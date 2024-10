Veja as previsões do tarot para os signos em outubro

O tarot é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para obter ideias sobre diversos aspectos da vida, incluindo amor, trabalho e saúde. Neste contexto, ele ajuda a revelar as tendências para cada signo do zodíaco, agrupados de acordo com seus elementos: Ar, Água, Fogo e Terra.

Essas previsões podem auxiliar na compreensão de como será o mês de outubro para cada signo, proporcionando uma visão mais clara sobre os desafios que poderão surgir e oferecendo sugestões de como lidar com eles.

Abaixo, a taróloga Isabel Fogaça explica como será o mês dos signos, conforme o seu elemento, no amor, na vida financeira e na saúde durante. Confira!

Signos de Ar: Gêmeos, Libra e Aquário.

Gêmeos, Libra e Aquário. Signos de Água: Câncer, Escorpião e Peixes.

Câncer, Escorpião e Peixes. Signos de Fogo: Áries, Leão e Sagitário.

Áries, Leão e Sagitário. Signos de Terra: Touro, Virgem e Capricórnio.

Amor

Alguns signos poderão encontrar o amor em outubro (Imagem: Liubovart | Shutterstock)

Signos de Ar

Irão querer liberdade e aventura, por isso será preciso ter cuidado para não jogar o relacionamento fora sem motivo. Os solteiros precisarão tomar cuidado com os vícios e evitar sair com várias pessoas de maneira superficial. Será necessário impor limites para que os relacionamentos deem certo. Cuidado e calma serão essenciais para viver o amor.

Signos de Água

Poderão se sentir muito inseguros e apegados. Haverá várias possibilidades de crescimento no relacionamento, mas será preciso organização na rotina. Cuidado com ciúmes e excessos. Será necessário comunicar as inseguranças de forma amigável. Para os solteiros, muitas paixões surgirão, mas o tarot mostra pessoas muito precipitadas e emocionadas; assim, será preciso cautela.

Signos de Fogo

Será importante aproveitar a fase do amor, buscando sair da rotina. Esses signos precisarão se organizar para aumentar a família. Cuidado com as opiniões alheias, especialmente de familiares que possam querer se intrometer. Para os solteiros, será uma boa fase para iniciar relacionamentos. O tarot mostra o início de um relacionamento e compromisso.

Signos de Terra

Será um momento importante para casais obterem sucesso financeiro. Focar em quitar dívidas e fazer investimentos será essencial. Inclusive, o tarot mostra casais conquistando muitos bens. Solteiros precisarão sair mais e conhecer pessoas que estejam na mesma sintonia. Demonstrar interesse será crucial.

Financeiro e trabalho

Outubro será um mês positivo no trabalho para alguns signos (Imagem: eamesBot | Shutterstock)

Signos de Ar

Essas pessoas estarão em um momento de impulsividade, por isso será necessário cuidado com as compras online e com possíveis golpes na internet. Será importante manter os pés no chão para evitar perdas financeiras. Para os empreendedores online, será um período significativo de ganhos expressivos.

Signos de Água

Os empreendedores precisarão investir mais em seus negócios, fazer parcerias e aumentar o networking. Para os que trabalham sob regime CLT, será o momento de escutar os colegas, aprender mais dentro da empresa e valorizar o trabalho em equipe.

Signos de Fogo

Haverá necessidade de moderação e organização na rotina. Não faltará trabalho e dinheiro, mas será preciso atenção para que a prosperidade continue.

Signos de Terra

Será um mês de grandes realizações, como o pagamento de dívidas e a realização de viagens internacionais. Será um ótimo momento para começar a viver um sonho. Haverá uma renovação profunda, e será como se essas pessoas estivessem saindo de uma tempestade para o sucesso.

Saúde

A saúde física e mental precisará de cuidados em outubro (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Atenção: as previsões não substituem o atendimento médico.

Signos de Ar

Precisarão tomar cuidado com alergias de pele e respiratórias. Será um período de felicidade emocional, mas será necessário compartilhar angústias e feridas com o coletivo, como em terapias de grupo.

Signos de Água

Poderão enfrentar dor de garganta e amigdalite. Atenção à saúde da tireoide será essencial. Será importante não reprimir questões internas para não prejudicar a saúde espiritual.

Signos de Fogo

Deverão ter cuidado com o estômago e evitar dietas muito restritivas. O tarot indica a necessidade de cuidar melhor da alimentação e de procurar ajuda profissional para lidar com compulsão alimentar.

Signos de Terra

Será um mês de realizações e bênçãos na saúde, mas cuidado, pois poderão surgir erupções na pele, como dermatites e espinhas, devido a problemas hormonais ou má alimentação.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.