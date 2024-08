Horóscopo semanal: previsão dos signos de 19 a 25 de agosto de 2024

O Sol em Leão seguirá em aspecto tenso com Urano e fará conjunção com Mercúrio retrógrado. Isso implicará uma fase tensa, com as emoções à flor da pele. Além disso, devido à dificuldade em ter clareza e à necessidade de mudanças radicais, a tendência será de atitudes precipitadas e equivocadas.

Vênus em Virgem seguirá em aspecto tenso com Marte e Júpiter – planetas que estarão em conjunção com Saturno. Esses movimentos propiciarão uma fase delicada nos relacionamentos. Afinal, a tendência será de críticas, inseguranças e cobranças.

Marte e Júpiter em conjunção farão aspecto tenso com Saturno e Vênus, indicando um período propenso para irritações, exageros, decisões precipitadas e conflitos nas relações. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano estará mais suscetível a dores de cabeça, especialmente caso se deixe levar pela ansiedade (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Nesta semana, você se envolverá mais com a rotina. Ao mesmo tempo, haverá tensões, com imprevistos e mudanças repentinas que poderão gerar ansiedade e reações precipitadas. Além disso, você estará mais suscetível a dores de cabeça, especialmente caso se deixe levar pela ansiedade e resista às novas transformações.

Por isso, use a criatividade e a intuição para encarar os imprevistos e tente perceber o que precisa mudar para viver de maneira mais alinhada com os seus ideais. No setor afetivo, poderão ocorrer situações confusas e ânimos exaltados. Portanto, evite tomar decisões importantes e procure se recolher.

Touro

O taurino se conectará mais com a sua essência (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você se conectará com a sua essência. Todavia, também tenderá a lidar com situações inesperadas, o que gerará tensões e fará com que confronte o seu ego e olhe os cenários de maneira mais ampla. Ainda neste período, haverá a possibilidade de sentir tensão e ansiedade, bem como agir de maneira impulsiva e precipitada.

Logo, controle os ânimos, acolha as emoções e se fortaleça em sua conexão consigo. De modo geral, esta será uma semana de aflições e, por isso, será essencial manter a calma para evitar rompimentos, gastos por impulso e mal-entendidos.

Gêmeos

O geminiano poderá se impactar por imprevistos e mudanças repentinas (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Ao longo deste período, você se conectará mais com o ambiente familiar, com as suas emoções e memórias. A fase será de busca por segurança emocional, mas você tenderá a se impactar por imprevistos e mudanças repentinas, o que poderá levar a desentendimentos.

Existirá a possibilidade de reformas ou outras transformações na casa. De qualquer modo, se prepare para lidar com os novos cenários. Assim, evitará tensões. Por fim, o momento se mostrará ideal para inovar e fazer algumas mudanças no seu lar, deixando tudo mais prático e do seu jeito.

Câncer

O canceriano viverá um período muito agitado no setor social (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você viverá um período muito agitado no setor social. Haverá novas informações e pessoas chegando em sua vida. Além disso, possivelmente ocorrerão mudanças. A tendência será que tudo isso deixe a sua mente inquieta e com dificuldade para ter clareza.

Logo, evite iniciar algum curso ou estudo nestes dias, pois poderá se precipitar e fazer algo que não está em sintonia com o que deseja realizar. No setor profissional, procure ter atenção, pois poderá cometer enganos com facilidade e criar muitas expectativas irreais em relação ao futuro, vindo a se frustrar.

Leão

Os valores internos do leonino poderão ser remexidos de alguma forma (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Fase de organização no setor financeiro. Apesar dos seus esforços para encontrar mais estabilidade, a tendência será que se depare com diversos imprevistos, o que abalará a sua segurança e trará tensões. Ainda neste período, os seus valores internos tenderão a ser remexidos de alguma forma. Portanto, se atente para analisá-los, busque compreender se ainda fazem sentido para você e quais modificações serão necessárias.

Já as relações sociais serão movimentadas e com a propensão a ânimos exaltados. Desse modo, poderão ocorrer desentendimentos. Por fim, a inclinação será que se sinta mais carente e que inseguranças apareçam no âmbito afetivo.

Virgem

O virginiano buscará dar andamento aos projetos (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Você buscará dar andamento aos seus projetos. Além disso, o seu brilho estará em alta. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com imprevistos e mudanças repentinas no ambiente de trabalho, o que poderá gerar tensões e inseguranças.

No entanto, não se preocupe, pois essas transformações tenderão a ser favoráveis. No caso, procure observar para onde elas te levam e tente se desapegar daquilo que atrasa a sua vida. Ainda sobre o setor profissional, o período será movimentado e com possíveis conflitos. Logo, atente-se ao excesso de competitividade que poderá surgir de sua parte. Afinal, ele te levará a ações precipitadas.

Libra

O libriano poderá se deparar com imprevistos que causarão confusão (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Uma nova fase começará nesta semana. Será o momento de desacelerar, de voltar a sua atenção para o lado interno e de mergulhar em seu inconsciente. Ao mesmo tempo, você poderá se deparar com imprevistos, causando confusão e levando a ações precipitadas.

Apesar da sua necessidade por menos movimento, a vida estará agitada. Além disso, seu desejo por crescimento e animação se mostrará presente. No caso, atente-se mais às suas atitudes, evitando assim gerar conflitos nos relacionamentos e desperdiçar energia em algo que não quer. Por fim, inseguranças sobre a própria capacidade poderão surgir.

Escorpião

O escorpiano irá se dedicar às amizades e aos ideais, se aproximando de pessoas que compartilham os seus propósitos (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

O momento será de se dedicar às amizades e aos seus ideais, se aproximando de pessoas que compartilham propósitos em sintonia com os seus. Além disso, a tendência será que reconheça a importância de cada um no contexto coletivo, auxiliando o outro a brilhar.

Apesar disso, a semana também implicará em possíveis tensões. Haverá propensão à rebeldia e pressa para que tudo aconteça rapidamente, o que gerará ansiedade e tensão. Ademais, devido à disputa de poder, inseguranças e conflitos na relação poderão ocorrer. De modo geral, será um período delicado e de cautela. Logo, encontre formas de acalmar os ânimos para lidar com todas essas energias.

Sagitário

O sagitariano tenderá a se sentir com mais energia, disposição e coragem para batalhar pelo que deseja (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

O momento será ideal para colocar em prática os planos que remetem aos seus sonhos. Você tenderá a se sentir com mais energia, disposição e coragem para batalhar pelo que deseja e cuidar do seu futuro. Entretanto, tome cuidado com as decisões. Afinal, poderá se precipitar e agir de maneira radical.

Ainda, a fase envolverá mudanças inesperadas, o que poderá modificar os seus planos. Ao invés de se afligir com isso, use a criatividade e a intuição para inovar e encontrar novos caminhos. No setor afetivo, procure ter cautela, pois o momento será de conflitos.

Capricórnio

O capricorniano viverá um período de maior conexão com as suas sombras (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você viverá um período de maior conexão com as suas sombras. Os incômodos gerados por isso poderão te levar a agir de maneira intensa, radical e precipitada. Portanto, para ter mais clareza e conseguir romper padrões que geram sofrimento, procure acolher os desconfortos.

Ainda nesta fase, sua rotina ficará bem movimentada. A tendência será que o excesso de afazeres e responsabilidades gere tensões e afete a sua saúde. Para lidar com isso, procure estabelecer os limites necessários e se comprometer somente com aquilo que consegue fazer.

Aquário

O aquariano se dedicará para encontrar o equilíbrio em seus relacionamentos (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

Você se dedicará para encontrar o equilíbrio em seus relacionamentos. Contudo, também irá se deparar com o lado obscuro da sua alma, gerando, dessa maneira, sentimentos desconfortáveis e a tendência a agir de maneira impulsiva.

No caso, procure acalmar os ânimos, pois assim conseguirá pensar com clareza e evitar decisões precipitadas que poderão gerar rompimentos. Outro desafio desta fase estará relacionado ao seu desejo de se dedicar ao que lhe traz prazer e alegria. Afinal, isso irá se confrontar com as responsabilidades da vida e com algumas limitações.

Peixes

A busca pelo equilíbrio no setor afetivo estará bem presente na vida do pisciano nestes dias (Imagem: 397HOUSE | Shutterstock)

A busca pelo equilíbrio no setor afetivo estará bem presente nestes dias. Apesar de conseguir compreender melhor as necessidades dos outros e as suas, a tendência será de imprevistos e mudanças de cenário. Com isso, poderá haver tensões. Os ânimos também ficarão exaltados nos relacionamentos em geral, o que poderá gerar conflitos e desentendimentos significativos.

A fase envolverá, ainda, possíveis inseguranças, autocobranças e carências. Esses sentimentos deixarão as coisas ainda mais desafiadoras. Portanto, procure acolher seus sentimentos, acalmar os ânimos e evitar tomar decisões importantes.