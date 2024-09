Horóscopo do dia: confira a previsão de 20/9 para os 12 signos

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros influenciará diretamente a vida de cada nativo do zodíaco. As energias do céu poderão trazer oportunidades de mudança e ajustes importantes nas rotinas e relacionamentos. Para aproveitar melhor essas tendências, é essencial conferir as previsões do horóscopo do dia. Veja a seguir!

Áries

Os nativos de Áries buscarão estabilidade financeira, mas enfrentarão reviravoltas que testarão sua paciência (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você cuidará mais da vida financeira. Neste dia, também se sentirá mais produtivo(a) e buscará conforto e estabilidade. Apesar disso, poderão surgir reviravoltas que acarretarão inseguranças, levando-o(a) a gastar mais do que o previsto. Prepare-se para os contratempos, evitando que eles o(a) abalem de maneira intensa.

Touro

Os taurinos estarão mais voltados ao autocuidado, mas as emoções poderão oscilar e afetar a saúde (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você terá a sensação de estar renascendo, com mais confiança e energia para cuidar de si, do seu bem-estar e da sua autoestima. Entretanto, oscilará mais emocionalmente e isso afetará sua saúde e forma de encarar a vida. Algumas situações na vida afetiva poderão abalar sua autoconfiança, especialmente porque buscará mais o apoio de quem ama neste dia.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos estarão mais introspectivos e deverão lidar com inseguranças nos relacionamentos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você estará mais suscetível às energias externas. Portanto, o dia pedirá mais recolhimento e que busque cuidar da sua energia. Será possível que se sinta mais confuso(a) e que medos e inseguranças aflorem, levando-o(a) a agir de maneira intensa e radical, afetando especialmente os relacionamentos. Procure, então, acolher os desconfortos e encarar os fantasmas internos.

Câncer

Os nativos de Câncer buscarão apoio em grupos, mas desentendimentos poderão abalar as relações (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você se envolverá com atividades em grupo e com os amigos, e a presença dessas pessoas tenderá a nutrir sua alma, trazendo o apoio de que precisa. Entretanto, ainda poderão acontecer alguns desentendimentos que acarretarão mal-estar nas relações e um possível afastamento. Dedique-se também a nutrir sua alma de assuntos relacionados aos seus ideais e propósitos.

Leão

Leoninos se dedicarão ao trabalho, mas as oscilações de humor poderão interferir na produtividade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sua atenção seguirá no campo profissional e você se envolverá mais emocionalmente com os assuntos do trabalho e com o que quer para o seu futuro. Entretanto, os acontecimentos nesta área o(a) afetarão de maneira mais significativa, assim como suas oscilações de humor poderão interferir na sua produtividade e nas relações de trabalho.

Virgem

Os virginianos sentirão o desejo de sair da rotina e expandir horizontes, mas deverão evitar exageros (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

O desejo de sair da rotina e se envolver com o que nutre a sua alma e traz a sensação de crescimento e expansão estará bem presente. O dia será animado e a sorte soprará a seu favor. Apesar disso, será necessário ter cautela com a tendência aos exageros de todos os tipos, mas especialmente àqueles capazes de afetar o seu bem-estar. Dedique-se, também, aos estudos.

Libra

Os librianos se dedicarão ao acolhimento de emoções dolorosas, buscando ressignificar velhas dores (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Dedique-se a acolher as emoções dolorosas que poderão surgir, mesmo que seja algo desconfortável. Afinal, assim conseguirá compreender melhor o que viveu, fazer as pazes com suas sombras e ressignificar as dores. Será um dia importante também para observar comportamentos e sentimentos nocivos que tem alimentado e se comprometer a abandoná-los.

Escorpião

Os escorpianos buscarão harmonia na vida afetiva, mas sentimentos do passado poderão gerar desconforto (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você buscará mais equilíbrio e harmonia na vida afetiva e os acontecimentos nos relacionamentos irão impactá-lo(a) de maneira mais significativa. Apesar disso, sentimentos e situações que afloram medos e dores do passado poderão surgir, gerando desconforto e podendo levar a ações intensas e radicais. Procure acolher os incômodos e observar os comportamentos na relação que estão gerando sofrimento para ambos.

Sagitário

Os nativos de Sagitário buscarão harmonia nas tarefas diárias, mas precisarão evitar que os imprevistos abalem a saúde (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você se envolverá emocionalmente com sua rotina, buscando organizar os afazeres e se sentir nutrido(a) por eles. Entretanto, surgirão algumas reviravoltas que acarretarão insegurança, podendo interferir na sua saúde e produtividade. Procure acolher os desconfortos e observar qual hábito é necessário abandonar para ter um cotidiano mais harmonioso.

Capricórnio

Os capricornianos buscarão recolhimento no lar, mas tensões familiares poderão gerar desconforto emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você se envolverá com questões familiares e buscará se recolher no seu lar, cuidando da casa e das emoções. Entretanto, surgirão situações um tanto dolorosas que abalarão as relações íntimas e familiares e que o(a) levarão a agir de maneira intensa e radical. Procure acolher os desconfortos, buscando compreender a origem deles para conseguir ressignificá-los.

Aquário

Os nativos de Aquário se dedicarão a novas experiências, mas precisarão ajustar o ritmo para evitar desgaste emocional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você buscará novidades na sua rotina, mas também irá se deparar com o desejo de desacelerar e se recolher no seu canto, pois estará sensível emocionalmente. Será necessário também observar mais como tem nutrido a sua mente, pois poderá entrar em padrões de pensamentos nocivos que drenarão a sua energia e gerarão insegurança.

Peixes

Os piscianos estarão atentos ao dinheiro, mas precisarão manter o equilíbrio para lidar com desafios emocionais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Sua atenção estará um tanto voltada à forma como tem lidado com o dinheiro e ao que quer conquistar para ter mais conforto e estabilidade. Porém, você também tenderá a se deparar com o desejo de sair da rotina e conhecer novas pessoas. Apesar disso, o dia envolverá tensões, pois situações adversas poderão surgir, abalando sua segurança.