Horóscopo semanal: previsão dos signos de 25 de novembro a 01 de dezembro de 2024

O Sol em Sagitário fará bom aspecto com Marte e Plutão, indicando uma fase leve e cheia de energia para batalhar pelos sonhos. No entanto, a tendência também será de excessos de todos os tipos. Mercúrio, retrógrado em Sagitário, fará aspecto tenso com Júpiter e Netuno. Isso sugere uma possível dificuldade para ter clareza nos pensamentos. Portanto, será necessário rever conceitos e crenças.

Vênus em Capricórnio permanecerá em aspecto favorável com Saturno, sinalizando uma fase propícia para organizar sentimentos e relações, além de desenvolver um maior senso de realidade sobre as possibilidades de cada relacionamento.

Marte retrógrado continuará no signo de Leão e em aspecto tenso com Plutão, sugerindo que o ego será confrontado pelas sombras e os medos mais profundos. Contudo, isso poderá gerar uma transformação significativa e a libertação de comportamentos autocentrados.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O desejo do ariano de viver novas aventuras e de expandir seus horizontes estará em alta (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Após um período desafiador, no qual você enfrentou o lado obscuro da sua alma, uma nova fase começará em sua vida. Será o momento de buscar o que traz alegria e crescimento. Além disso, o desejo de viver novas aventuras e expandir seus horizontes estará em alta.

Será uma boa oportunidade para sair da rotina, planejar viagens e se dedicar aos seus sonhos. No entanto, tenha cuidado com o excesso de expectativas e fantasias, pois poderá se frustrar. Por fim, você dará mais atenção aos relacionamentos, buscando cuidar do futuro da relação amorosa e podendo realizar parcerias de trabalho.

Touro

O taurino deverá ter cautela ao se comunicar para evitar mal-entendidos (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Será um momento importante para mergulhar no seu interior e enfrentar sombras e medos profundos, com o objetivo de iluminá-los. Assim, será possível abandonar padrões nocivos. Apesar dos desafios, você poderá ressignificar o que viveu e acolher os desconfortos.

Ainda nestes dias, poderá se confundir. Com isso, a tendência será que aja de maneira intensa e sem clareza. Procure ter cautela ao se comunicar para evitar mal-entendidos. Por fim, uma nova fase começará no setor profissional. Será um bom momento para buscar mais harmonia na sua relação com o trabalho.

Gêmeos

O geminiano poderá compreender melhor as necessidades do outro na relação (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você buscará equilíbrio e harmonia nos relacionamentos. A tendência será que consiga compreender as necessidades dos outros, mas sem ignorar as suas. Procure momentos amorosos com a pessoa amada, pois isso irá nutrir a relação.

Caso não esteja em um relacionamento, o desejo de se conectar com alguém poderá aumentar. Aproveite esta fase para realizar viagens ou iniciar algum curso que possa trazer crescimento pessoal. Só tenha cuidado com pensamentos nocivos, pois eles poderão levar a atitudes rebeldes.

Câncer

O canceriano viverá uma fase importante para organizar a rotina e deixá-la mais confortável (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Fase importante para organizar a sua rotina e deixá-la mais confortável para ter momentos de descanso e lazer. Afinal, isso irá melhorar a sua saúde e aumentar a produtividade. No setor afetivo, haverá a possibilidade de criar muitas expectativas e fantasias em relação ao outro e ao relacionamento. Logo, atente-se a essa questão e procure controlar a mente. No campo financeiro, poderão ocorrer reviravoltas, gerando desconfortos.

Leão

O leonino tenderá a ter muita energia e disposição para lutar pelo que deseja (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Nesta semana, você tenderá a ter muita energia e disposição para lutar pelo que deseja. No entanto, deverá observar seus comportamentos para tomar consciência de padrões nocivos. Isso permitirá ter força e coragem para se libertar deles.

Ainda nestes dias, o período será favorável para se conectar com o seu brilho pessoal e fortalecer o amor-próprio. Também haverá a possibilidade de se apaixonar com mais facilidade. Logo, dedique-se aos seus dons e talentos, focando no que traz alegria. Só tome cuidado com a tendência a confusões e enganos.

Virgem

O virginiano tenderá a se apaixonar com mais facilidade e a olhar a vida de maneira mais amorosa (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Os assuntos relacionados ao lar e à família chamarão a sua atenção. Será o momento de desacelerar e revisitar memórias, com o objetivo de iluminar a relação com o passado. Contudo, mal-entendidos e confusões poderão surgir devido a falhas na comunicação, o que deixará o ambiente doméstico um pouco tenso.

Na vida afetiva, você tenderá a se apaixonar com mais facilidade e a olhar a vida de maneira mais amorosa. Por fim, o período será favorável para se dedicar aos seus dons e talentos, bem como viver momentos felizes na companhia da pessoa amada.

Libra

O libriano poderá se confundir com mais facilidade e se deixar levar por fantasias (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Fase movimentada na vida social. Qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção. Será um bom momento para circular por ambientes diferentes, conhecer pessoas e diversificar os assuntos, abrindo-se para novas opiniões.

Boa oportunidade para se dedicar aos estudos, iniciar algum curso e realizar negociações. No entanto, poderá se confundir com mais facilidade e se deixar levar por fantasias. Logo, atente-se a essa questão. O período será propício para harmonizar-se com os familiares, acolhendo o que viveu e buscando conforto e segurança emocional no lar.

Escorpião

O escorpiano deverá tomar cuidado ao acreditar em alguém ou em algo, para evitar criar ilusões (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Semana importante para organizar a vida financeira e adquirir maior consciência sobre a forma como lida com os seus recursos. Logo, se dedique ao que traz segurança, conforto e estabilidade. Ademais, a tendência será de um período produtivo, com oportunidades para aumentar a sua renda.

Contudo, tome cuidado ao acreditar em alguém ou em algo, para evitar criar ilusões. Afinal, isso poderá resultar em decepções. Ainda, o período será movimentado no setor social. Contudo, algumas situações do passado poderão ressurgir, gerando inseguranças e desconfortos.

Sagitário

O brilho pessoal do sagitariano estará em alta e tudo tenderá a caminhar de maneira mais rápida em sua vida (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Nesta semana, o seu brilho pessoal estará em alta e tudo tenderá a caminhar de maneira mais rápida em sua vida. Será o momento de se dedicar ao que deseja conquistar, batalhar pelos seus sonhos e buscar seus ideais, aproveitando a autoconfiança e a alegria que estarão mais presentes nestes dias.

Procure direcionar sua energia de forma a manter o foco. Caso contrário, a tendência será que inicie muitas coisas ao mesmo tempo, dispersando sua energia. Também poderá se confundir com mais facilidade. Por isso, tenha cautela em suas decisões e organize melhor os pensamentos para evitar enganos.

Capricórnio

O capricorniano deverá se recolher, mergulhar em seu interior e cuidar do que habita no seu inconsciente (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Você entrará em um período de encerramentos. Procure fazer um balanço de tudo o que viveu, visando obter mais clareza sobre o que deseja para o próximo ciclo. Você estará mais suscetível a se afetar por energias e burburinhos externos.

Por isso, busque se recolher, mergulhar em seu interior e cuidar do que habita no seu inconsciente. Para obter mais clareza, dedique-se às práticas espirituais e cuide das suas energias e emoções. Por fim, você tenderá ter um contato maior com sentimentos desconfortáveis, o que poderá gerar irritação.

Aquário

O aquariano se envolverá mais com a necessidade de ajudar o próximo e se dedicar a projetos sociais (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Momento para cultivar amizades e reunir-se com pessoas que tenham propósitos e ideais alinhados aos seus. Sua presença tenderá a ser mais solicitada pelos amigos. Além disso, você se envolverá mais com a necessidade de ajudar o próximo e se dedicar a projetos sociais.

No entanto, será possível que sua mente fique um pouco confusa, o que poderá levar a mal-entendidos e enganos, inclusive em relação às suas próprias crenças. Por isso, procure cuidar dos pensamentos e da energia para obter mais clareza. Na vida afetiva, o período tenderá a ser tenso.

Peixes

O pisciano deverá cuidar da sua energia e emoções, a fim de obter mais clareza e direcionar melhor o seu foco (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Momento de cuidar do que deseja se tornar no futuro, dedicando-se mais aos seus ideais e ao crescimento profissional. Será possível que receba o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admiram seu trabalho. No entanto, tenha cautela, pois poderá se enganar com alguém ou criar muitas expectativas.

Procure cuidar da sua energia e emoções, a fim de obter mais clareza e direcionar melhor o seu foco. Ainda, você tenderá a se envolver mais com os assuntos dos amigos. Será uma boa semana para nutrir o espírito de solidariedade.