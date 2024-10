Horóscopo semanal: previsão dos signos de 07 a 13 de outubro de 2024

O Sol em Libra seguirá em conjunção com Mercúrio e em aspecto tenso com Marte. Isso indica que, apesar da busca por equilíbrio e harmonia, as ações precipitadas e impulsivas poderão prevalecer, o que irá gerar conflitos nas relações.

Vênus entrará em Escorpião e fará aspecto tenso com Urano. Esses movimentos sugerem uma fase desafiadora para as relações. Afinal, a tendência será que alguns incômodos venham à tona e levem a rompimentos.

Marte continuará no signo de Câncer e fará aspecto tenso com o Sol e Mercúrio, indicando a propensão a agir de maneira precipitada, impulsiva e arrogante. Tudo isso poderá gerar conflitos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Os acontecimentos no setor afetivo irão te afetar de maneira mais significativa. Apesar da sua busca por mais harmonia, o desejo de cada um por fazer valer a própria vontade poderá desequilibrar a relação. Será necessário que ambos aprendam a respeitar a individualidade e o espaço do outro.

Procure ter mais cautela na forma de agir. Afinal, poderá se irritar e tomar decisões precipitadas, o que levará a rompimentos. Acolha suas dores e desconfortos e se dedique a quebrar padrões de comportamento nocivos.

Touro

Você dará mais atenção ao setor afetivo, buscando encontrar mais equilíbrio e harmonia nas relações. Apesar disso, os ânimos estarão mais exaltados, o que levará a conflitos. Portanto, procure ter mais cautela em sua forma de agir.

Ainda neste período, alguns imprevistos poderão levar a rompimentos. No ambiente familiar, o momento será de tensões, bastante movimento e possíveis discussões. Para amenizar tudo isso, procure acalmar os ânimos e evite agir por impulso.

Gêmeos

Semana favorável para organizar a rotina de maneira prazerosa. A tendência será que os dias sejam movimentados; por isso, cuidado para que o excesso de afazeres não prejudique a sua saúde. Logo, procure priorizar o que é realmente importante, sem se comprometer com diversas coisas que não poderá cumprir. No setor afetivo, você tenderá a buscar mais equilíbrio nas relações, compreendendo melhor os sentimentos do outro. Todavia, alguns imprevistos poderão abalar os relacionamentos e gerar mudanças.

Câncer

Um novo ciclo começará em sua vida. Será o momento de se conectar com o amor-próprio. Além disso, você tenderá a viver tudo de forma mais intensa e emocionante. O desejo de se divertir e de dar atenção ao que lhe traz alegria também estará presente, sendo uma boa hora para aprimorar seus dons e talentos.

Contudo, a tendência será que aja por impulso. Como as emoções ficarão mais afloradas, poderá se apaixonar ou se envolver demais com alguém ou com um novo projeto, sem pensar no que faz sentido para você. Por fim, tenha cautela com os gastos impulsivos, pois eles poderão te prejudicar.

Leão

Será o momento de desacelerar e assimilar tudo o que viveu nas últimas semanas. Durante esta fase, você tenderá a se envolver com os assuntos familiares e com o seu lar. Apesar de ser uma semana propícia para organizar esse campo da vida, os ânimos poderão ficar exaltados, gerando conflitos e sobrecarregando as emoções.

Para amenizar tudo isso, será importante que cada um tenha o seu espaço e individualidade respeitados. Por fim, aproveite este ciclo de maior coragem para enfrentar os fantasmas internos. Desse modo, poderá finalizar o que gera sofrimento.

Virgem

Nesta semana, poderão surgir alguns imprevistos, o que irá abalar o setor social e gerar tensões nas relações, especialmente nas profissionais. Logo, evite fazer alguma negociação ou acordo nestes dias, pois poderá se precipitar.

Ainda nesta fase, você buscará organizar a forma como lida com o dinheiro. Será essencial frear os gastos. Afinal, poderá agir por impulso e gastar mais do que precisa. Por outro lado, será possível que tenha mais energia e coragem para se dedicar ao trabalho e ao que traz estabilidade e autonomia financeira. Por fim, a vida social ficará agitada; por isso, tome cuidado com o excesso de compromissos.

Libra

Você precisará ter mais cautela em seus movimentos. Afinal, tenderá a agir de maneira impulsiva, querendo fazer valer a sua vontade. Isso poderá levar a conflitos e decisões precipitadas. Ainda nesta fase, a tendência será que assuma muitos compromissos e inicie diversas atividades que não conseguirá cumprir.

Logo, procure direcionar a sua energia de forma mais consciente. Desse modo, terá força para ir em busca do que almeja e disposição para se dedicar ao que deseja se tornar no futuro. Porém, para isso, precisará de foco, evitando entrar em conflitos e desperdiçar energia.

Escorpião

Você viverá uma fase de introspecção e encerramentos. Será possível que tenha mais coragem para encarar os fantasmas internos e os comportamentos inconscientes que te levam a repetir ciclos. Logo, se dedique a mergulhar em seu interior.

Ainda nesta semana, tenderá a se confundir e ficar suscetível às energias externas. Para se proteger e ter mais clareza, cuide das suas emoções. No setor afetivo, o momento será voltado para reconhecer os seus potenciais e o que considera importante em um relacionamento. Ao mesmo tempo, mudanças repentinas poderão ocorrer, deixando tudo mais tenso e conflituoso.

Sagitário

O período será propício para se engajar em projetos sociais e batalhar pelo que deseja para o futuro. No entanto, a tendência será que surjam conflitos com os amigos, especialmente devido a um movimento inconsciente de disputa de poder.

Para amenizar as tensões, será importante alimentar o espírito de solidariedade e reconhecer a importância de cada um no coletivo. Ainda nestes dias, será essencial se conectar com os seus propósitos. No campo afetivo, a fase será de encerramentos. Além disso, tenderá a se confundir. Logo, tome cuidado com as decisões precipitadas.

Capricórnio

A tendência será de que se dedique ao que deseja se tornar no futuro. De modo geral, a semana será movimentada em diversos campos da sua vida, especialmente no trabalho. Haverá a possibilidade de mudanças, viagens e trocas de setores. Além disso, você tenderá a ser mais flexível para ouvir as opiniões alheias e terá mais habilidade para falar sobre o que sabe.

Apesar disso, a propensão será que ocorram conflitos e que o excesso de compromissos te sobrecarregue. Ainda nesta fase, os relacionamentos pedirão um pouco mais de atenção. Afinal, a tendência será que cada um queira fazer a própria vontade, sem respeitar a individualidade do outro.

Aquário

Após algumas semanas desafiadoras, você terá mais entusiasmo e otimismo. Além disso, sentirá vontade de se aventurar em algo novo, ir em busca dos seus sonhos e conhecer lugares distantes. Será um bom momento para fazer ou planejar alguma viagem, bem como para se dedicar aos estudos.

Todavia, a tendência será de movimentos excessivos, o que poderá gerar ansiedade. Será possível que aja de maneira impulsiva, precipitada e arrogante. Portanto, atente-se a essa questão. Por fim, a propensão será que busque mais harmonia na sua relação com o trabalho, mas cuidado com imprevistos.

Peixes

A tendência será de um período desafiador, pois você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma. Apesar dos desconfortos, isso será necessário para o seu crescimento. Afinal, somente ao encarar as dores e traumas, conseguirá ressignificar o que viveu, abandonar os comportamentos nocivos e dar mais espaço para que o novo chegue em sua vida.

Ainda nesta semana, você tenderá a ter mais coragem para enfrentar os incômodos. Ao mesmo tempo, poderá agir de maneira impulsiva. No campo afetivo, a propensão será que busque por mais aventuras, que conheça mais pessoas ou que movimente a relação que está. Contudo, imprevistos poderão surgir.