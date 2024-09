Veja como cada signo pode aproveitar o Urano retrógrado

Mais um planeta retrógrado à vista, dessa vez, Urano, que entra em retrogradação durante um longo período, do dia 1 de setembro de 2024 a 30 de janeiro de 2025. Esse pode parecer um período de desafio, mas também oferecerá uma oportunidade única de reflexão e crescimento.

A consultora esotérica da iQuilibrio, Deborah de Obá, explica que, durante este tempo, será comum que situações inesperadas e mudanças súbitas ocorram, forçando-nos a reconsiderar nossas rotinas e abordagens. “Em vez de resistir, podemos aproveitar esse momento para questionar padrões antigos e abrir espaço para novas ideias e possibilidades”, aconselha.

Além disso, Urano retrógrado trará um novo tempo de inovação e originalidade. “Será um excelente momento para explorar novos caminhos, adotar tecnologias emergentes ou se reconectar com aspectos de nossa vida que foram negligenciados. Ao acolher a energia disruptiva de Urano, podemos descobrir forças interiores e talentos escondidos que, de outra forma, permaneceriam inexplorados”, completa a especialista.

Segundo Deborah de Obá, cada signo tem sua característica e pode aproveitar Urano retrógrado de uma forma diferente. Confira!

Áries

Este será um momento para Áries repensar seus impulsos (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Para Áries, a chave é a flexibilidade. Este será um momento para repensar seus impulsos e considerar novas abordagens antes de agir. A paciência será uma aliada poderosa, e você deverá se permitir um tempo para refletir e avaliar todas as opções disponíveis.

Lembrar-se de que decisões tomadas com calma e ponderação tenderão a ser mais corretas. Além disso, buscar conselhos e ouvir diferentes perspectivas poderá enriquecer sua visão e abrir portas para soluções inovadoras.

Touro

Touro poderá sentir um desejo de mudança em áreas que normalmente são estáveis (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Touro poderá sentir um desejo de mudança em áreas que normalmente são estáveis. Este período será ideal para revisar valores e se abrir para novas perspectivas, mantendo o equilíbrio. Será hora de abraçar as mudanças e o crescimento pessoal.

A abertura para novas ideias e experiências poderá trazer uma renovação de energia e propósito, permitindo viver de maneira mais autêntica e plena. Cuidar da saúde mental e emocional, buscando atividades que promovam o bem-estar e a felicidade, também será essencial.

Gêmeos

A comunicação será uma ferramenta vital para Gêmeos (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A comunicação será uma ferramenta vital para Gêmeos. Este será o tempo para refletir sobre as relações e a maneira certa de se expressar com os outros. Ajustes poderão trazer clareza e harmonia. Será hora de ouvir mais e buscar mais empatia e compreensão, fortalecendo laços e resolvendo mal-entendidos.

Durante Urano retrógrado, cada interação será uma oportunidade de aprender e crescer, tanto pessoalmente quanto nas conexões com os outros. O caminho para relações mais significativas e equilibradas será construído com respeito mútuo e comunicação sincera.

Câncer

Câncer deverá focar em seus lares e ambientes emocionais (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Câncer deverá focar em seus lares e ambientes emocionais. Este será um bom momento para organizar e criar espaços que proporcionem paz e segurança. Transformar o ambiente doméstico poderá trazer grandes benefícios à saúde mental e ao bem-estar geral. Pequenos toques, como a adição de plantas, cores suaves e elementos de conforto, poderão fazer uma grande diferença.

Também será um período propício para resolver questões familiares pendentes e fortalecer os laços com os entes queridos. Momentos de introspecção e autocuidado serão especialmente valiosos, ajudando a recarregar as energias e a encontrar equilíbrio.

Leão

Para Leão, será hora de reconsiderar suas ambições e como se apresenta ao mundo (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Para Leão, será hora de reconsiderar suas ambições e como se apresenta ao mundo. Pequenas mudanças poderão trazer grandes benefícios e alinhar suas ações com sua verdadeira essência. Este será um momento para refletir sobre valores pessoais e o que realmente importa. Talvez, será hora de cultivar hábitos que promovam o crescimento pessoal e espiritual. Também será importante passar mais tempo com pessoas que o(a) inspirem e motivem.

Virgem

Virgem poderá usar esse período para revisar hábitos e rotinas (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Virgem poderá usar esse período para revisar hábitos e rotinas. Será uma oportunidade de simplificar e aperfeiçoar aspectos da vida que estão desatualizados ou são ineficientes. Além disso, este será um momento propício para investir em autoconhecimento e autocuidado. Pequenos ajustes na alimentação, no sono e nas atividades diárias poderão trazer grandes benefícios à saúde e ao bem-estar.

Aproveitar para organizar o ambiente, seja em casa ou no trabalho, também poderá proporcionar uma sensação de ordem e clareza mental. Virgem, com sua natureza detalhista e meticulosa, têm a capacidade de transformar sua rotina em algo mais harmonioso e produtivo, aproveitando ao máximo esse período de reflexão e mudança.

Libra

Libra deverá focar no equilíbrio em suas relações (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Libra deverá focar no equilíbrio em suas relações. Este será um momento para definir limites e buscar harmonia em suas interações, tanto pessoais quanto profissionais. Ao fazer isso, poderá fortalecer suas conexões e criar um ambiente mais saudável e satisfatório ao seu redor. Este período trará a oportunidade de cultivar relacionamentos mais profundos e significativos, baseados no respeito mútuo e na colaboração.

Escorpião

Escorpião poderá sentir um desejo de transformação profunda (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Escorpião poderá sentir um desejo de transformação profunda. Usar essa energia para deixar para trás o que não serve mais e abrir espaço para o novo será a melhor forma de aproveitar Urano retrógrado. Talvez seja o momento de reorganizar seu espaço físico, eliminar objetos que carregam memórias negativas ou iniciar novos hábitos saudáveis. No campo emocional, poderá considerar praticar a meditação ou escrever um diário para explorar seus sentimentos mais profundos.

Sagitário

Para Sagitário, essa será uma época de explorar novas filosofias e conhecimentos (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Para Sagitário, essa será uma época de explorar novas filosofias e conhecimentos. Refletir sobre suas crenças e como elas moldam sua visão de mundo permitirá expandir suas fronteiras. Viajar também poderá ser uma excelente maneira de enriquecer perspectivas. Conhecer novas culturas, línguas e modos de vida poderá trazer ideias valiosas e abrir sua mente para possibilidades que nunca havia considerado.

Capricórnio

Capricórnio deverá revisar suas metas de longo prazo (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Capricórnio deverá revisar suas metas de longo prazo. Este será um bom momento para recalibrar planos e garantir que eles ainda estejam alinhados com aspirações e valores. Aproveitar para refletir sobre o que realmente importa e fazer os ajustes necessários para se manter no caminho certo será essencial. Além disso, este período será propício para fortalecer conexões pessoais e profissionais, buscando apoio e colaboração onde for necessário.

Aquário

Aquário poderá sentir uma necessidade de renovação pessoal (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Aquário poderá sentir uma necessidade de renovação pessoal. Considerar novas formas de expressar sua individualidade e contribuir de maneiras inovadoras para o bem coletivo será fundamental. Será um ótimo momento para explorar hobbies que sempre despertaram seu interesse, mas que ainda não teve a chance de experimentar.

Envolver-se em projetos comunitários ou causas que ressoem com seus valores e paixão poderá trazer uma profunda sensação de propósito. Permitir-se ser curioso(a) e aberto(a) a novas experiências te ajudará a encontrar a sua verdadeira renovação.

Peixes

Para Peixes, será um período de introspecção e autoconhecimento (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Para Peixes, será um período de introspecção e autoconhecimento. Meditação e práticas espirituais poderão ajudar a navegar pelas águas emocionais com graça. Além disso, será um excelente momento para se reconectar com antigos amigos e familiares, fortalecendo laços e construindo novas memórias. A criatividade estará em alta, tornando-se uma oportunidade perfeita para se dedicar a projetos artísticos ou hobbies que tragam alegria e satisfação.

Por Alice Veloso