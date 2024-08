Horóscopo semanal: previsão dos signos de 26 de agosto a 01 de setembro de 2024

O Sol em Virgem entrará em um movimento tenso com Urano, mas que irá se desfazer no início da semana. Ele também fará aspecto com a Lua, indicando um desejo de mudanças. Por volta do final da semana, o Astro-Rei entrará em aspecto tenso com Saturno, sugerindo uma fase importante para organizar a vida de forma geral. Entretanto, haverá tendência a críticas e cobranças.

Mercúrio voltará ao movimento direto no dia 28 e seguirá em aspecto delicado com Urano, indicando tendência à mente agitada e comunicação tensa, o que poderá gerar conflitos. Vênus seguirá em Libra e fará aspecto tenso com Netuno e Marte. Isso aponta para um período sensível nos relacionamentos. Afinal, ao mesmo tempo em que existirá maior empatia, também será possível criar muita expectativa em relação ao outro, bem como agir de maneira precipitada, impulsiva e sem clareza.

Marte seguirá em Gêmeos, se comunicará com Júpiter e fará aspectos tensos com Netuno e Vênus. Esses movimentos reforçam a propensão a ações precipitadas, impulsivas e confusas, o que levará a conflitos e desentendimentos. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano deverá procurar se dedicar aos afazeres cotidianos com mais atenção (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Fase de organização em sua rotina. Portanto, procure se dedicar aos afazeres cotidianos com mais atenção. Afinal, irá se nutrir deles e terá a oportunidade de organizar-se de maneira que tenha tempo para fazer o que gosta. Ainda neste período, haverá a possibilidade de receber reconhecimento no ambiente de trabalho.

No espaço familiar, por outro lado, a tendência será de tensões nas relações, mal-entendidos e dificuldades para ter clareza. Por isso, procure acalmar os ânimos e acolher as suas emoções. Além disso, busque encarar os incômodos que as lembranças do passado poderão lhe trazer, pois elas serão o estopim para que as tensões aflorem.

Touro

O taurino se conectará mais com a sua essência (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Nesta semana, você se conectará mais com a sua essência. A tendência será de um período favorável para fazer aquilo que gosta, nutrir os seus talentos e estar na companhia de seus filhos ou crianças com quem convive.

Além disso, será uma fase propícia para se dedicar a um novo projeto, pois tenderá a se sentir mais confiante. Apesar disso, a propensão será que a sua rotina fique mais tensa. Poderá se enganar com facilidade e enfrentar conflitos no ambiente de trabalho. Portanto, procure ter mais cautela em suas ações e se acolher com amorosidade. Desse modo, conseguirá lidar melhor com as tensões.

Gêmeos

O geminiano se envolverá bastante com memórias e relações familiares (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com as suas memórias, relações familiares e o lar. Ao longo desse processo, buscará por mais segurança emocional. A tendência será que encontre o acalento que busca e consiga ter mais clareza em suas emoções.

Por outro lado, uma nova fase se iniciará no setor financeiro. Você poderá gastar de maneira impulsiva e sem clareza, o que abalará a sua segurança material. No âmbito afetivo, você terá mais facilidade para se apaixonar. Contudo, poderá criar muitas expectativas em relação ao outro e se frustrar. Portanto, atente-se.

Câncer

O canceriano sentirá a necessidade de se aventurar em novos caminhos e conhecer pessoas (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Fase agitada no setor social. Você sentirá a necessidade de se aventurar em novos caminhos e conhecer pessoas. Afinal, o desejo de movimento estará em alta. Será um bom momento para fazer alguma viagem curta ou para receber seus parentes em casa, pois essas ações lhe trarão alegria.

Você poderá ter muita energia e vitalidade para ir em busca do que deseja. Além disso, terá mais coragem para assumir quem realmente é. Contudo, haverá a propensão a se confundir. As suas ações também poderão ocorrer de maneira mais atrapalhada, gerando conflitos e tensões. Logo, para evitar frustrações, tenha mais cautela ao agir.

Leão

O leonino viverá um período de maior organização no setor financeiro (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Período de maior organização no setor financeiro. A tendência será de um momento favorável para tomar consciência dos seus valores e da forma como organiza os recursos materiais. Logo, para obter mais estabilidade, segurança e conforto nas finanças, procure ter clareza do que precisa ser feito.

No entanto, algumas energias presentes poderão te levar a agir de maneira precipitada, gerando gastos impulsivos. Com isso, a sua segurança poderá ser abalada. Portanto, observe essa tendência e controle os ímpetos. Por fim, ao mesmo tempo em que poderá encarar os seus fantasmas e o que habita seu interior com mais coragem, também tenderá a se confundir.

Virgem

O momento será propício para o virginiano dar andamento aos seus projetos e ir em busca do que lhe traz realização (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você se sentirá mais confiante. Tudo fluirá com maior desenvoltura em sua vida. Com isso, o momento será propício para dar andamento aos seus projetos e ir em busca do que lhe traz realização. Ainda nesta fase, o seu brilho pessoal estará em alta, o que atrairá mais olhares e possíveis oportunidades.

No setor financeiro, deverá haver cautela. Afinal, a propensão será que gaste por impulso e se confunda na hora de organizar o seu dinheiro e outros bens materiais. Portanto, para evitar esses gastos, procure se fortalecer em seus valores. Sua presença será possivelmente mais solicitada nos grupos de que participa. Porém, isso poderá gerar tensão.

Libra

O libriano viverá um período de maior conexão com o seu mundo interior (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Você viverá um período de maior conexão com o seu mundo interior. Será o momento de voltar a atenção para si, acolher suas emoções e cuidar da sua energia e espiritualidade. Ao longo desse processo, poderá se confundir e ficar mais sensível energeticamente. Portanto, para encontrar o equilíbrio, procure se recolher.

Por outro lado, você entrará em uma fase bem agitada no setor profissional. Haverá a possibilidade de mais movimentos e de demandas que necessitem a sua atenção. Todavia, você tenderá a se confundir e ter menos energia e clareza para tomar decisões. Logo, procure respeitar o movimento mais introspectivo.

Escorpião

Uma nova fase começará na vida do escorpiano, incentivando a redistribuição de suas energias e o envolvimento em causas sociais (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Uma nova fase começará, incentivando a redistribuição de suas energias e o envolvimento em causas sociais alinhadas aos seus valores. Além disso, sua presença será mais requisitada por amigos e grupos. Após um tempo de reflexão sobre suas sombras, você entrará em uma nova etapa. O otimismo crescerá, motivando a expansão dos seus horizontes e a busca pelo que lhe traz crescimento interior. Cuidado, porém, com os excessos e as ações precipitadas.

Sagitário

O sagitariano terá a oportunidade de receber o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira no setor profissional (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Nesta semana, haverá a oportunidade de receber o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira no setor profissional. Além disso, poderá colher os resultados do seu empenho e dedicação. Seu brilho pessoal também estará em alta, o que tenderá a atrair mais olhares e oportunidades de trabalho.

Entretanto, a tendência será que se depare com os seus medos e sombras, o que poderá abalar a sua coragem e autoconfiança, bem como te confundir. Portanto, procure ter mais cautela em suas ações. Por fim, poderão ocorrer conflitos nas relações em decorrência de mal-entendidos e expectativas frustradas.

Capricórnio

A tendência para o capricorniano é de otimismo, entusiasmo e busca por aventuras e novidades (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Após um período desafiador, em que esteve em maior contato com o lado obscuro de sua alma, uma nova fase se iniciará em sua vida. A tendência será de otimismo, entusiasmo e busca por aventuras e novidades que lhe tragam crescimento e a sensação de expandir os horizontes.

Apesar disso, um ciclo tenso começará no setor afetivo. Afinal, ao mesmo tempo em que tentará encontrar mais equilíbrio e harmonia nos relacionamentos, tenderá a agir de maneira impositiva, buscando que o outro corresponda às suas expectativas. Com isso, irá se frustrar e gerar conflitos e mal-entendidos. Portanto, atente-se a isso e acalme os ânimos.

Aquário

O aquariano terá mais coragem e determinação para se autoafirmar (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Uma nova fase começará em sua vida. Será o momento de encarar os medos e dores que te levam a alimentar comportamentos e padrões que geram sofrimento. Apesar dos desconfortos, aproveite o período para tomar consciência e se liberte de tais padrões, se desapegando do que não faz mais sentido e abrindo espaço para o novo.

Ainda nestes dias, você terá mais coragem e determinação para se autoafirmar, bem como defender quem é e as suas vontades. Contudo, procure ter cautela em suas ações. Isso porque tenderá a agir de maneira confusa, arrogante e precipitada, o que poderá levar a conflitos e frustrações.

Peixes

O pisciano dará muita atenção ao setor afetivo, buscando mais equilíbrio em seus relacionamentos (Imagem: Rolau Elena | Shutterstock)

Ao longo desta fase, você dará muita atenção ao setor afetivo, buscando mais equilíbrio em seus relacionamentos. Estará mais consciente das suas necessidades e das do outro. Entretanto, poderá esperar muito da pessoa amada ou ter uma visão baseada em suas próprias necessidades, o que irá gerar frustrações e desentendimentos.

Portanto, para ter mais clareza, atente-se a essa questão, controle os seus impulsos e acolha as suas precisões. No ambiente familiar, a propensão será de um período tenso. Haverá conflitos e mal-entendidos, especialmente devido à dificuldade de cada um em comunicar a necessidade de espaço.