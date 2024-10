Vejas as previsões do Horóscopo Chinês para outubro de 2024

O ano de 2024 tem a energia do Dragão, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Outubro traz a influência do Cachorro, que é exemplo de parceria, companheirismo, mas também de carência e dependência.

“Muito afetuoso, o Cachorro tende a ser empático, a ponto de colocar as necessidades dos outros como prioridade, negligenciado a si mesmo em muitos momentos. Essa postura constantemente gera frustração, já que muitas vezes não existe reciprocidade nas relações”, pontua Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

A especialista ainda comenta que o ano de 2024 tem sido bastante desafiador para o Cachorro, justamente por exigir maior autonomia e individualidade. Portanto, desenvolver a independência será essencial para que os nativos não se percam nas necessidades e preferências dos outros, a ponto de se esquecerem de si e das próprias demandas.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos em outubro!

Rato

Os nascidos no ano do Rato poderão experimentar mudanças nas crenças e princípios (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em outubro, os nascidos no ano do Rato poderão experimentar mudanças nas crenças e princípios. Se bem direcionadas, elas poderão levar os nativos a patamares mais avançados em relação à virtude e autoestima. Neste período, não será recomendado o uso de qualquer substância que altere a consciência, seja ela lícita ou ilícita. Afinal, possivelmente ocorrerão prejuízos físicos ou materiais.

Búfalo

Os nativos de Búfalo serão convidados a visitar questões mal resolvidas do passado (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Neste mês, os nascidos no ano do Búfalo serão convidados a visitar questões mal resolvidas do passado, principalmente relacionadas às feridas que precisam ser cicatrizadas. Conflitos ou perdas poderão fazer parte desta fase. Apesar dos desafios, isso se mostrará necessário para que os nativos tenham mais habilidade para curar apegos e expectativas que não foram bem trabalhadas anteriormente.

Tigre

Os nativos do Tigre buscarão, com mais afinco, os seus objetivos (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de outubro, os nativos do Tigre buscarão, com mais afinco, os seus objetivos. Contudo, precisarão ter cautela com o excesso de energia voltado para essa questão. Afinal, outras áreas poderão ser desfalcadas, principalmente a saúde física. O equilíbrio ajudará a trazer melhores resultados.

Coelho

Os nativos do Coelho ganharão um impulso para concretizar os seus objetivos (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em outubro, os nativos ganharão um impulso para concretizar os seus objetivos. Também estarão mais abertos para compreender os próprios anseios e, com isso, pavimentar a estrada que caminharão por um bom período. Por fim, a clareza desta fase favorecerá boas escolhas.

Dragão

Os representantes do Dragão enfrentarão maiores cobranças em relação aos seus objetivos (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante do que os demais.

Neste mês, os nascidos no ano do Dragão irão enfrentar maiores cobranças em relação aos seus objetivos. Eles precisarão de disciplina e firmeza para dar continuidade aos projetos iniciados, de maneira que a conclusão seja satisfatória. Mais empenho e responsabilidade contribuirão para o sucesso dessa finalização.

Serpente

Os nascidos no ano da Serpente deverão usar este período para traçar as rotas de 2025 (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

O mês de outubro será leve para os nativos da Serpente. Eles deverão usar este período para traçar as rotas de 2025 – ano em que serão muito favorecidos, especialmente na vida material e profissional. A expansão se dará de forma progressiva e, se bem direcionada, poderá trazer ganhos duradouros.

Cavalo

Os nascidos no ano do Cavalo precisarão ter firmeza para dar continuidade aos seus objetivos (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. Ao longo deste mês, os nativos precisarão ter firmeza para dar continuidade aos seus objetivos. Afinal, uma maior carga de responsabilidade poderá cair sobre eles, o que os levará à exaustão. Será necessário também ter um cuidado maior com a saúde e com a alimentação para não adoecerem.

Cabra

Os nativos da Cabra enfrentarão imprevistos ao longo deste mês (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos. Neste mês, os nativos enfrentarão imprevistos. Por isso, descuidos trarão mais dificuldades. Planejamento e controle serão, nesse contexto, fundamentais para superarem esta fase de insegurança. Por fim, deverão também se atentar aos obstáculos, pois eles geralmente trazem oportunidades de aprendizado.

Macaco

Os nativos do Macaco precisarão tomar cuidado com ilusões e excesso de expectativas (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Em outubro, os nativos precisarão tomar cuidado com ilusões e excesso de expectativas. Isso porque, caso a avaliação de questões práticas não seja bem calculada, frustrações poderão ocorrer. O momento exigirá mais empenho e menos idealizações.

Galo

Os nascidos no ano do Galo continuarão a viver um processo de transformações (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para conviver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não desenvolver essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas. Ao longo deste mês, os nativos continuarão a viver um processo de transformações, o que poderá trazer alguns infortúnios inevitáveis. O ciclo de mudanças se estenderá e exigirá dos nativos mais maturidade. Por fim, a flexibilidade e a responsabilidade ajudarão nesta fase.

Cachorro

Os nativos do Cachorro serão ainda mais cobrados por seus deslizes (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cachorro o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. No mês de outubro, os nativos serão ainda mais cobrados por seus deslizes. Erros propositais – ou não – virão à tona para serem corrigidos. Eles deverão ter mais humildade para reconhecer as falhas, assim como mais firmeza para corrigi-las.

Javali

Os nascidos no ano do Javali iniciarão um processo de transformações que se estenderá por todo o ano de 2025 (Imagem: DODOMO | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou. Ao longo de outubro, os nativos iniciarão um processo de transformações que se estenderá por todo o ano de 2025. Muitos acontecimentos irão tirar o foco dos nativos de espaços confortáveis e colocá-los em situações que eles tentaram adiar. No caso, a calma e o cuidado com a saúde física e mental serão essenciais.

Tery Kanakura

Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.