Horóscopo do dia: confira a previsão de 04/10 para os 12 signos

Nesta sexta-feira, os movimentos dos planetas poderão influenciar os nativos do zodíaco de maneiras distintas. Por isso, confira as previsões do horóscopo de 04/10 para os 12 signos e saiba como aproveitar melhor as energias de hoje. Descubra as tendências para o setor afetivo, para o trabalho e vida social, e aproveite da melhor forma o que os astros reservam para você!

Áries

O dia será desafiador para o ariano. Afinal, você entrará em contato com medos e dores, o que poderá gerar desconforto e afetar suas emoções. Com isso, poderá agir de maneira intensa e radical. Apesar dos incômodos, será um cenário importante para se desfazer de sentimentos nocivos e deixar de alimentar emoções que causam sofrimento.

Touro

Você dará mais atenção à vida afetiva e poderá se afetar mais pelos acontecimentos nessa área. As oscilações emocionais também influenciarão o bem-estar da relação. Apesar de buscar equilíbrio e compreender melhor o outro, será possível que se depare com desconfortos e medo de rejeição, o que poderá te levar a agir de maneira radical.

Gêmeos

Você tenderá a se envolver mais com os afazeres da sua rotina, buscando se nutrir por elas e organizar melhor suas atividades. Entretanto, poderá se deparar com reviravoltas e sentimentos desconfortáveis, o que poderá gerar insegurança, afetando sua saúde e produtividade. Procure acolher suas emoções e desapegar-se do que possa te sobrecarregar.

Câncer

Hoje, você sentirá tudo de maneira mais intensa. O desejo de se divertir e nutrir-se do que traz alegria estará presente. Entretanto, a tendência será de que surjam situações que aflorem os seus medos, o que levará a desconfortos. Procure encarar esses sentimentos com coragem e desapegar-se de comportamentos que geram sofrimento.

Leão

Você dedicará mais atenção à rotina da casa e ao cuidado com seus familiares, buscando maior conforto e segurança emocional. Apesar disso, a tendência será que situações desconfortáveis surjam, gerando o medo do abandono e da rejeição. Será necessário acolher esses sentimentos e ressignificar o que viveu.

Virgem

Sua vida social estará agitada. Você buscará conhecer novas pessoas e lugares, sair da rotina e se nutrir de novidades. Apesar desse movimento em busca de leveza, poderá se deparar com pensamentos que causam sofrimento. Será necessário observar como está nutrindo sua mente e libertar-se de padrões de pensamento nocivos.

Libra

A tendência será de um dia favorável para cuidar do seu bem-estar financeiro. Afinal, se envolverá mais com o desejo de conquistar mais conforto e segurança. Aproveite o momento para fazer um balanço da forma como tem lidado com o dinheiro, bem como para valorizar o que já possui e planejar os próximos passos em direção à estabilidade.

Escorpião

O escorpiano terá mais energia para se dedicar a novos projetos e buscar o que nutre sua autoestima e bem-estar. Terá consciência do que é capaz de fazer só e das questões das quais precisa do apoio de quem ama. Apesar disso, poderá agir de maneira radical ao se deparar com desconfortos. Atente-se a essa questão e acolha os seus medos.

Sagitário

Você se envolverá bastante com os movimentos no setor social. Contudo, também tenderá a sentir necessidade de contribuir com o coletivo e ajudar quem precisa. O desejo de mudar e se alinhar com seus ideais estará presente, o que poderá te levar a agir de maneira impulsiva. Cuidado para não se precipitar.

Capricórnio

Você se envolverá mais com a vida profissional, buscando nutrir suas habilidades e se aproximar de pessoas que possam abrir portas para a sua carreira. Entretanto, poderão surgir reviravoltas. Você irá se deparar com o medo da rejeição, oque poderá te levar a atitudes impensadas. Procure acolher os desconfortos e abandonar comportamentos que te afastam do que almeja ser no futuro.

Aquário

Você se sentirá mais animada(o) e confiante para realizar seus sonhos. O desejo de viver novas aventuras também estará presente. Será um bom dia para planejar uma viagem ou um novo estudo. Apesar disso, será possível que medos e traumas causem desconfortos. Para lidar com isso, busque o autoconhecimento e dedique-se a abandonar os comportamentos nocivos.

Peixes

O dia será desafiador, pois o contato com seus medos irá gerar incômodos e poderá fazer com que você sinta tudo de maneira mais intensa. Será um dia importante para acolher suas sombras e deixar de nutrir comportamentos nocivos, abrindo espaço para que o novo chegue à sua vida. Tenha cuidado para não agir de maneira radical na tentativa de se livrar do desconforto.