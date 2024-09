Veja como o planeta Urano age em cada signo do zodíaco

Segundo a astróloga Bárbara Christan, Urano representa a mente universal. Rege o progresso, a evolução científica e tecnológica. Representa os desejos de liberdade, individualidade, rebeldia e fanatismo. É a vontade de cortes e quebras de padrões, os imprevistos, a revolução e a transcendência para um nível mais elevado de consciência. A seguir, ela explica como o planeta age em cada signo.

Urano em Áries

Com esse posicionamento, as pessoas prezam por liberdade e movimento, mas ficam extremamente centradas em si, não aceitam qualquer limitação – o que pode torná-las agressivas. São nativos criativos e de atitude. Estão sempre iniciando coisas novas, mas tendem a errar, por serem muito impulsivos, além de terem pouca persistência. Podem passar por mudanças bruscas e repentinas na vida.

Urano em Touro

As pessoas com esse posicionamento tem um conflito entre a estabilidade e a segurança taurina com a imprevisibilidade e a revolução uraniana. Os nativos sentem-se motivados por objetivos tangíveis e práticos. São bons na gestão de recursos financeiros e/ou necessários para subsistência.

Urano em Gêmeos

As pessoas com esse posicionamento são comunicativas, inventivas e sempre revolucionam o modo de pensar, comunicar e aprender. Possuem mente ágil e inteligente. Podem seguir carreiras científicas, literárias ou qualquer área que envolva a comunicação.

Urano em Câncer

São pessoas que mudam o jeito de pensar em relação à família, com ideias não convencionais, tendem a sair de casa cedo. É um terreno fértil para a imaginação: a fusão do racional Urano com o emocional Câncer. Pessoas com esse posicionamento podem sofrer com constantes mudanças de humor.

Urano em Leão

Indivíduos autocentrados, confiantes, com grande ímpeto de liberdade e liderança. A criatividade é voltada para si e não para o coletivo, conflitando com o propósito do planeta. Pessoas com esse posicionamento possuem uma veia artística forte, de grande influência sobre os outros, mas que tendem a ser egoístas e individualistas.

Urano em Virgem

São indivíduos que têm desejo em revolucionar a forma como se trabalha. Buscam qualidade de vida na rotina, não apenas aos finais de semana ou férias. São analíticas, pesquisadoras e gostam de servir. Trabalham para ser úteis para si e para os outros.

Urano em Libra

Pessoas com Urano em Libra têm intenções voltadas ao estudo e aprimoramento das relações humanas. Buscam novas formas de se relacionar e lutam por igualdade de direitos. Gostam de relacionamentos incomuns, de ter vários parceiros ou optam por ficarem sozinhas.

Urano em Escorpião

Os nativos podem ter dificuldade em expressar as emoções e grandes momentos de introspecção, mas com muito poder e intensidade no que fazem. Gostam de estar no controle e ajudam o próximo a transmutar a forma de encarar a sexualidade e os medos.

Urano em Sagitário

Pessoas desse posicionamento tendem a viajar muito e conhecer novas culturas. São originais e com forte senso de humor. Usam as experiências como bagagem para revolucionar o conhecimento e a educação. Só precisam tomar cuidado com o fanatismo.

Urano em Capricórnio

Pessoas com esse posicionamento passam por constantes transformações. Existe uma vontade latente de mudar e melhorar a vida em sociedade, mas podem pender para o lado conservador, da moral e dos bons costumes.

Urano em Aquário

As pessoas com esse posicionamento costumam ser questionadoras, rebeldes e desapegadas. Vão em busca de grupos que tenham ideologias em comum com as delas. Procuram formas de melhorar a vida em sociedade. São ligadas em tecnologias e em tudo que é novo e revolucionário.

Urano em Peixes

As pessoas com esse posicionamento são sonhadoras e idealistas. Possuem o dom para transformar a forma como pensam e transmitem isso aos outros. Sempre usam a emoção e a empatia com sabedoria. Criam métodos sustentáveis e renováveis para o planeta. Buscam conectar-se com o divino para livrar-se de influências do passado e entender o modo de agir do universo.