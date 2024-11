3 passos da radiestesia para cirurgias bem-sucedidas

No Brasil, os procedimentos cirúrgicos são amplamente realizados e, devido ao tamanho da população e às necessidades variadas, o país possui uma grande demanda por cirurgias. Toda operação carrega seus riscos e desafios. O principal deles é a infecção hospitalar, que afeta aproximadamente 14% dos pacientes, de acordo com o Ministério da Saúde.

Porém, existem também complicações do pós-operatório, como tromboses, embolia pulmonar e problemas respiratórios. Contudo, há alternativas para se proteger toda vez que for passar por qualquer tipo de cirurgia. A terapeuta holística Mariana Tortella ensina um tratamento com a radiestesia para proteger o campo energético e ter um procedimento cirúrgico bem-sucedido, que pode ser aplicado em qualquer pessoa, desde bebês a idosos.

Segundo ela, toda vez que passamos por algum procedimento cirúrgico em hospitais e precisamos de anestesia, nosso campo energético fica totalmente exposto à energia do centro cirúrgico, dos médicos, da equipe e de todas as outras coisas que cercam aquele ambiente. Por isso, é importante proteger a energia para assegurar um procedimento sem intercorrências, além de garantir um bom pós-operatório. Confira!

Passo 1: Tratamento de proteção

Um dia antes da realização da cirurgia, monte um tratamento de proteção com o objetivo de proteger o campo energético de invasões de energias nocivas do ambiente, pessoas e seres indesejados. Nesses casos, os gráficos mais comuns são o Anti-Magia e o 9 Círculos, que podem ser encontrados facilmente na internet. Eles devem ser impressos em papel mais duro ou adquiridos em MDF.

No centro do gráfico, coloque o comando, que é nada mais que um papel escrito com caneta preta “proteção durante cirurgia [nome do procedimento]”, juntamente a uma foto 3×4 atualizada da pessoa a se operar. Esse gráfico deve ser desmontado quando o paciente chegar à sua casa do hospital.

O pêndulo e o relógio radiestésico são indispensáveis para um trabalho de radiestesia (Imagem: VladKK | Shutterstock)

Passo 2: Sucesso na cirurgia

O passo dois envolve montar outros tipos de gráficos para evitar qualquer eventualidade negativa, tanto durante o procedimento cirúrgico quanto no resultado do pós-operatório. Os gráficos podem ser o Amiens, o Programador Físico ou a Pirâmide Plana. Dentro de um desses, acrescente também a foto 3×4 do paciente, junto a um novo comando escrito “sucesso e satisfação com a cirurgia [nome do procedimento]”.

Mariana Tortella diz que esses gráficos devem ser desmontados em um tempo certo, que vai ser indicado no relógio radiestésico, com o auxílio de um pêndulo, principal instrumento de trabalho da radiestesia. “Com o auxílio do relógio radiestésico, um gráfico com informações de tempo, facilmente encontrado na internet, identifique com a ajuda do pêndulo o tempo pelo qual aquele gráfico deve ficar montado. Para isso, sente-se confortavelmente em uma cadeira, segure o pêndulo em uma das mãos com o cotovelo apoiado e, com concentração, pergunte ao pêndulo quanto tempo deixar o gráfico montado”, ensina.

Passo 3: Recuperação do pós-cirúrgico

O último passo envolve a recuperação do paciente no pós-cirúrgico. Aqui, você pode utilizar o gráfico radiônico Alta Vitalidade. O objetivo é acelerar a recuperação do corpo físico de forma saudável. Mais uma vez, acrescente no centro do Alta Vitalidade a foto 3×4 do paciente com o comando do que você precisa, por exemplo: cicatrização, desinchar, eliminar dor etc. Pendule novamente, como ensinado acima, quantos dias esse gráfico deve permanecer montado.

Seguindo esse protocolo energético de três passos, Mariana Tortella diz que você terá um procedimento cirúrgico e, principalmente, um pós-operatório mais tranquilo.

Mariana Tortella

Mariana Tortella é terapeuta holística especialista em radiestesia e radiônica há quase 10 anos. Seu maior objetivo é ajudar pessoas que já são terapeutas holísticas, ou desejam ser, a transformarem a si mesmas e a outras pessoas com 100% de confiança por meio de uma das terapias energéticas mais poderosas do mundo: a radiestesia terapêutica.

Por Yasmin Santos