3 rituais poderosos para aproveitar a energia do portal 9/9

Os portais energéticos são pontos ou momentos específicos em que há uma concentração intensa de energia, conectando diferentes dimensões ou níveis de consciência. Acredita-se que esses portais possam ser acessados em determinados locais da Terra, em datas específicas ou até durante práticas espirituais, como meditação ou rituais. O portal do dia 09/09 está chegando e será muito poderoso para renovação e fechamento de ciclos.

Segundo a taróloga Isabel Fogaça, esse é um portal de desapego e de renúncia às coisas que não fazem mais sentido para a chegada de novidades na vida. “É um momento de interiorização, cuidado da nossa individualidade, fortalecimento e sabedoria. É preciso abrir mão de coisas materiais e emocionais que não precisamos mais para abrir espaço para novidades na vida”, explica.

Um chamado à renovação e limpeza interior

De acordo com Isabel, é preciso fazer uma limpeza material: “Objetos, roupas, tudo que é material e que não faz mais sentido para nós, é preciso desapegar e tirar o lixo das gavetas. O que não vamos usar só suga nossa energia e espaço dentro da nossa ‘bagagem de vida’. É preciso fazer uma limpeza total. A espiritualidade quer isso de nós para haver essa renovação”.

No emocional, a especialista diz que é preciso liberar o perdão: “Esse é um momento de perdão, de fazer uma limpeza no nosso emocional. Perdoar quem nos fez mal, iniciar esse processo com oração e começar essa etapa difícil de cura de mágoas, também com a ajuda de um profissional terapeuta”.

A seguir, a taróloga ensina 3 rituais para serem feitos no dia 09/09. Confira:

O banho de alecrim é uma opção para purificar as energias na data (Imagem: Nataliia K | Shutterstock)

1. Banho de alecrim

Materiais

1 l de água

1 punhado de alecrim

Como fazer

Esquente um litro de água e coloque um punhado cheio de alecrim fresco ou seco. Faça o teste alérgico, se não houver alergia, jogar do pescoço para baixo antes de dormir.

2. Ritual da carta

Materiais

1 pedaço de papel

1 caneta

Como fazer

Escreva em um papel tudo que aprendeu ao longo do ano, coisas boas e ruins também. Depois, coloque os sonhos e objetivos para o próximo ciclo que se inicia. Queime essa carta em um local seguro. A queima vai encerrar o que se foi e transmutar tudo de positivo que foi escrito.

3. Incenso de lavanda

Materiais

1 incenso de lavanda

Como fazer

O incenso de lavanda tem o poder de transformar o negativo em positivo. É um canal forte de energias. Acenda um incenso de lavanda, passe por toda a casa. Deixe terminar sempre vibrando por energias positivas e com fé.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.