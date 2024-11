Horóscopo semanal: previsão dos signos de 18 a 24 de novembro de 2024

O Sol seguirá em aspecto tenso com Urano e caminhará do signo de Escorpião para o de Sagitário. Isso indicará energias intensas, em que será necessário conter os impulsos, mas também se abrir para oportunidades que tenderão a ocorrer.

Mercúrio em Sagitário continuará em aspecto tenso com Júpiter, sugerindo que a mente estará mais ativa e que o desejo de sair da rotina e viver novas aventuras se mostrará presente. Contudo, será necessário organizar os pensamentos para evitar impulsos.

Vênus em Capricórnio fará aspecto favorável com Saturno, indicando uma boa fase para organizar os sentimentos e as relações. No entanto, a tensão de Vênus com Marte no meio da semana poderá aumentar a propensão a conflitos nos relacionamentos.

Marte em Leão seguirá em aspecto tenso com Plutão, apontando que o ego será confrontado pelo contato com as sombras e os medos mais profundos. Apesar dos desafios, essa situação poderá gerar profunda transformação e libertação de comportamentos autocentrados.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano deverá se dedicar a trabalhar com mais amor nesta semana (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Nesta semana, você se conectará com o lado obscuro da sua alma. Apesar dos desconfortos, lembre-se que esta será uma fase necessária para ressignificar as suas dores e se libertar de padrões nocivos. Todavia, busque acalmar os ânimos e evitar agir de maneira precipitada e impulsiva.

Além disso, haverá possíveis imprevistos e reviravoltas, especialmente no setor financeiro. Portanto, prepare-se para isso. Tenha cuidado também com a propensão a se deixar levar pelo impulso do ego. No campo profissional, procure realizar parcerias, bem como se dedicar a fazer o seu trabalho com mais amor ou trabalhar com algo de que gosta.

Touro

O taurino buscará cuidar do que habita nas profundezas do seu interior (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você entrará em uma nova fase, na qual buscará cuidar do que habita as profundezas do seu interior, iluminando as sombras e se tornando mais consciente dos padrões nocivos que geram sofrimento. A tendência será de uma fase desconfortável, porém necessária para ressignificar o que viveu. Ainda nesta semana, haverá a possibilidade de reviravoltas. Nesse contexto, use a criatividade e a intuição para lidar com elas.

Por outro lado, o período será favorável no setor afetivo. Você poderá viver dias alegres e divertidos com a pessoa amada. Considere, ainda, se dedicar a estudar algo de que gosta, bem como melhorar a autoestima. No ambiente familiar, poderão ocorrer conflitos bastante desconfortáveis.

Gêmeos

O geminiano buscará encontrar mais equilíbrio e harmonia nos relacionamentos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você buscará encontrar mais equilíbrio e harmonia em seus relacionamentos. No entanto, será possível que se depare com imprevistos e mudanças repentinas, o que irá gerar tensões, conflitos e, até mesmo, rompimentos. No caso, evite agir de maneira precipitada e procure respeitar a liberdade do outro. Desse modo, a sua também será respeitada e você poderá encontrar mais estabilidade no amor.

Ainda nesta fase, a tendência será que o setor social fique bastante movimentado. O desejo de sair da rotina e conhecer novas pessoas estará em alta. Entretanto, situações que despertam medos e inseguranças também poderão estar presentes.

Câncer

O canceriano deverá usar a intuição para lidar com os movimentos inesperados (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você buscará organizar mais a sua rotina. A tendência será que se depare com diversas mudanças e imprevistos, o que poderá provocar tensões. Procure usar a criatividade e a intuição para lidar com os movimentos inesperados e se adaptar às transformações que surgirem. Tome cuidado apenas para que as tensões geradas neste momento não afetem a sua saúde.

No campo financeiro, você terá mais coragem e disposição para lutar por sua autonomia. Contudo, será possível que surjam reviravoltas e que gaste dinheiro por impulso. Portanto, tenha um plano B e controle os ânimos para evitar se descontrolar financeiramente.

Leão

O leonino perceberá as emoções intensas, como se sentisse o coração batendo mais forte (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará nesta semana. Será o momento de se conectar com a sua autoestima e investir no amor-próprio. Além disso, você perceberá as emoções intensas, como se sentisse o coração batendo mais forte. Com isso, poderá se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por um novo projeto.

Apesar disso, possivelmente surgirão imprevistos, afetando seu ego e levando-o(a) a agir de maneira intensa e rebelde. No caso, ao usar a criatividade, poderá perceber comportamentos autocentrados que precisam ser transformados. Na sua rotina, os dias se mostrarão favoráveis para inserir mais harmonia nas atividades diárias e para se cuidar.

Virgem

O virginiano desejará se recolher, ficando mais no seu lar (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

A tendência será que se envolva mais com os assuntos da sua casa e com as questões familiares. Além disso, você desejará se recolher, ficando mais no seu lar e em contato com as lembranças e memórias. Todavia, possivelmente surgirão diversos imprevistos e mudanças repentinas, especialmente no campo profissional. Isso poderá gerar tensões, além de não permitir que encontre a tranquilidade que gostaria.

Portanto, procure usar a criatividade e a intuição para lidar com as transformações no trabalho e se abra para as novas oportunidades que surgirem. Afinal, a inclinação será que elas o(a) levem a caminhos mais alinhados com os seus propósitos e ideais.

Libra

O libriano buscará sair da rotina e conhecer novas pessoas (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Fase de bastante movimento no setor social, afinal você buscará sair da rotina e conhecer novas pessoas. Qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. A semana será intensa e sujeita a imprevistos e mudanças repentinas. Isso, por sua vez, poderá gerar tensão, ansiedade e agitação mental.

Portanto, procure controlar os impulsos para evitar agir de maneira precipitada. Além disso, tome cuidado com a rebeldia. No ambiente familiar, a propensão será que tudo fique mais tranquilo. Haverá a chance de encontrar harmonia nas relações e deixar o lar mais belo e aconchegante.

Escorpião

O escorpiano deverá fazer um balanço de como tem lidado com os seus recursos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Um novo ciclo se iniciará nesta semana. Será o momento de organizar o setor financeiro, fazer um balanço de como tem lidado com os seus recursos e tomar consciência do que precisa ser feito para encontrar mais segurança e estabilidade. Porém, surgirão imprevistos e mudanças repentinas, o que poderá gerar tensão e mudar os seus planos.

Logo, prepare-se para isso e use a criatividade para encontrar novos caminhos que o(a) ajudem a aumentar a renda. Ademais, o período se mostrará propício para realizar transformações nos valores internos que estão desalinhados com quem você é agora. No campo profissional, haverá dias bastante intensos. Tome cuidado para não se sobrecarregar.

Sagitário

O sagitariano terá mais energia e disposição para iniciar novos ciclos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você embarcará em uma nova fase nesta semana. Tudo o que parecia um tanto estacionado tenderá a andar com maior velocidade. Você terá mais energia e disposição para iniciar novos ciclos. No entanto, a propensão será que surjam imprevistos, o que poderá abalar os seus planos e fazer com que precise mudá-los. No caso, use a intuição e a criatividade para se adaptar ao novo.

Ainda neste período, você poderá agir de maneira impulsiva e rebelde. Logo, para evitar conflitos, procure acalmar os ânimos e ter mais clareza sobre os seus propósitos. No campo afetivo, ao mesmo tempo em que buscará mais segurança nas relações, surgirão imprevistos, gerando possíveis tensões e mudanças.

Capricórnio

O capricorniano buscará um maior contato com o outro (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Será um bom momento para cuidar da autoestima, buscando se harmonizar com quem é. Com isso, será possível ter uma visão mais bela do mundo. Ao longo deste período, você buscará um maior contato com o outro e se afetará mais pelos acontecimentos em suas relações.

Por outro lado, a fase continuará bem agitada no setor social. Haverá a possibilidade de que surjam muitos compromissos, bem como oportunidades para estar com os amigos e para se unir com grupos que possam beneficiar a sociedade de alguma forma. Entretanto, o clima poderá continuar tenso e sujeito a imprevistos, o que irá gerar conflitos.

Aquário

O aquariano deverá aproveitar esta fase para realizar as transformações necessárias em sua vida (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Nesta semana, o setor profissional receberá bastante atenção de sua parte. A tendência será que o desejo de conquistar seus sonhos para o futuro esteja presente. Contudo, também surgirão, possivelmente, diversos imprevistos e mudanças repentinas, o que poderá gerar tensões e ansiedade. Desse modo, procure manter os ânimos para agir de maneira mais equilibrada e lidar com os empecilhos que surgirem.

Além disso, aproveite esta fase para realizar as transformações necessárias em sua vida e romper padrões ultrapassados. No campo afetivo, você seguirá em um período de encerramentos. A inclinação será de um momento favorável para se harmonizar com o que viveu e acolher suas inseguranças.

Peixes

O pisciano deverá se abrir para as novas situações e usar mais a intuição (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você terá mais confiança e otimismo nesta semana. A tendência será que surjam diversos imprevistos e mudanças em sua vida. Ao mesmo tempo em que isso o(a) impulsionará a viver novos caminhos, também poderá gerar uma certa tensão por modificarem os seus planos. Portanto, procure se abrir para as novas situações e use a intuição e a criatividade para lidar com elas, percebendo o que precisa ser transformado.

Apesar disso, toda essa energia poderá levá-lo(a) a agir de maneira intensa e rebelde. Logo, atente-se a isso e controle os ímpetos. Por fim, sua rotina estará bem movimentada. Será possível que se depare com situações que afloram medos e inseguranças e que afetam a sua saúde.