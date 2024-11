Veja a carta do tarot que representa o seu signo

Cada signo tem características e energias predominantes que podem ser atribuídas a cartas específicas do tarot. Essa conexão oferece uma visão profunda sobre o comportamento, os desafios e os potenciais de cada pessoa. Ao descobrir qual carta do tarot está alinhada com o seu signo, você pode obter uma compreensão mais profunda de si e das influências que moldam sua jornada.

A seguir, confira qual carta representa cada nativo do zodíaco!

Áries: Imperador

A carta do Imperador diz que o signo de Áries precisa lutar por aquilo que deseja (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

O signo de Áries é representado pela carta “O Imperador”. Essa lâmina mostra a força simbolizada nessa imagem do tarot. A carta diz que o nativo precisa lutar por aquilo que deseja, bem como controlar as emoções. Além disso, mostra que o ariano necessita de um propósito em sua vida para direcioná-lo ao caminho de tal objetivo.

O signo de Áries é representado pelo elemento Fogo. Outra característica capaz de ilustrar muito bem esse nativo é a impulsividade. Trata-se de uma pessoa com espírito de liderança; por isso, precisa tomar cuidado com a soberba.

Touro: Papa

A carta do Papa mostra que o taurino é uma pessoa totalmente paciente, comportada e conservadora (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

O elemento que simboliza o signo de Touro é a Terra, e os taurinos são representados nas cartas do tarot pelo “Papa”. A lâmina mostra que tal nativo é uma pessoa totalmente paciente, comportada e conservadora. Porém, tem opinião própria e pensamento forte.

Gêmeos: Enamorados

A carta do Enamorado representa o lado explorador e perito do geminiano (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

Gêmeos é uma pessoa que precisa sentir certeza naquilo que faz, deixando as dúvidas de lado e sabendo tomar as próprias decisões. Trata-se de um nativo explorador, bem como perito em reunir informações e experimentar diferentes possibilidades.

Câncer: Carro

A carta do Carro diz que é fundamental que o nativo de Câncer saiba o que realmente quer (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

O elemento da natureza que representa o signo de Câncer é a Água. Entre as cartas de tarot, o responsável por simbolizar os cancerianos é o “Carro”. Essa imagem diz que é fundamental que o nativo saiba o que realmente quer e que tenha total controle sobre a própria vida. Assim, conseguirá fazer escolhas de acordo com o que tanto deseja e sem pensar no que os outros vão dizer.

Leão: Força

O leonino é representado pela carta da Força, que simboliza o poder bruto fluido por meio da espiritualidade (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

O signo de Leão é representado pelo elemento Fogo. Isso significa que o leonino é uma pessoa que possui um brilho enorme, mas que deve controlar os impulsos para não acabar agindo de forma errada. Na carta do tarot da Força, essa dualidade é representada pelo leão ousado e pela donzela gentil; o poder bruto fluindo por meio da espiritualidade. Ambos aprendem a transformar suas naturezas agressivas e selvagens em amor e compaixão.

Virgem: Estrela

O virginiano é representado pela carta da Estrela, que é o Selo de Salomão e significa sabedoria (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

O signo de Virgem é representado nas cartas de tarot pela “Estrela”. Além disso, o nativo é regido pelo elemento Terra e representado pelo Eremita. A sabedoria é simbolizada na lanterna muito especial do Eremita, iluminada por uma estrela brilhante. Essa estrela é o Selo de Salomão, que significa sabedoria.

Libra: Justiça

A carta da Justiça diz que o libriano é uma pessoa justa (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

O signo de Libra é representado pelo elemento Ar. No tarot, é simbolizado pela carta da “Justiça”. Isso quer dizer, de forma explícita, que o libriano é uma pessoa justa e que faz o julgamento correto sobre as coisas.

Escorpião: Morte

A carta da Morte mostra que o escorpiano não pode se apegar ao passado (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

O signo de Escorpião possui como elemento representativo a Água. A carta do tarot que o representa é a Morte. Sendo assim, a imagem mostra que o escorpiano não pode se apegar ao passado. Deve deixar tudo que for velho para que novas coisas possam surgir.

Sagitário: Temperança

Tanto o Sagitário quanto a carta da Temperança estão constantemente lutando por um estado de ser mais iluminado (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

O nativo de Sagitário é representado pelo elemento Fogo e sua carta é a “Temperança”. O sagitariano é uma pessoa que gosta de realizar viagens e de se aventurar. Tanto o Sagitário quanto a carta da Temperança estão constantemente lutando por um estado de ser mais iluminado.

Capricórnio: Diabo

A carta do Diabo representa o capricorniano, conhecido por seu temperamento forte e ambicioso (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

Capricórnio é representado pela carta do “Diabo”. De temperamento forte e ambicioso, esse signo é considerado o “homem de negócios” do zodíaco. E ele não para até atingir os seus objetivos. Embora o capricorniano seja um grande líder, amigo leal e amante excelente, a obsessão pelo status e sucesso, às vezes, pode trazer problemas a esse indivíduo.

Aquário: Estrela

A carta da Estrela representa o aquariano, que ama a liberdade e gosta de enxergar o futuro (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

Aquário é um signo do elemento Ar e representado pela carta da “Estrela”. O aquariano é uma pessoa que ama a liberdade e gosta de enxergar o futuro. Porém, é necessário saber lidar com o pensamento sobre o amanhã para não esquecer de viver o presente.

Peixes: Lua

A carta da Lua mostra que o pisciano é uma pessoa sensível (Imagem: Wondersketch | Shutterstock)

O elemento dos piscianos é a Água e são representados pela da “Lua”. Essa carta mostra que esse nativo é uma pessoa sensível. Sendo assim, o astro o encoraja a passar por cima de todas as ilusões da vida e a manter a cabeça erguida em determinadas situações.

Por Kélida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.