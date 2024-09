Saiba como cada signo se comporta nas relações sexuais

Em 6 de setembro é celebrado o Dia do Sexo. A data foi criada no Brasil, em 2008, por uma marca de preservativos como uma estratégia de marketing. Embora sua origem seja comercial, o dia também pode ser visto como uma oportunidade para celebrar o amor e a intimidade. Por isso, o astrólogo e tarólogo Victor Valentim explica como cada signo se comporta nas relações sexuais. O profissional também cita as fantasias de cada nativo. Confira:

Áries

Áries é um dos signos mais quentes do zodíaco, ligado à parte de fantasias sexuais. Nas relações sexuais, o ariano tem uma tendência muito forte de assumir o controle na hora h. Pode ser adepto à prática de BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo). Isso porque é uma pessoa que gosta de fetiches como uso de algemas e de colocar vendas nos olhos.

Touro

Touro é um signo regido por Vênus (deusa do amor e da beleza na mitologia romana). Logo, tem uma tendência muito forte a se ligar ao romantismo. Além disso, é selvagem e pode usar alimentos, como chantili e chocolate na hora no momento de sedução.

Se você gosta de cozinhar e de sexo, esse nativo nunca mais vai te largar. Todavia, Touro é muito acomodado e prático. Ele não vai mudar, inventar e inovar muito na relação sexual. Contudo, o nativo é muito envolvente e adora receber massagens.

Gêmeos

Gêmeos é um ligado à comunicação, à inovação e gosta de novidades na cama. Esse signo se comporta de maneira bem aberta nas relações sexuais. Tem uma tendência muito forte a curtir ménage à trois (relação afetiva que envolve três pessoas) e obtém prazer ao observar outros casais. Além disso, gosta de falar coisas sacanas no ouvido. É um nativo que ama novas possibilidades no relacionamento, bem como é bastante desapegado.

Câncer

O nativo de Câncer é regido pela Lua, por isso é muito romântico. Dessa forma, não espere uma noite na cama com muita ação. O canceriano também não curte inovar e nem é ligado a relacionamentos abertos. O canceriano pode até topar o uso de brinquedinhos e fantasias, mas vai preferir um banho de banheira com espumas, dormir de conchinha ou ir a um motel bonito. Além disso, pode se apaixonar por pessoas que o leva para jantar, dá presentes ou prepara a cama com pétalas de flores.

Leão

A pessoa de Leão gosta de receber elogios durante a relação sexual, pois isso a deixa se sentindo mais poderosa e forte. Além disso, o leonino tem uma tendência a ser mais selvagem na cama. É um nativo forte, sensual, sedutor e envolvente. Por outro lado, Leão também pode ser romântico. Isso porque ele adora ganhar presentes e ser mimado. Contudo, o leonino só fica com pessoas que ele considera tão incríveis quanto ele.

Virgem

Virgem é um signo muito metódico. Por causa disso, o nativo deste signo é muito pontual e não aceita atraso para o encontro. Se isso acontecer, você pode não ter outra chance de se encontrar com o virginiano. A pessoa de Virgem pode ser aberta para fetiches, desde que sejam comuns. Além disso, não tente uma fantasia muito agressiva. Ela pode até fingir que gosta disso, mas não é a pegada dela. O virginiano prefere algo mais envolvente e tranquilo. Ademais, a segurança emocional para esse nativo é essencial, e isso vai gerar bastante tesão nele.

Libra

Com regência energética de Vênus, a pessoa de Libra, geralmente, gosta de liberdade e inovação quando o assunto é sexo. Isso porque costuma ter a cabeça mais aberta para o novo. Dessa forma, pode curtir swing (troca de experiências sexuais entre casais) ou ménage à trois.

Esse nativo também consegue se adaptar muito bem a outros signos. Dessa forma, vai querer entrar na onda de fantasias da outra pessoa. Nesse sentido, o libriano também gosta de fetiches ligados à moda. Assim, adora peças de lingerie mais finas, mas que não sejam muito vulgares.

Escorpião

Cada signo rege uma parte do corpo, e Escorpião rege o órgão sexual. Assim, o nativo desse signo é famoso pela habilidade na cama e honra essa fama. É muito envolvente, intenso, sedutor e sensual. Além disso, é ligado ao fetiche e ao erotismo. Isso porque tem a cabeça aberta e não tem medo de ser julgado. Ademais, a relação com esse nativo costuma ser inesquecível.

Sagitário

Regido pelo elemento Fogo, o sagitariano costuma ser bom de cama. Além disso, é desprendido, liberto e gosta de novidades quando o assunto é sexo. Assim, aproveita tudo aquilo que foge do convencional. Gosta dos momentos de prazer em lugares inusitados, ama aventuras e tudo aquilo que mexe com a emoção dele.

Capricórnio

O signo de Capricórnio é muito dominador. Dessa forma, ele se comporta na relação como se fosse o gerente de uma empresa – o Big Boss – e rola até um fetiche com roupas sociais. Além disso, ele sabe que tem a pegada e gosta disso.

Aquário

Regido pelo elemento Ar, o signo de Aquário não costuma ter uma pegada muito sexual. No entanto, tende a ser muito romântico e adora novidades. Dessa forma, se esbalda em produtos eróticos modernos e tecnológicos.

O aquariano ama se sentir desafiado e mostrar que não foi fácil conquistar aquilo que ele queria. Dessa maneira, costuma se sentir envolvido por perrengues no próprio relacionamento. Além disso, a submissão é quase que um fetiche para esse nativo, pois o poder externo o fascina.

Peixes

Peixes é um signo romântico, mas que gosta de safadeza – tem um pezinho lá em Escorpião. No entanto, é um nativo que adora um romance regado à champanhe. Além disso, o sexo para o pisciano não pode ser rápido, pois ele gosta de aproveitar a parte sensorial e emocional, bem como conhecer o corpo da outra pessoa. Inclusive, a parte do corpo regida por Peixes é o pé. Dessa maneira, esse nativo pode ser podólatra.

