligação entre o céu e a vida amorosa.

“O nosso mapa astral pode oferecer diversos insights quando o assunto são os relacionamentos, a começar pela casa 7. Ela representa nossas parcerias e casamentos, revelando como nos comportamos em uma relação e o tipo de parceiro que atraímos”, explica o astrólogo Gabu Camacho.

Segundo ele, “ao analisar a casa 7, podemos identificar padrões que repetimos em nossos relacionamentos e descobrir o que realmente precisamos para nos sentirmos completos ao lado de alguém”, completa.

A posição da Vênus influencia como amamos

Um ponto de grande importância é a posição de Vênus, o planeta associado ao amor, à beleza e às nossas linguagens de afeto. “Vênus nos mostra como expressamos nosso amor e o que valorizamos em um relacionamento. Por exemplo, quem tem Vênus em Leão tende a gostar de romance e demonstrações grandiosas de afeto, enquanto Vênus em Capricórnio pode preferir uma abordagem mais prática e reservada”, detalha o astrólogo.

Para aqueles que estão solteiros e em busca de um relacionamento, Gabu Camacho sugere atenção a alguns posicionamentos específicos. “Se você tem Vênus em Sagitário, pode ser que se sinta atraído por pessoas que compartilhem seu amor pela aventura e pela liberdade. Já quem tem Vênus em Peixes pode procurar um parceiro que valorize a sensibilidade e a intuição”, sugere.

A sinastria é essencial para entender a compatibilidade e superar desafios em relacionamentos (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Combinação amorosa por meio do mapa astral

Gabu Camacho também destaca a importância de considerar as sinastrias, ou seja, a comparação entre os mapas astrais de duas pessoas para entender a compatibilidade entre elas. “A sinastria nos ajuda a ver onde há harmonia, onde podem surgir desafios em uma relação e como eles podem ser superados. Não se trata de determinar se um relacionamento vai dar certo ou não, mas de entender como lidar com as diferenças e potencializar as similaridades”, afirma.

Dicas para os solteiros

Para os solteiros que buscam orientação, Gabu Camacho oferece algumas dicas práticas. “Primeiro, olhe para sua casa 7 e veja quais planetas estão ali e quais aspectos eles formam. Isso pode dar uma ideia do tipo de parceiro que você atrai e o que busca em um relacionamento. Segundo, analise a posição de Vênus e Marte para entender suas necessidades emocionais e desejos sexuais. Por fim, considere fazer uma leitura de sinastria com um potencial parceiro para entender melhor a dinâmica entre vocês”.

Gabu Camacho reforça que a astrologia não é um determinante fixo, mas uma ferramenta para autoconhecimento. “Os astros nos fornecem um mapa, mas somos nós que traçamos nosso caminho. Entender nossos padrões e desejos através da astrologia pode nos ajudar a construir relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios”, afirma.

Além disso, a busca por um relacionamento amoroso deve ser um processo de autodescoberta e crescimento pessoal. “A astrologia pode nos guiar, mas a verdadeira transformação vem de dentro”, finaliza o profissional.

Por Gabu Camacho

Gabu Camacho tem 27 anos, é astrólogo, jornalista e escritor. Escorpiano com ascendente em Capricórnio, se interessa pelo mundo esotérico desde muito cedo por influência dos avós. Natural de São José dos Campos, hoje mora em Taubaté e gosta de estudar sobre a vida, o universo e tudo mais, enquanto cria conteúdo na internet e se dedica ao “astroglow up” de mais de 3.000 jornadas em todo o mundo.