Horóscopo semanal: previsão dos signos de 16 a 22 de setembro de 2024

O Sol seguirá em seus últimos dias no signo de Virgem e fará aspectos tensos com Netuno e Júpiter, indicando excesso de expectativas e fantasias. Isso levará a frustrações e desilusões, bem como à dificuldade para organizar a rotina. Portanto, cautela e atenção serão necessárias nas decisões. Mercúrio em Virgem apresentará aspectos tensos com Saturno e Júpiter e conjunção com o Astro-Rei. Esses movimentos poderão favorecer o senso de realidade e evitar as confusões e ilusões trazidas pelo Sol.

Por sua vez, Vênus em Libra formará bom aspecto com Júpiter, indicando um momento favorável para harmonizar as relações. Contudo, o planeta também fará aspecto tenso com Plutão, sugerindo a propensão ao contato com inseguranças e o medo da rejeição — ambos os sentimentos frutos dos traumas do passado. Marte entrará em Câncer e fará um aspecto tenso com a Lua na metade da semana. Isso implicará, nesse sentido, possíveis ações sem direcionamento, o que poderá levar ao excesso de atividades e emoções intensas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano se envolverá mais com o setor afetivo, buscando encontrar o equilíbrio e a harmonia no relacionamento (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Você se envolverá mais com o setor afetivo, buscando encontrar o equilíbrio e a harmonia no relacionamento. Todavia, apesar dos seus esforços para compreender melhor o outro e harmonizar a relação, a tendência será que fantasie as coisas e crie muitas expectativas. Com isso, poderá se frustrar. Portanto, atente-se a tal propensão e tome cuidado para não deixar as suas necessidades de lado.

Ainda neste período, o excesso de sensibilidade estará em alta, o que poderá deixá-lo(a) mais vulnerável e suscetível às energias alheias, bem como despertar sentimentos confusos e mal-entendidos. Logo, para encontrar o equilíbrio, procure cuidar do lado espiritual e das emoções.

Touro

O taurino viverá um momento de organização na rotina (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Você viverá um momento de organização na rotina e se envolverá mais com os afazeres diários, buscando que eles sejam satisfatórios. Apesar disso, você tenderá a ficar mais sensível às energias externas, o que poderá afetar a sua saúde e disposição.

Além disso, haverá a possibilidade de que essa situação leve a algumas confusões, mal-entendidos e uma certa preguiça. Logo, para se equilibrar, procure cuidar melhor das energias e das emoções. No setor afetivo, a propensão será que surjam alguns desafios. Afinal, poderá se iludir ao idealizar demais o outro, bem como lidar com traumas do passado, o que irá gerar incômodos e o medo da rejeição.

Gêmeos

O geminiano deverá tomar cuidado com os gastos impulsivos, especialmente aqueles que buscam suprir alguma necessidade emocional (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Será necessário que você tenha um cuidado especial com expectativas e fantasias que cria sobre a pessoa amada. Afinal, terá dificuldade em aceitar os limites alheios e irá se frustrar quando o outro não agir como gostaria. Será uma fase de bastante sensibilidade e emoções à flor da pele, o que pedirá cautela e senso de realidade para evitar confusões e ilusões.

Ainda neste período, tome cuidado com os gastos impulsivos, especialmente aqueles que buscam suprir alguma necessidade emocional. Isso porque eles irão desequilibrar o setor financeiro e fazer com que fique sem foco para se dedicar à independência material.

Câncer

O canceriano sentirá mais energia e disposição para batalhar pelo que deseja e ir em busca de autonomia e independência (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Você sentirá mais energia e disposição para batalhar pelo que deseja e ir em busca de autonomia e independência. Além disso, terá mais coragem para assumir quem realmente é. Porém, a tendência será que se deixe levar por impulsos, gerando assim desequilíbrios. Ademais, estará mais suscetível às oscilações emocionais, o que poderá confundi-lo(a).

No ambiente familiar, você se envolverá mais com as questões do seu lar e dos seus familiares. Também haverá mais sensibilidade emocional e energética de sua parte, o que levará a confusões e mal-entendidos. Portanto, para ter mais clareza, procure acolher as emoções e estabeleça limites nas relações.

Leão

O leonino buscará por mais harmonia no seu lar e terá mais habilidade para compreender o outro (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Momento importante para encarar os fantasmas internos com coragem e determinação. Será possível que alguns sentimentos confusos e estranhos estejam presentes. Contudo, eles o(a) ajudarão a compreender os ciclos que geram sofrimento.

No ambiente familiar, você buscará por mais harmonia no seu lar e terá mais habilidade para compreender o outro. Ao mesmo tempo, o medo da rejeição e do abandono irá aflorar, o que poderá gerar inseguranças e movimentos radicais. No setor social, a fase ficará mais movimentada. Você buscará conhecer novas pessoas e lugares. Apenas tome cuidado com possíveis negociações e pessoas falsas, pois elas poderão enganá-lo(a).

Virgem

O virginiano entrará em uma fase importante para organizar o campo financeiro, se conectar com os seus valores e reconhecer tudo o que já conquistou (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

O setor social entrará em um período mais agitado. Você buscará fazer novos contatos e conhecer novas pessoas. Será um momento propício para estar com irmãos, primos e parentes próximos. Ao mesmo tempo, possivelmente ocorrerão situações que despertarão o medo da rejeição e do abandono, levando-o(a) a agir de maneira intensa e radical. Portanto, atente-se a essa questão.

Você também entrará em uma fase importante para organizar o campo financeiro, se conectar com os seus valores e reconhecer tudo o que já conquistou. Além disso, a semana oferecerá boas condições para traçar metas e garantir mais conforto e estabilidade. No entanto, atente-se a possíveis enganos com o dinheiro. Logo, evite negociações.

Libra

O libriano terá mais energia e disposição para batalhar pelo que deseja para o futuro (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Após um período mais introspectivo e de encerramentos, você entrará em uma nova fase. Momento de novos inícios em sua vida, sendo que tudo que estava travado tenderá a fluir com mais facilidade. Entretanto, será possível que se confunda e que não tenha muita clareza sobre as situações. Logo, evite tomar decisões importantes ou iniciar algo novo, pois poderá se precipitar e se iludir. Além disso, cuide bem da sua energia.

No setor profissional, você terá mais energia e disposição para batalhar pelo que deseja para o futuro. Ao mesmo tempo, possivelmente dará mais atenção às disputas de poder e se envolverá em diversas atividades sem o devido foco e comprometimento, desperdiçando assim a sua energia.

Escorpião

O escorpiano entrará em uma fase mais introspectiva e será o momento ideal para se recolher um pouco mais (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Você terá mais disposição e otimismo para caminhar em direção aos seus sonhos. Além disso, se envolverá mais com o desejo de se expandir, explorar novos horizontes e se aventurar por novos caminhos. Todavia, procure direcionar essas energias a algo que esteja alinhado com a sua alma e que lhe trará realizações, evitando desperdiçá-las em coisas para as quais não conseguirá dar atenção.

Você também entrará em uma fase mais introspectiva. Será o momento ideal para se recolher um pouco mais, mergulhar em seu interior, bem como usar a energia corajosa para enfrentar os fantasmas internos e buscar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.

Sagitário

O sagitariano dará mais atenção ao setor profissional e estará mais suscetível às energias externas (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Nesta semana, você dará mais atenção ao setor profissional. Apesar disso, devido a grandes expectativas e à dificuldade para discernir o que realmente é importante, poderá se enganar e embarcar em algo confuso e ilusório. Você também estará mais suscetível às energias externas. Com isso, tenderá a contribuir para que confusões ocorram. Logo, a fim de ter mais clareza, cuide da energia e das emoções. Por fim, você viverá um momento importante para encarar os medos e as dores que geram sofrimento, buscando se livrar dos padrões nocivos com coragem e determinação.

Capricórnio

O capricorniano terá a oportunidade de trabalhar com aquilo de que gosta e fazer novas parcerias (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Você se sentirá mais otimista em relação à realização dos seus sonhos. Será um bom momento para se dedicar aos estudos espirituais e ao autoconhecimento, pois estará mais sensível às energias externas. Com isso, poderá se enganar e criar muitas expectativas sobre algo. Os estudos o(a) ajudarão a ter mais clareza e discernimento.

No setor profissional, você terá a oportunidade de trabalhar com aquilo de que gosta e fazer novas parcerias. Porém, também irá se deparar com medos e inseguranças, abalando assim a sua autoconfiança. No campo afetivo, observe a propensão a fazer valer a sua vontade, entrando em disputas e conflitos por isso.

Aquário

O aquariano se sentirá mais estimulado a aumentar a produtividade e trabalhar com maior eficiência (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Nesta semana, a sua rotina ficará mais agitada. Fase de maior disposição e vitalidade para realizar os afazeres diários. Você se sentirá mais estimulado(a) a aumentar a produtividade e trabalhar com maior eficiência. Contudo, o excesso de energia poderá levá-lo(a) a assumir muitos compromissos, o que trará tensões e afetará sua saúde e bem-estar.

Ainda neste período, você terá um grande contato com as suas sombras. Será possível que se confunda e fuja dos incômodos. No entanto, essa atitude só acarretará mais sofrimento. Logo, procure se olhar com mais compaixão e decida se libertar dos padrões que geram dores.

Peixes

As emoções do pisciano estarão à flor da pele, possibilitando que o nativo se apaixone com mais facilidade (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Nesta semana, você ainda se envolverá com o setor afetivo, buscando encontrar mais equilíbrio e harmonia no relacionamento. Entretanto, a tendência será que fantasie e crie muitas expectativas em relação ao outro, o que poderá gerar confusões e frustrações. Portanto, procure manter os pés no chão e tome cuidado para não deixar de lado o que é importante para si na intenção de agradar à pessoa amada.

Ainda nesta fase, as suas emoções estarão à flor da pele, possibilitando que se apaixone com mais facilidade, mas de maneira impulsiva e precipitada. Logo, contenha os ímpetos, acalme as emoções e se dedique a nutrir a autoestima e o amor-próprio.