8 itens místicos usados no Halloween e na bruxaria

O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma celebração popular que conquistou espaço no Brasil. Segundo Arthur Peroni, consultor esotérico da iQuilibrio, a celebração remonta a tradições ancestrais. “O Halloween tem sua origem na antiga tradição celta, que se chamava Samhain. O termo significava ‘o final do verão’, mas também marcava a última colheita e o início de um novo ano celta”, explica.

Os celtas acreditavam que, nessa noite, o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fino, permitindo que espíritos e seres sobrenaturais vagassem pela Terra. “Desta forma, os antepassados construíam oferendas ou fogueiras, porque acreditavam que a luz do fogo guiaria as almas que ainda não encontraram paz”, acrescenta. Durante o Samhain, também eram realizadas práticas de adivinhação para buscar maior compreensão espiritual e autoconhecimento.

Instrumentos e simbolismos da bruxaria

A bruxaria, um símbolo comum do Halloween, é composta por uma série de elementos que vão muito além do imaginário popular. “Os instrumentos de rituais mágicos não são necessários para executar os feitiços, porém ajudam no enriquecimento e, também, a simbolizar energias complexas na magia. Eles são usados para focar a intenção e a atenção ao se realizar uma magia. Também são capazes de invocar entidades, afastar a negatividade e direcionar as energias”, explica a consultora espiritual Kélida Marques.

Itens como caldeirões, vassouras e varinhas, populares em filmes e contos, possuem significados profundos e ajudam a canalizar forças espirituais. Além de reforçarem intenções e energias, esses instrumentos são usados para atrair proteção, purificar ambientes e afastar influências negativas.

A seguir, Kélida Marques explica mais sobre esses objetos e suas finalidades. Confira!

1. Athame

Também chamado de espada espiritual, é uma espada de dois gumes que representa o elemento Ar e usada nos rituais para guiar energias e projetar o Círculo Mágico. Algumas tradições o utilizam para invocar entidades. Ele simboliza, também, a energia masculina, por ser fálico. Costuma ser vendido sem corte, pois não necessita ser afiado para ser manuseado nos feitiços.

2. Bolline

É uma faca de cabo branco geralmente usada para colher ervas e marcar inscrições. Utensílio prático para trabalhos mágicos. Adverso do Athame, esse é um instrumento mais manual do que figurativo.

3. Cajado

Tem como finalidade direcionar energias e abrir o círculo mágico. O cajado também pode ser utilizado para purificar energias negativas dos lugares e abrir portais para outras dimensões. Este instrumento é geralmente relacionado aos magos, por ser um utensílio mais robusto, mas não há nenhum impedimento para os bruxos e as bruxas o usarem.

4. Caldeirão

Possui um formato que se relaciona ao útero da grande mãe e simboliza a fertilidade. Os formatos mais tradicionais possuem três pés, representando a Deusa Tríplice (Anciã, Mãe e Donzela) e o crescimento. Normalmente, é usado em feitiços nos quais as bruxas queimam papéis contendo agradecimentos, pedidos e orações. É utilizado também para fazer comidas, poções e desidratar ervas.

Entre a tradição e o simbolismo, a vassoura e o chapéu destacam-se como instrumentos que ampliam o alcance das energias e intuições mágicas (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)

5. Chapéu

O chapéu pontiagudo foi moda na Idade Média e, posteriormente, utilizado por pessoas simples do campo e ficou fora do padrão vigente. Entretanto, as bruxas sempre tiveram a tradição de utilizá-lo. Não é uma opção estética, mas uma crença de que o formato pontiagudo ajuda no alcance e na potencialização de energias; assim como as pirâmides das antigas civilizações.

6. Cálice

Representa o princípio feminino, associando-se com o ventre da Deusa. Pode ser fabricado de várias matérias-primas como conchas do mar, chifres, pedras, metais, cristais etc. Geralmente o cálice é utilizado para beber vinho ou outras bebidas nos rituais.

7. Varinha

A varinha é utilizada para guiar energias, invocar entidades e projetar o Círculo Mágico.

8. Vassoura

Ela é um símbolo universal da bruxaria e há várias teorias sobre essa relação. A principal é que as bruxas utilizam as vassouras para voar. Como os outros instrumentos de rituais mágicos, a vassoura também tem seu significado: o cabo representa o masculino e a piaçava, o feminino; unidos, eles formam o símbolo da fertilidade.

Kélida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Alice Veloso