Horóscopo semanal: previsão dos signos de 09 a 15 de setembro de 2024

O Sol em Virgem seguirá em aspecto tenso com Saturno. Haverá, assim, tendência ao aumento de cobranças, críticas, desânimo e pessimismo, o que poderá deixar o ambiente desafiador. O Astro-Rei também fará aspecto tenso com Netuno, sugerindo excesso de sensibilidade, bem como dificuldade para ter clareza. As duas inclinações poderão se equilibrar. Afinal, Saturno emanará senso de realidade, enquanto Netuno trará flexibilidade e leveza.

Mercúrio entrará no signo de Virgem, que é regido por ele. Além disso, fará bom aspecto com Marte, apontando momento propício para organizar a rotina e amenizar os aspectos tensos do Sol. Vênus em Libra fará aspecto positivo com Júpiter, indicando um bom período para harmonizar as relações.

Ainda, Marte seguirá em Gêmeos e fará aspecto tenso com Netuno, sugerindo possíveis ações precipitadas e impulsivas, bem como falta de clareza e direcionamento. Com isso, haverá conflitos decorrentes de mal-entendidos e excesso de expectativas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Você se envolverá mais com os afazeres da rotina e com a necessidade de organizá-los de maneira produtiva. Apesar disso, será necessário observar a tendência à autocobrança e ao excesso de responsabilidades, pois isso poderá afetar a saúde e levá-lo(a) ao pessimismo. Você também tenderá a se confundir e se enganar com facilidade. Portanto, para evitar mal-entendidos, atente-se às suas atividades.

No ambiente familiar, os ânimos continuarão exaltados. Além disso, a propensão será de desentendimentos. Ao mesmo tempo, poderá enfrentar os medos e fantasmas do passado com mais determinação e coragem.

Touro

Uma nova fase se iniciará na sua vida. Momento de organizar a rotina. Além disso, haverá a possibilidade de tornar os afazeres uma fonte de satisfação e alegria. Contudo, será possível que se sinta sem energia e que o excesso de responsabilidades afete a sua saúde e produtividade.

Ainda neste período, poderá cometer enganos e não ter muita clareza, deixando tudo um tanto confuso. Para lidar com esses cenários, procure respeitar os seus limites, fazendo o que é possível para si, reconhecendo o seu empenho e dedicação e não se deixando levar pela autocrítica e autocobrança. Tenha cautela também com os gastos por impulso, pois eles poderão prejudicar o setor financeiro.

Gêmeos

Nesta semana, haverá o desejo de se dedicar ao que lhe traz alegria e conexão com a sua essência. Entretanto, a tendência será que se depare com situações que o(a) impedem de fazer aquilo de que gosta e que chamam para as responsabilidades assumidas. Tais cenários, mesmo desagradáveis, o(a) ajudarão a regular o ego e ser mais realista e consciente nas ações.

Ainda nesta fase, você tenderá a se deixar levar pela emoção e pelo impulso, ficando sem clareza e direcionamento. Por fim, o momento se mostrará favorável para estar com os parentes e trazer mais beleza e leveza à rotina.

Câncer

Ao longo desta semana, você se envolverá mais com as questões familiares, com a organização do lar e com as lembranças do passado. No entanto, os dias serão mais desafiadores e com maiores responsabilidades, o que poderá sobrecarregá-lo(a), além disso, haverá a possibilidade de que um parente mais velho precise dos seus cuidados.

Por outro lado, o momento será favorável para organizar a relação com o passado, encarando o que aconteceu de forma mais madura e empática. Por fim, você terá mais energia e disposição para ir em busca do que deseja. Ao mesmo tempo, tenderá a agir de maneira precipitada e sem clareza. Portanto, tenha mais cautela com as suas ações.

Leão

A tendência será de uma semana movimentada, em que terá vontade de sair, encontrar pessoas interessantes e se comunicar. Além disso, você se atentará mais aos acontecimentos à sua volta. Todavia, deve ter cautela, pois tenderá a se empolgar e ter dificuldade para discernir os lugares e pessoas que realmente lhe farão bem e lhe trarão boas informações. Para aproveitar melhor esta fase, procure organizar as suas ideias e selecionar melhor os movimentos. Por fim, você sentirá dificuldade em ter clareza e assertividade em suas ações, o que pedirá por iniciativas mais cautelosas.

Virgem

Ao mesmo tempo em que terá mais coragem para batalhar pelo que deseja, também irá se deparar com empecilhos e bloqueios, o que poderá atrasar os seus planos e frustrá-lo(a). De modo geral, para que seja possível direcionar bem a sua energia, invista na cautela.

Ainda nesta fase, a tendência será de inseguranças e autocobranças, o que poderá levar ao desânimo. Logo, a fim de que consiga dar andamento aos seus projetos, procure reconhecer o que já conquistou e se organizar da melhor forma possível. Por fim, sua presença poderá ser mais solicitada nos grupos que frequenta. Contudo, atente-se à possibilidade de embarcar em algo desestruturado e enganoso.

Libra

Nesta semana, poderá se confundir e não sentir clareza sobre o que realmente quer. Portanto, procure ter cautela. Ainda nesta fase, será preciso voltar a atenção para si e cuidar do que habita seu interior, encarando os fantasmas internos. Assim poderá compreender as suas emoções e tomar consciência dos ciclos que se repetem e geram sofrimento. Por outro lado, haverá muita energia no setor profissional e mudanças ocorrerão. Apesar disso, busque ter mais senso de realidade e cautela nas decisões. Afinal, a inclinação a enganos e confusões estará bem presente, o que poderá levar a precipitações e frustrações.

Escorpião

Atividades em grupo e voltadas ao bem-estar coletivo chamarão mais sua atenção e solicitarão mais a sua presença em ambientes. Entretanto, será possível que algumas responsabilidades o(a) sobrecarreguem e despertem uma insegurança em relação ao seu papel no cenário social. No caso, reconheça a importância da sua individualidade no coletivo e não se deixe levar pelas autocobranças e críticas. Ainda nesta fase, você terá mais energia e disposição para batalhar por seus sonhos e ir em busca do que lhe traz crescimento interior. Porém, tome cuidado com possíveis excessos e ilusões.

Sagitário

Ao longo desta semana, poderão ocorrer mudanças e imprevistos no setor profissional. Você experimentará um momento movimentado. Ao mesmo tempo em que se envolverá bastante com a sua carreira, poderá se deparar com situações e empecilhos, o que irá atrasar os seus planos e gerar um certo desânimo. Por outro lado, será uma oportunidade para que tenha mais clareza e responsabilidade na hora de direcionar a sua energia. Haverá á tendência a se deixar levar pela arrogância, gerando ações precipitadas. Portanto, atente-se a essa questão.

Capricórnio

Você tenderá a se deparar com o desânimo e com empecilhos que dificultarão a realização dos seus planos. Apesar dos desconfortos, encare como uma oportunidade para evitar empolgações e expectativas excessivas. Afinal, tais excessos poderão levá-lo(a) a precipitações e frustrações.

Ainda neste período, a propensão será de movimentos e situações inesperadas. No caso, evite iniciar algo novo, pois poderá não ter clareza do que deseja, se envolvendo em diversas atividades que só irão sobrecarregá-lo(a). No setor afetivo, o desejo de se harmonizar com o outro estará em alta. No entanto, tome cuidado com a tendência a fantasias e ilusões.

Aquário

Você entrará em contato com as suas sombras e medos, o que levará a desconfortos e inseguranças. No caso, atente-se à possibilidade de se deixar levar por pensamentos pessimistas. Em vez disso, procure observar os incômodos que surgirem com atenção e responsabilidade. Desse modo, conseguirá se libertar dos padrões nocivos.

Ainda neste período, a rotina seguirá movimentada. A tendência será que o excesso de afazeres o(a) irrite e afete a sua saúde. Logo, procure respeitar os seus limites e fazer somente o que for possível. Tenha coragem de se priorizar. No setor afetivo, haverá a possibilidade de viver momentos alegres com a pessoa amada, nutrindo assim a relação.

Peixes

Nesta semana, procure ter mais cautela com os seus impulsos. Afinal, tenderá a se confundir e a criar muitas expectativas, o que poderá levar a desilusões. Ainda nesta fase, suas emoções estarão mais intensas. Logo, para evitar agir por meio do ego e impor as suas vontades, procure acalmar os ânimos.

No setor afetivo, apesar dos seus esforços para encontrar mais equilíbrio e harmonia, tenderá a se deparar com situações que geram inseguranças e com a resistência por parte do outro. No caso, tome cuidado com as críticas e cobranças excessivas, pois elas desequilibrarão a relação. Por fim, o excesso de sensibilidade energética poderá levá-lo(a) a absorver muita energia alheia, dificultando a sua clareza.