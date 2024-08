Virgem é o sexto signo do zodíaco; mutável, é regido por Mercúrio e rege a Casa 6 do Mapa Astral. Suas pedras são amazonita e água-marinha e o seu elemento é a Terra, tornando as mulheres deste signo mais práticas, analíticas e com uma forte inclinação para a organização e o aprimoramento constante.

“[A mulher de Virgem] está realmente sempre disposta a servir, a organizar e a arrumar, mas engana-se quem pensa que ela se adequa bem à tarefa de dona de casa, pois sua inteligência e visão lógica a fazem estar sempre em busca de aprimoramentos”, explica a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, confira 7 curiosidades sobre a mulher do signo de Virgem!

1. Inteligente e realista

A mulher do signo de Virgem se destaca pela inteligência e senso de realidade. De acordo com Thaís Mariano, ela sempre consegue manter o pé no chão, se adaptar e encontrar soluções para os mais diferentes problemas.

2. Ausência de limites

Devido à baixa autoestima, autocrítica e facilidade de adaptação, a virginiana pode acabar cedendo aos mandos e desmandos do outro, se perdendo dos seus próprios ideais. “Esse é um cuidado que a mulher do signo de Virgem precisa sempre ter: aprender o limite na hora de ceder”, ressalta a astróloga.

3. Necessidade de controle

Outro ponto forte da virginiana é a necessidade de controle. Segundo Thaís Mariano, essa mulher tem medo de lidar com situações que mexem com as suas emoções e retiram seu aparente controle. “Por isso, não é raro que ela acabe se afastando de relacionamentos ou agindo de forma mais fria”, complementa.

A mulher do signo de Virgem pode ser reservada e tímida em certas situações (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

4. Reservada e tímida

Embora possam ser comunicativas e amigáveis, as mulheres de Virgem também podem ser um pouco reservadas e tímidas em certas situações. Elas tendem a valorizar a privacidade e podem levar um tempo para se abrir completamente para novas pessoas.

5. Busca pela perfeição

As virginianas necessitam que tudo esteja certo e em seu devido lugar. Isso porque elas compreendem que somente assim haverá estabilidade para que o mais belo potencial seja alcançado. “O signo de Virgem representa a natureza pura de cada aspecto existente no planeta em sua real função e, por reconhecer isso, ele está sempre em busca de sua perfeição”, ressalta Thaís Mariano.

6. Atenta à saúde

As mulheres de Virgem são muito conscientes da sua saúde e bem-estar; por isso, se interessam por hábitos saudáveis, como uma boa alimentação e prática de exercícios físicos. Além disso, investem em consultas regulares e check-ups gerais.

7. Gosto pelo aprimoramento de conhecimentos

A virginiana gosta de aprimorar os seus conhecimentos; no entanto, quando é privada dessa oportunidade, pode se tornar uma pessoa muito ranzinza, crítica e de difícil convivência. “Portanto, o mais adequado é que ela exerça todo o seu potencial na área que escolher, plenamente consciente de sua força”, finaliza a astróloga.