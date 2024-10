Horóscopo semanal: previsão dos signos de 21 a 27 de outubro de 2024

Nesta semana, o Sol entrará no signo de Escorpião e fará um aspecto tenso com Marte e Plutão. Esses movimentos indicam um período importante para encarar as sombras e os desconfortos. Contudo, também sugerem desafios e tendência a ações precipitadas, o que poderá gerar conflitos e perdas.

Mercúrio em Escorpião fará aspecto favorável com Saturno, indicando um período de maior consciência dos padrões nocivos. Vênus seguirá em Escorpião e fará aspecto tenso com Saturno, sugerindo uma fase desafiadora para os relacionamentos. Afinal, o contato com medos e inseguranças se fará mais presente, despertando carências e o medo do abandono e da rejeição.

Marte no signo de Câncer fará aspecto tenso com o Sol e Plutão. Ao mesmo tempo que isso proporciona mais coragem para encarar as sombras, também indica a tendência a agir de maneira precipitada. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A semana será perfeita para o ariano encarar os medos mais profundos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de encarar os medos mais profundos, iluminando o lado obscuro da sua alma. Desse modo, tomará mais consciência dos padrões desafiadores que habitam em seu interior.

Apesar dos desconfortos, terá mais coragem para se libertar das emoções que causam sofrimento. Contudo, ainda poderá agir de maneira precipitada. No setor afetivo, você embarcará em um novo ciclo. Será a hora de viver novas experiências e aventuras ao lado da pessoa amada, bem como buscar mais crescimento e desenvolvimento para a relação.

Touro

Os ânimos do taurino estarão exaltados e poderão gerar conflitos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

O desejo de encontrar mais equilíbrio no setor afetivo estará bem presente, assim como a possibilidade de compreender melhor as necessidades do outro. Todavia, a tendência será que os ânimos fiquem mais exaltados, levando a conflitos e explosões emocionais. Isso poderá prejudicar a relação, mas também será uma oportunidade para ressignificar os incômodos no relacionamento.

Será uma fase importante para acolher as suas dores de maneira mais amorosa, compreendendo o que viveu e se libertando de padrões nocivos. No ambiente familiar, a tendência será de tensões. Logo, procure acalmar os ânimos e evite agir por impulso.

Gêmeos

O geminiano se envolverá mais com as atividades da rotina (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você se envolverá mais com as atividades da rotina. Será uma fase bastante agitada, o que poderá afetar a sua saúde e disposição. Logo, procure direcionar o seu foco para evitar se comprometer com coisas que não conseguirá cumprir.

Medos e inseguranças poderão afetar a sua produtividade e o seu trabalho. No setor afetivo, poderá encontrar mais equilíbrio e harmonia, compreendendo melhor o outro, sem deixar as suas necessidades de lado. Por fim, a vida social estará agitada, mas poderão surgir conflitos.

Câncer

O canceriano estará com as emoções à flor da pele (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você sentirá tudo de maneira mais intensa, com as emoções à flor da pele. O desejo de se divertir e se dedicar ao que traz alegria estará presente. Tudo isso poderá te levar a agir de maneira impulsiva e autoritária, o que poderá gerar conflitos. Será necessário acalmar os ânimos, acolher os desconfortos que surgirem e ter coragem para transformar padrões de comportamento que geram sofrimento.

No setor financeiro, você deverá controlar os impulsos para não gastar com coisas superficiais. A semana será favorável para organizar as tarefas de maneira que tenha tempo para cuidar da saúde e realizar atividades prazerosas.

Leão

O leonino poderá se deparar com medos internos, o que irá gerar desconfortos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

A tendência será que se envolva mais com as questões familiares e que a sua presença seja mais solicitada em casa. No entanto, apesar do desejo de desacelerar e estar mais em contato com a família, seu lar poderá ficar um tanto tenso. Isso poderá interferir na forma como você lida com as emoções.

Ainda, tenderá a se deparar com medos internos, o que irá gerar desconfortos e motivar ações impensadas. Para lidar com essa situação, será necessário acalmar os ânimos e acolher os incômodos que vierem. Logo, evite agir de maneira radical, pois isso poderá afetar a sua saúde e os seus relacionamentos.

Virgem

O virginiano deverá respeitar os seus limites e se comprometer com o que consegue fazer (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Haverá muita agitação mental e social, o que poderá lhe confundir e irritar. Isso fará com que sinta a necessidade de desacelerar. Logo, procure respeitar os seus limites e se comprometa com o que consegue fazer, evitando assumir muitos compromissos.

Ainda nesta fase, será possível que se depare com padrões de pensamento nocivos que drenam a sua energia. No caso, atente-se à forma como nutre a sua mente. No ambiente familiar, a busca por equilíbrio e harmonia se fará bem presente. Ao mesmo tempo, algumas cobranças poderão gerar inseguranças e abalar os relacionamentos.

Libra

O libriano viverá uma fase importante para organizar o campo financeiro (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você viverá uma fase importante para organizar o campo financeiro. A tendência será que tenha mais coragem e disposição para batalhar por suas conquistas materiais e aumentar a produtividade. Contudo, ainda tenderá a se deparar com reviravoltas que mudarão os seus planos.

No setor social, você buscará mais movimento. Apesar disso, a propensão será que surjam bloqueios, o que te fará desacelerar e poderá te desanimar. Na área profissional, o desejo de conquistar o que almeja para a carreira estará em alta. Tome cuidado apenas para não agir de maneira radical.

Escorpião

O escorpiano entrará em uma fase movimentada no setor profissional (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Com o Sol entrando em Escorpião, você se animará para iniciar novos ciclos. Você também entrará em uma fase movimentada no setor profissional. A tendência será que isso te dê ainda mais energia para batalhar pelo que deseja se tornar no futuro. Todavia, o excesso de energia poderá te levar a agir de maneira precipitada e impulsiva, bem como desencadear conflitos por disputas de poder.

Portanto, atente-se aos desconfortos que geram o ímpeto para as reações intensas e radicais. Além disso, procure acolher as emoções para agir de forma mais equilibrada. No setor financeiro, o período será importante para organizar os recursos de modo mais prático e realista.

Sagitário

O momento será favorável para o sagitariano cuidar da autoestima (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Momento favorável para cuidar da autoestima e da sua relação com a própria imagem. Logo, dedique mais tempo a fazer algo que traga prazer e cuide da saúde física. A fase será propícia para se harmonizar com quem realmente é.

No setor social, haverá a possibilidade de movimentos em grupo e com os amigos. Boa fase para realizar trabalhos voluntários. Porém, tome cuidado com conflitos que poderão acontecer devido ao medo da rejeição. As emoções estarão mais intensas, o que poderá te levar a agir de maneira impulsiva. Procure controlar os ânimos.

Capricórnio

O capricorniano terá mais determinação para batalhar pelo que deseja no setor profissional (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você terá mais disposição no setor profissional, com mais determinação para batalhar pelo que deseja. No entanto, poderá se envolver em disputas, o que irá gerar conflitos e ações precipitadas de sua parte. Além disso, haverá a possibilidade de se deparar com situações que afloram medos e dores.

Portanto, controle os ânimos, foque a sua energia de maneira mais consciente e acolha os incômodos que vierem. No campo afetivo, o período será voltado para encerramentos e para realizar um balanço sobre tudo o que viveu nos últimos anos. Logo, para conseguir ter mais clareza, volte a sua atenção para o lado interno.

Aquário

O aquariano terá otimismo e entusiasmo para batalhar pelos seus sonhos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Nesta semana, você terá otimismo e entusiasmo para batalhar pelos seus sonhos e por tudo o que lhe traz a sensação de expansão e crescimento. Será um bom momento para se dedicar aos estudos profissionais, filosóficos e espirituais. Entretanto, será possível que tanta energia te leve a cometer exageros de diversos tipos, inclusive em relação à autoconfiança. Isso poderá gerar ações arrogantes de sua parte.

Ainda nesta fase, poderá se deparar com sombras e medos que geram desconfortos. Contudo, por meio do autoconhecimento, poderá compreendê-los e se libertar dos padrões nocivos. No campo profissional, o período será movimentado. Haverá a possibilidade de algumas mudanças no trabalho.

Peixes

O pisciano viverá uma fase importante para tomar consciência dos padrões nocivos e se dedicar a abandoná-los (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você viverá um período desafiador, em que terá um contato maior com o lado obscuro da sua alma. A tendência será que sinta os desconfortos de maneira intensa. Apesar disso, será uma fase importante para tomar consciência dos padrões nocivos e se dedicar a abandoná-los. Além disso, os dias serão essenciais para ressignificar os traumas que viveu, fazendo as pazes com o passado.

No campo profissional, a semana será favorável para realizar parcerias e se dedicar a algo que lhe traga prazer e segurança financeira. No setor afetivo, você tenderá a se empenhar mais no relacionamento, buscando cuidar do que deseja para o futuro. Será uma boa hora para que você e a pessoa amada planejem os próximos passos.