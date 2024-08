Horóscopo do dia: confira a previsão de 26/8 para os 12 signos

As forças astrais estão em plena atividade, influenciando emoções, relacionamentos e até as escolhas mais íntimas. Cada movimento dos planetas exerce uma força que pode moldar as energias ao seu redor e criar um ambiente propício para reflexões e decisões. Por isso, a seguir, confira as previsões da segunda-feira para cada um dos signos e saiba como lidar com essas vibrações!

Áries

Arianos buscarão aventuras e novos horizontes hoje (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Você estará em busca de mais movimento e qualquer lugar fora de casa e da sua rotina chamará sua atenção. Será um bom dia para conhecer novas pessoas e novos lugares, além de trocar informações e conversar sobre assuntos diferentes daqueles com os quais está acostumado(a). Apesar disso, tenha cautela com o impulso de mudança, que poderá ser precipitado.

Touro

Taurinos se concentrarão na vida financeira e na estabilidade (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Você se envolverá mais com sua vida financeira. Também, será um bom dia para tomar consciência dos seus recursos e aumentar sua produtividade para conseguir mais conforto e estabilidade. Entretanto, atente-se à tendência a cometer excessos em relação aos gastos e à alimentação, pois poderá se desequilibrar.

Gêmeos

Geminianos sentirão o brilho pessoal em alta, mas precisarão cuidar da saúde emocional (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Suas emoções estarão mais afloradas, assim como seu brilho pessoal. As oscilações emocionais se farão bem presentes e poderão afetar sua saúde física. Portanto, procure se acolher. Conte, também, com o apoio das pessoas que ama para acalmar os ânimos e conseguir direcionar melhor sua energia em direção ao que quer conquistar na vida.

Câncer

Cancerianos deverão encontrar paz interior e evitar sobrecargas (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Você precisará se recolher e cuidar com mais atenção do que habita no seu interior. Isso porque estará bastante sensível energeticamente e o excesso de movimento poderá causar tensão. Será um bom dia para se dedicar às práticas espirituais, pois elas ajudarão você a acalmar os ânimos e ter mais clareza do que está sentindo.

Leão

Leoninos sentirão a vida social agitada, com desafios inesperados (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Sua vida social seguirá movimentada e a vontade de estar com os amigos estará em alta, além de sua presença ser mais solicitada por eles e pelos grupos dos quais faz parte. Apesar disso, poderá se deparar com alguns bloqueios e empecilhos que atrasarão seus planos, podendo despertar insegurança e aflorar autocobranças. Tenha cuidado!

Virgem

Virginianos focarão na vida profissional, enfrentando inseguranças (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Você está em um período bastante movimentado em sua vida. Hoje, será possível que a vida profissional tenha ainda mais da sua atenção, pois estará mais envolvido(a) emocionalmente com o que deseja para o seu futuro. A segunda-feira será próspera para alcançar objetivos, mas você poderá se deparar com a insegurança.

Libra

Librianos sentirão um impulso para mudanças significativas (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Depois de alguns dias em que você esteve em contato com suas sombras, hoje você se sentirá mais otimista e confiante. Mudanças significativas positivas poderão acontecer em sua vida. Entretanto, tenha cautela com a tendência a querer mudar tudo de uma vez e a agir de maneira precipitada, gerando conflitos e sem clareza sobre o que realmente quer.

Escorpião

Escorpianos precisarão controlar impulsos e emoções intensas (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

A segunda-feira pedirá cautela em suas ações, pois as emoções estarão afloradas e você tenderá a se deparar com desconfortos que poderão levá-lo(a) a agir de maneira intensa, impulsiva e precipitada. Será um dia mais tenso, que demandará buscar formas de acalmar os ânimos e encarar suas dores com coragem e disposição para mudar comportamentos nocivos.

Sagitário

Sagitarianos buscarão equilíbrio entre liberdade e afeto (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com a vida afetiva, buscando mais a presença do outro. Apesar disso, poderá se deparar com um profundo desejo de liberdade, levando a agir de maneira abrupta e gerando rompimentos ou desentendimentos precipitados. Acalme os ânimos e procure encontrar espaços para a individualidade de forma saudável na relação.

Capricórnio

Capricornianos enfrentarão uma rotina agitada, exigindo adaptação (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Sua rotina estará mais intensa e agitada. Ao mesmo tempo em que estará em busca de organizá-la, tenderá a se deparar com imprevistos que atrapalharão seus planos e poderão gerar bastante tensão. Use a criatividade para lidar com as situações e se adaptar da melhor forma. Assim, evitará que o estresse e a ansiedade afetem sua saúde.

Aquário

Aquarianos deverão lidar com tensões familiares e evitar conflitos (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

No ambiente familiar, os ânimos estarão exaltados e haverá maior tendência a brigas e discussões. Poderão surgir imprevistos em casa que gerarão mais tensão e ansiedade. Será necessário que você busque acalmar os ânimos, pois tenderá a se deixar levar pelo ego e a fazer valer a sua vontade a todo custo, desequilibrando as relações.

Peixes

Piscianos sentirão as emoções à flor da pele em questões familiares (Imagem: Silver Place | Shutterstock)

Você se envolverá mais com as questões da sua casa e da sua família, além de estar mais sensível emocionalmente. Buscará conforto nas pessoas com quem tem intimidade e sente segurança. Entretanto, será também um dia tenso para estas relações. Com imprevistos que poderão gerar desentendimentos, os ânimos ficarão exaltados.