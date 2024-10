Veja as previsões do Horóscopo Chinês para novembro de 2024

O ano de 2024 tem a energia do Dragão, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Novembro traz a influência do Javali, que é exemplo de mistério, prudência e coragem, mas também de uma tendência procrastinadora.

Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, o Javali foi o último animal que chegou até Buda, o que diz muito sobre os nativos desse signo. “Muito ligados a distrações e afazeres pouco construtivos, tendem a desperdiçar muitos recursos, seja de ordem material ou emocional”, conta.

A especialista ainda comenta que 2025 poderá ser desafiador para os nativos do Javali. Por isso, o mais recomendado será que eles adentrem o novo ano com reservas financeiras e exames médicos em dia. Além disso, deverão ter um cuidado redobrado com acidentes, assaltos e perdas, pois estarão mais suscetíveis a tais eventos.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 animais do Horóscopo Chinês em novembro!

Rato

A generosidade dos nascidos no ano do Rato favorecerá conexões e ampliará os bons acontecimentos no decorrer do mês (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e a independência, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em novembro, os nascidos no ano do Rato irão experimentar um momento de boa sorte. Isso poderá beneficiar os ganhos financeiros e intelectuais. A generosidade também será uma constante no mês, podendo expandir ainda mais os bons acontecimentos. Por fim, os nativos possivelmente encontrarão meios mais seguros para se arriscar.

Tigre

Os nativos do Tigre vivenciarão um período de questionamentos que abrirá espaço para crescimento pessoal e espiritual (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

Ao longo deste mês, os nativos do Tigre irão enfrentar abalos nas crenças e convicções. Muitas das certezas estabelecidas serão questionadas e, até mesmo, abandonadas. Logo, o discernimento entre o real e o ideal poderá fazer deste período um grande aprendizado.

Coelho

A prosperidade baterá à porta dos nascidos no ano do Coelho, especialmente para aqueles em busca de negociações vantajosas (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento.

Neste período, os nativos do Coelho poderão ganhar boas quantias em dinheiro, principalmente aqueles que trabalham com comunicação e entretenimento. Desde que haja benefícios para as duas partes, acordos e negociações serão privilegiados.

Dragão

A estabilidade emocional do Dragão beneficiará suas relações (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. No caso, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

No mês de novembro, os nascidos no ano do Dragão terão mais carisma e manejo social. O período será excelente para trabalhos em grupo e conquistas coletivas. O bem-estar emocional dos nativos será visível e poderá trazer benefícios para o entorno.

Serpente

As transformações necessárias abrirão caminhos promissores para os nascidos no ano da Serpente, preparando-os para 2025 (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele.

Em novembro, os nascidos no ano da Serpente viverão mudanças necessárias, o que irá preparar as bases para 2025 e trazer benefícios aos nativos. O mais recomendado será que eles não persistam nos mesmos padrões e deixem que as transformações ocorram.

Cavalo

A atenção redobrada nas interações ajudará os nativos do Cavalo a evitar mal-entendidos e fortalecer laços significativos (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro.

Neste mês, os nativos do Cavalo precisarão ter mais atenção com as palavras. Além disso, a tendência será que discussões desnecessárias e conflitos impróprios tragam prejuízos para eles.

Cabra

A capacidade dos nativos da Cabra para contornar infortúnios resultará em ganhos inesperados (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer impactos negativos.

Ao longo de novembro, a tendência será que os nativos da Cabra enfrentem alguns infortúnios. Contudo, eles também terão energia para reverter ou contornar problemas inevitáveis. Apesar dos empecilhos, essa habilidade poderá trazer ganhos.

Macaco

O cuidado com a saúde e o equilíbrio vital permitirá aos nativos do Macaco manter a energia necessária para suas atividades (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Nesta fase, os nascidos no ano do Macaco deverão tomar cuidado com a saúde e a vitalidade. O recomendado será que eles realizem exames de rotina, além de cuidar do descanso e da alimentação.

Galo

A organização da rotina favorecerá a clareza nas decisões dos nativos do Galo, resultando em avanços consistentes (Imagem: Ekaterina Chemakinan | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para viver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não desenvolver essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas.

Em novembro, os nativos do Galo precisarão organizar mais a rotina. Além disso, devem evitar realizar mudanças bruscas. No caso, o planejamento será necessário para a tomada de qualquer decisão.

Cão

A paciência dos nativos do Cão trará amadurecimento emocional, contribuindo para superar dificuldades (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

Neste mês, os nascidos no ano do Cão enfrentarão dificuldades no âmbito emocional. Questões mal resolvidas se farão presentes. Eles deverão ter muita paciência para atravessar este período de amadurecimento. Por fim, o tratamento médico e psicológico será de grande ajuda.

Javali

Os nativos de Javali transformarão limitações em aprendizado, fortalecendo a capacidade de adaptação (Imagem: Ekaterina Chemakina | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que pode ser bom ou ruim. Por um lado, representa o aprimoramento contínuo. Por outro, traz dificuldade em finalizar o que começou.

Ao longo do mês, os nascidos no ano do Javali enfrentarão limitações e dificuldades, o que atrasará a concretização dos objetivos. Problemas relacionados à comunicação poderão intensificar ainda mais essas limitações. No caso, será necessário que os nativos tragam para a consciência as questões que precisam ser amadurecidas.

Tery Kanakura

Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.