Veja as previsões do tarot para setembro de 2024

Setembro de 2024 promete ser um mês de intensas mudanças e aprendizados. As cartas do tarot revelam um período marcado por energia, movimento e transformação em diversas esferas da vida. Desde questões de amor até desafios profissionais e financeiros, cada signo encontrará um caminho próprio de crescimento. A seguir, confira as leituras do tarólogo Victor Valentim e prepare-se para o que vem pela frente!

Áries – O Carro

O nativo de Áries sentirá uma forte necessidade de acelerar em direção aos seus objetivos (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Ariano, em breve você sentirá a necessidade de acelerar. Setembro trará energia para avançar sem olhar para trás. Com determinação e foco, você conseguirá superar qualquer obstáculo. Mantenha o controle e evite agir por impulsos, afinal a direção estará em suas mãos. Siga em frente com coragem e confiança!

Touro – A Estrela

A intuição guiará os nativos de Touro, permitindo que a positividade esteja presente em cada decisão (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Taurino, o mês será de muita esperança e boas vibrações. A Estrela iluminará seus caminhos, trazendo um toque de magia para seus projetos e sonhos. Você confiará na sua intuição e permitirá que a positividade guie suas escolhas. A luz no fim do túnel estará mais próxima do que imagina. Caminhe com fé e otimismo!

Gêmeos – Sete de Espadas

Os geminianos precisarão ser cautelosos com as estratégias para evitar armadilhas e enganos (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Geminiano, em setembro você precisará ficar atento às suas estratégias e planos. O Sete de Espadas pedirá cuidado para não cair em enganos ou esquemas que parecem bons demais para serem verdade. Você deverá usar a inteligência para contornar desafios e lembrar que agir com transparência e honestidade sempre trará resultados melhores. Evite atalhos duvidosos!

Câncer – Rainha de Copas

A conexão profunda com os entes queridos fortalecerá os laços dos nativos de Câncer (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Canceriano, o mês pedirá carinho e cuidado com as emoções, tanto as suas quanto as das pessoas ao seu redor. A Rainha de Copas trará uma energia amorosa e sensível, ideal para se conectar com quem você ama e cultivar a empatia. Será um período para nutrir as relações com afeto e abraçar sua intuição poderosa.

Leão – Dez de Ouros

Os nativos de Leão compartilharão o fruto do seu esforço, vivendo um clima de prosperidade (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Leonino, em setembro o sucesso estará ao seu alcance! O Dez de Ouros anuncia prosperidade e estabilidade. Você colherá os frutos do seu esforço e compartilhará as conquistas com quem ama. O mês prometerá um clima de segurança e realização, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Celebre o que construiu com orgulho!

Virgem – O Mago

Os virginianos encontrarão as ferramentas necessárias para transformar suas ideias em realidade (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Virginiano, prepare-se para criar e manifestar seus desejos! O Mago dará a você as ferramentas certas para transformar ideias em realidade. Com foco e habilidade, conseguirá dar os primeiros passos para novos projetos. Use sua versatilidade e faça acontecer! O segredo estará em confiar no seu próprio poder.

Libra – O Sol

A energia positiva fará com que os nativos de Libra brilhem e atraiam novas oportunidades (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Libriano, setembro trará alegria, leveza e clareza. O Sol iluminará seus caminhos, trazendo momentos de pura felicidade e bem-estar. Será um período ideal para brilhar e compartilhar essa energia positiva com os outros. Aproveite o mês para estar com quem você ama, celebrar conquistas e se abrir para novas oportunidades. Tudo fluirá com mais facilidade.

Escorpião – O Eremita

Os escorpianos entrarão em um período de introspecção, buscando respostas e sabedoria interior (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Escorpiano, o mês pedirá introspecção e momentos de reflexão. O Eremita guiará você para dentro de si, buscando respostas e sabedoria interior. Este será um período para desacelerar, ouvir sua voz interna e se reconectar com o que realmente importa. A solidão poderá se mostrar poderosa quando você usar esse tempo para se conhecer melhor.

Sagitário – O Mundo

A expansão de horizontes trará aos nativos de Sagitário a chance de abraçar novas aventuras (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Sagitariano, o Mundo trará um mês de realizações e fechamento de ciclos com chave de ouro. Você alcançará um novo patamar, colhendo os frutos de tudo o que plantou. Será o momento de celebrar e se preparar para novos desafios que se aproximam. Expanda seus horizontes e abrace o novo!

Capricórnio – Oito de Ouros

A dedicação ao desenvolvimento pessoal será crucial para os nativos de Capricórnio alcançarem a excelência (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Capricorniano, setembro será sobre dedicação e aprimoramento. O Oito de Ouros convidará você a investir no seu crescimento, seja no trabalho ou em um projeto pessoal. Quanto mais você se dedicar, melhores serão os resultados. Aproveite o mês para aperfeiçoar suas habilidades e se concentrar no que é importante para você.

Aquário – Seis de Copas

Os aquarianos sentirão um ar de nostalgia, reconectando-se com memórias afetivas e momentos do passado (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Aquariano, o mês trará um ar de nostalgia e reconexão com o passado. O Seis de Copas fala sobre momentos de carinho e lembranças afetivas. Talvez você reencontre alguém especial ou reviva experiências que tragam conforto e alegria. Aproveite para resgatar a leveza da infância e compartilhar essa energia amorosa com quem estiver ao seu redor.

Peixes – A Lua

Confiar no sexto sentido ajudará o nativo de Peixes a enfrentar o desconhecido com coragem (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Pisciano, setembro poderá trazer momentos de mistério e intuição aguçada. A Lua convidará você a explorar seus sonhos e profundezas emocionais. Nem tudo estará claro, então será importante confiar no seu sexto sentido. Aproveite para refletir sobre seus sentimentos e trabalhar as emoções que emergirem. Encare o desconhecido com coragem e sensibilidade.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

Por Thiago Freitas