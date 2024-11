5 técnicas de Lei da Atração para o fim de ano

Novembro chegou e, com ele, a contagem regressiva para o fim de mais um ano. Para muitos, é tempo de ansiar pelas férias, planejar uma viagem especial ou celebrar a virada com amigos em um Réveillon dos sonhos.

No entanto, a rotina ainda pede foco, e o desafio é manter a tranquilidade para que tudo ocorra conforme o desejado. Nesse contexto, a Lei da Atração se destaca como uma ferramenta poderosa para quem quer manifestar seus desejos e garantir que o final de 2024 seja exatamente como planejado.

Sabendo disso, Nanda Silveira, especialista em Lei da Atração, indica as 5 melhores técnicas de manifestação para fechar 2024 com chave de ouro e começar o próximo ano com o pé direito. Confira!

1. Carta mágica

Para aqueles que se expressam melhor escrevendo e conseguem se concentrar enquanto colocam seus pensamentos no papel, a técnica da carta mágica é ideal. “Escreva uma carta para você mesma ou para uma pessoa especial, detalhando tudo o que você deseja que aconteça no próximo ano, como se já tivesse se concretizado”, indica a profissional.

Segundo Nanda Silveira, é importante escrever o texto usando o tempo passado. “Por exemplo, ‘Em 2025, fui promovida no meu trabalho; as pessoas lá são incríveis, e meu salário é excelente – tudo superou minhas expectativas.’ A chave é escrever no tempo passado, como se já fosse realidade. Seja natural e autêntica nas palavras, escrevendo de forma que você se sinta confortável. Depois, guarde a carta e opte por relê-la periodicamente ou apenas no fim do ano seguinte para ver o que se concretizou”, ensina.

2. Quadro dos sonhos

Segundo Nanda Silveira, para quem é visual e criativo, o quadro dos sonhos é uma técnica eficaz. “Escolha imagens que representem com precisão o que você deseja para 2025. Não se limite apenas a coisas materiais – se você busca saúde ou autoestima, adicione imagens que simbolizem isso para você. Seja específica ao escolher as imagens. Por exemplo, se você quer manifestar um carro, busque exatamente o modelo e a cor do carro desejado. Esse processo visualiza os objetivos e ajuda a manter o foco”.

3. Mapa dos sonhos

Conforme a especialista, o mapa dos sonhos é uma excelente forma de organizar as áreas da sua vida para o próximo ano, enquanto manifesta seus desejos. “Pegue uma folha de papel e escreva seu nome no centro. Ao redor, distribua as áreas principais da sua vida, como ‘saúde’, ‘relacionamentos’, ‘carreira’, ‘finanças’ e ‘lazer’. Sob cada uma dessas categorias, anote metas específicas para alcançar em cada área. Essa técnica permite uma visão estruturada e estratégica para quem busca equilíbrio e crescimento em várias frentes”, explica.

Fazer afirmações positivas para si atrai boas energias (Imagem: Hitdelight | Shutterstock)

4. Afirmações

Ao se preparar para encerrar o ano com realizações e bons momentos, muitas pessoas buscam maneiras de potencializar suas metas e cultivar uma mentalidade positiva. Para isso, o poder das afirmações positivas é uma prática valiosa.

“Ao repetirmos frases que reforçam nossas qualidades e objetivos, estamos moldando nossa mentalidade para atrair essas energias positivas. Recomendo escolher afirmações significativas e recitá-las diariamente para que se tornem parte da rotina, promovendo autoconfiança e atraindo realizações”, conta Nanda Silveira.

5. Cheque mágico

Para aqueles que desejam atrair prosperidade financeira de forma prática e direta, existem métodos específicos que podem ajudar a visualizar e concretizar esse objetivo. Uma dessas técnicas é o “cheque mágico”, que envolve uma abordagem simples, mas poderosa, de estabelecer um valor específico, um prazo e uma fonte clara para o dinheiro desejado.

Para colocar a técnica em prática, a especialista ensina: “escreva o valor exato que você deseja faturar, além de uma data para essa conquista. É importante também indicar a origem desse dinheiro. Por exemplo, ‘Pelos serviços de gestora de vendas na empresa XXX’. Deixe o cheque em um local visível e lembre-se de agradecer mentalmente cada vez que o notar”.

Por Lucas Siciliano