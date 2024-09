Horóscopo semanal: previsão dos signos de 02 a 08 de setembro de 2024

O Sol em Virgem fará aspecto tenso com Saturno, reforçando a tendência à autocobrança, crítica excessiva, ao desânimo e pessimismo. Apesar dos desafios, essas energias indicam que será o momento de organizar a vida de maneira prática e realista. Mercúrio seguirá no signo de Leão e fará aspecto tenso com Urano, sugerindo bastante agitação mental e tendência a falar de maneira precipitada. Com isso, poderá haver conflitos por divergência de ideias e dificuldades de flexibilidade na forma de pensar.

Vênus em Libra se posicionará em aspecto tenso com Netuno. Isso indicará uma tendência ao excesso de expectativas, o que poderá provocar frustrações nos relacionamentos. Em contrapartida, essa configuração favorecerá as atividades artísticas. Marte, por sua vez, transitará por Gêmeos também em aspecto tenso com Netuno, sugerindo uma predisposição a ações impulsivas e impensadas, além de dificuldades em clareza e direcionamento. Assim, poderá haver conflitos decorrentes de mal-entendidos e excesso de expectativas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano se envolverá mais com a organização da rotina (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Nesta semana, você se envolverá mais com a organização da rotina. A tendência será que isso gere mais autocobrança e responsabilidades, o que poderá despertar inseguranças e um certo pessimismo. Tenha cautela para não se deixar levar por essas sensações e pelas cobranças, pois elas poderão prejudicar a sua saúde.

No setor afetivo, você buscará mais harmonia e equilíbrio na relação. Todavia, observe a propensão a criar muitas expectativas, bem como a compreender em excesso as necessidades do outro e deixar as suas de lado. No ambiente familiar, possivelmente haverá tensões e conflitos.

Touro

O taurino terá uma conexão maior com a própria essência e potência (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você terá uma conexão maior com a sua essência e com a sua potência. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com situações que regularão o seu ego. Apesar dos desconfortos, isso irá te ajudar a ter senso de realidade e organização.

Ainda nesta semana, será a hora de olhar para você com autorresponsabilidade. Dessa maneira, terá mais consciência das suas limitações. Por fim, você se envolverá mais com a sua rotina, buscando harmonizá-la e se nutrindo dos afazeres. Porém, deverá estabelecer limites nos compromissos, evitando fazer tudo por todos e esquecendo de se cuidar.

Gêmeos

O geminiano poderá se deparar com as responsabilidades da vida (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Será o momento de se conectar com o seu brilho pessoal e se dedicar aos seus dons e talentos. Além disso, o desejo de se divertir estará em alta. No entanto, poderá se deparar com as responsabilidades da vida, o que irá bloquear ou atrasar os seus planos e gerar frustração.

Haverá a possibilidade de se apaixonar com mais facilidade e criar muitas expectativas em relação ao outro. Logo, para compreender melhor as questões inconscientes que te levam às ilusões, procure se dedicar à arte ou à psicoterapia. No setor financeiro, tenha cautela com os gastos excessivos e sem direcionamento.

Câncer

O canceriano desejará ficar mais em casa e na companhia de seus familiares, revisitando memórias e lembranças (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Após um período bem agitado no setor social, uma nova fase começará. Será o momento de desacelerar, entrar em contato com as emoções e organizar o lado interior. Você irá querer ficar mais em casa e na companhia de seus familiares, revisitando memórias e lembranças. Entretanto, a tendência será que se depare com alguns desafios no setor familiar, como algum parente idoso que ficará doente e demandará a sua atenção, além de problemas com a estrutura da casa. Para lidar com tudo isso, procure acolher as suas emoções e compreender a necessidade de cumprir com as responsabilidades. Afinal, fugir delas só irá te levar ao desgaste e à frustração.

Leão

O leonino viverá um momento voltado para a organização do setor financeiro e para a forma como lida com os seus recursos (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você viverá um momento voltado para a organização do setor financeiro e para a forma como lida com os seus recursos. Ao longo do processo, a tendência será que se depare com inseguranças e bloqueios nessa área. Logo, atente-se à propensão a se deixar levar pelo pessimismo. Em vez disso, procure encarar com maturidade e senso de realidade a maneira como lida com o dinheiro, bem como traçar metas para encontrar o conforto e a estabilidade que busca. No setor social, você buscará novidades e movimentos. Contudo, tome cuidado ao se aventurar por novos lugares, pois poderá ser enganado(a) de algum modo.

Virgem

O virginiano se conectará mais com o seu brilho pessoal (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você se conectará mais com o seu brilho pessoal. Além disso, devido ao Sol no signo de Virgem, a tendência será que tudo flua melhor em sua vida. Ao mesmo tempo, será possível que as coisas desacelerem e que se depare com alguns bloqueios e empecilhos, o que irá travar os seus planos de alguma forma.

Apesar dos desafios, procure encarar essa situação com maturidade e tente perceber como pode direcionar melhor a energia para concretizar os planos. Por fim, o período será importante para valorizar tudo o que já conquistou, o que lhe traz segurança e conforto, bem como para planejar o futuro com a pessoa amada.

Libra

O libriano viverá uma fase bastante agitada no setor profissional, com muitos acontecimentos e movimentos (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Fase bastante agitada no setor profissional, com muitos acontecimentos e movimentos. Além disso, você terá mais coragem e determinação para batalhar pelo o que almeja. Por outro lado, se confundirá e não terá muita clareza sobre o que deseja, podendo se enganar e dedicar muita energia a algo breve e que não fará sentido. Para lidar com isso, será necessário conter os impulsos, analisar melhor as ações e cuidar da energia, evitando influências externas. Tenha cautela também com o excesso de expectativas em relação a algo, pois poderá se frustrar.

Escorpião

O escorpiano sentirá mais confiança e energia para ir em busca de novas aventuras (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Ao longo desta fase, sentirá mais confiança e energia para ir em busca de novas aventuras, expandir os seus horizontes e conhecimentos, bem como batalhar pela realização dos seus sonhos. De modo geral, o período será de maior vitalidade. Todavia, você poderá criar muitas expectativas e se exaltar na hora de defender aquilo em que acredita, o que levará a conflitos e frustrações. Para equilibrar essa energia e ter mais clareza, se dedique aos estudos filosóficos, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Por fim, você se conectará mais com os seus amigos. Ao mesmo tempo, poderá se deparar com empecilhos capazes de gerar inseguranças.

Sagitário

A energia do sagitariano se voltará para a realização profissional e os desejos para o futuro (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Sua energia se voltará para a realização profissional e os desejos para o futuro. Ao longo desta fase, será possível que receba o reconhecimento por seus esforços. Porém, poderá se deparar com cobranças e limitações, o que irá impedi-lo(a) de realizar tudo o que gostaria no momento. Apesar dos desafios, isso o(a) ajudará a respeitar o tempo de cada coisa em sua vida e a direcionar a sua energia de maneira mais focada e organizada.

Por fim, você tenderá a se deparar com seus medos e traumas com mais frequência, o que poderá irritá-lo(a). Contudo, veja como uma oportunidade para encarar suas sombras com coragem e ressignificar as suas dores.

Capricórnio

O capricorniano viverá uma fase de energia e otimismo (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você viverá uma fase de energia e otimismo. No entanto, poderão surgir situações desagradáveis, o que irá despertar desânimo e insegurança. Apesar dos desafios, procure encarar essa situação como uma oportunidade de direcionar a sua energia de forma mais realista e consciente em direção ao que deseja. Assim poderá aproveitar a autoconfiança deste momento para realizar os seus sonhos.

No setor afetivo, você se dedicará a encontrar mais equilíbrio na relação. Ao mesmo tempo, deverá observar a tendência a agir de maneira impositiva e criar muitas expectativas em relação ao outro. Afinal, isso tenderá a gerar conflitos e desequilibrar o relacionamento.

Aquário

O aquariano entrará em uma fase de possível agitação na rotina (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

Você entrará em uma fase de possível agitação na rotina. Ao mesmo tempo em que sentirá mais disposição para realizar suas atividades, também tenderá a se deparar com situações confusas e com falta de clareza para se organizar. Para lidar com isso, procure estabelecer limites, se comprometa somente com o que consegue realizar e atente-se ao que faz e diz.

Por fim, você terá um contato maior com as suas dores e sombras. Será o momento de encarar os desconfortos com senso de realidade e maturidade, compreendendo que é possível se libertar dos padrões nocivos, mas que, para isso, é preciso se dedicar com responsabilidade.

Peixes

O desejo de encontrar equilíbrio e harmonia no setor afetivo continuará presente na vida do pisciano (Imagem: NebulaM | Shutterstock)

O desejo de encontrar mais equilíbrio e harmonia no setor afetivo continuará bem presente. Entretanto, a tendência será que se depare com inseguranças e carências. Além disso, será possível que o outro não corresponda às suas expectativas como gostaria, o que levará à frustração. Portanto, tenha cautela com o excesso de cobrança consigo e com a pessoa amada.

Ainda nesta fase, você tenderá a se apaixonar com mais facilidade e querer viver tudo de maneira mais intensa e emocionante. Mesmo que você se conecte profundamente com sua essência, poderá acabar se iludindo e criando muitas expectativas. Portanto, deverá se atentar aos impulsos.