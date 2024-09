Regido por Vênus, Libra é o sétimo signo do zodíaco. O elemento dos librianos é o Ar e as pedras da sorte são safira e opala. Eles apreciam aromas como baunilha, rosas-vermelhas e morango. “Os librianos são amantes das artes e da beleza, gostam do que enfeita os olhos e a alma, costumam ter bom gosto, ser elegantes e transparecem uma imagem tranquila e harmoniosa”, conta a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, veja 6 curiosidades sobre o homem do signo de Libra!

1. Possuem facilidade para socializar

Librianos adoram conhecer gente nova, viver em conjunto, compartilhar e estar rodeados de pessoas interessantes que podem mostrar coisas novas a eles. “É um signo muito social, representado pela balança que busca o equilíbrio entre o ‘eu’ e o ‘outro’. A meta do libriano é se relacionar. É por meio da convivência com o outro que ele vai percebendo quem ele é”, afirma Thaís Mariano.

2. São justos

Os homens do signo de Libra são naturalmente bons em resolver conflitos, sendo diplomáticos em seus relacionamentos e no trabalho. Eles escolhem as palavras com cuidado para encontrar pontos de concordância com as pessoas. Além disso, valorizam muito a justiça. Querem que todos tenham a chance de falar e procuram manter as coisas equilibradas.

No entanto, quando diz respeito a decisões pessoais, eles tendem a demonstrar dificuldade nas escolhas. “A não ser, claro, quando houver injustiça em jogo. Librianos são muito ligados ao que é justo e correto e têm um código de honra a cumprir para com o mundo exterior, mas nem sempre aplicam as mesmas regras para eles mesmos”, analisa o astrólogo Brendan Orin.

Os homens do signo de Libra prezam pela honra e justiça (Imagem: Vasya Kobelev | ShutterStock)

3. Humildes e gentis

Os homens do signo de Libra tendem a ser discretos e humildes em relação às suas realizações e habilidades. Não gostam de chamar atenção para si. Em vez disso, preferem que seus feitos falem por conta própria. “É educado, carinhoso e organizado. Costuma ser dono de um lindo sorriso e de um olhar sincero. Além disso, costuma ser sensível. O libriano é muito meigo e tenta sempre manter a calma e a cortesia”, explica Brendan Orin.

4. São muito sinceros

Librianos são muito abertos e honestos sobre seus pensamentos e emoções (parecem ser um livro aberto), o que incentiva os outros a fazerem o mesmo. Estar na companhia desse nativo é muito confortável. Isso facilita a formação de conexões autênticas e saudáveis, pois os homens deste signo conseguem criar um ambiente acolhedor que promove a abertura sentimental.

5. Gostam de agradar quem está ao lado deles

Dedicado, o nativo do signo de Libra está disposto a ouvir suas preocupações e se esforça para te animar se perceber que você está triste. Ele fará o possível para fazer você sorrir. Isso não é apenas uma técnica de conquista, mas também é um reflexo de seu caráter em geral. Esse homem presta atenção aos seus problemas e faz todo o esforço para melhorar a situação.

“Librianos são românticos, de gostos refinados e sempre dispostos a agradar quem ama. Espere por flores, docinhos e declarações espontâneas. Esse nativo é sempre visto como um homem atraente, de dotes físicos perceptíveis, cheio de amigos e conhecido por ser paquerador. É doce e não gosta de se indispor com ninguém. Aprecia artes, praticar esportes e cultivar certo status social”, conta Brendan Orin.

6. Apreciam a beleza

Os homens de Libra possuem uma sensibilidade especial para o que é belo e esteticamente agradável. Regidos por Vênus, o planeta do amor e da beleza, eles tendem a ter um olhar refinado e são profundamente atraídos por tudo que envolve harmonia visual e sensorial.

O libriano aprecia diversas formas de arte, como pintura, escultura, música e cinema, valorizando especialmente aquelas que transmitem equilíbrio e elegância. Ele é atraído por expressões que combinam beleza estética com profundidade emocional.