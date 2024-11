Veja como se preparar para o último Mercúrio retrógrado do ano

Astrologicamente, Mercúrio é conhecido como o planeta da comunicação, inteligência, tecnologia e das viagens. Quando está em retrogradação, a partir do dia 25 de novembro, visto da Terra, parece se mover para trás no céu. Esse movimento aparente é uma ilusão de ótica causada pelas diferentes velocidades orbitais dos dois astros.

No entanto, na astrologia, esse fenômeno é considerado um período em que as áreas regidas pelo planeta podem experimentar desafios ou disfuncionalidades. Segundo Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio, o período de Mercúrio retrógrado, que ocorre várias vezes ao ano, muitos relatam problemas com comunicação, e isso se estende até para os meios eletrônicos.

“Mercúrio é sinônimo de comunicação. Hoje em dia, nossos telefones e notebooks são extensões de quem somos, então é comum que, durante a retrogradação deste planeta, mal-entendidos nas conversas de conversas ou e-mails, WhatsApp, falhas em dispositivos eletrônicos e complicações em viagens ocorram. Além disso, pode ser um período de introspecção, revisão e reavaliação de questões pessoais e profissionais”, explica.

Embora Mercúrio retrógrado possa trazer desafios, ele também oferece uma oportunidade para revisão e introspecção. Ao estar preparado e consciente das áreas que podem ser afetadas, cada signo pode navegar por este período com mais facilidade e usar o tempo para refletir e reorganizar aspectos de suas vidas.

Abaixo, Deborah de Obá explica como o Mercúrio retrógrado afetará cada signo. Confira!

Áries

O ariano precisará praticar a paciência e refletir antes de agir (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Naturalmente impulsivo, Áries pode achar difícil desacelerar. Durante o Mercúrio retrógrado, será crucial que o ariano pratique a paciência e a reflexão antes de agir. Isso significa revisar planos e comunicações antes de enviá-los para evitar mal-entendidos ou decisões precipitadas que possam causar arrependimento.

Touro

O taurino ficará mais cauteloso com suas finanças (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Como um signo de Terra, Touro valoriza a estabilidade, especialmente financeira. Durante este período, será importante que o taurino seja cauteloso com suas finanças. Evitar grandes aquisições ou novos investimentos poderá ser prudente, assim como revisar orçamentos e contas para evitar erros financeiros.

Gêmeos

O geminiano sentirá mais os efeitos do período e precisará focar em finalizar suas tarefas (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Regido por Mercúrio, Gêmeos poderá sentir os efeitos de maneira mais pronunciada. Este será um bom momento para o geminiano revisitar projetos inacabados, reorganizar sua agenda e praticar a clareza na comunicação. Listas de tarefas poderão ajudar a manter o foco e evitar a dispersão.

Câncer

Para evitar mal-entendidos, o canceriano terá que ser claro e direto em sua comunicação (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Durante o Mercúrio retrógrado, o canceriano poderá enfrentar desafios na comunicação familiar. Será essencial ser claro e direto ao transmitir mensagens para evitar mal-entendidos. O uso de métodos alternativos de comunicação, como mensagens escritas detalhadas, poderá ajudar a garantir que a intenção seja clara.

Leão

O leonino precisará ter cautela com seus dispositivos eletrônicos (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Este signo poderá experimentar falhas tecnológicas durante este período. Será sensato que Leão faça backups de dados e esteja preparado para lidar com possíveis interrupções em dispositivos eletrônicos. Evitar a compra de novos dispositivos ou a implementação de novas tecnologias poderá ser prudente.

Virgem

O virginiano sentirá uma necessidade ainda maior de se organizar (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Outro signo regido por Mercúrio, Virgem poderá sentir uma necessidade ainda maior de organização e revisão. Este será um excelente momento para o virginiano se concentrar em revisar documentos, corrigir erros e organizar seu ambiente de trabalho ou casa.

Libra

O libriano refletirá sobre suas relações e buscará maneiras de melhorá-las (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Relacionamentos poderão ser um foco durante Mercúrio retrógrado para Libra. Poderá ser um período para reavaliar dinâmicas passadas e refletir sobre como melhorar parcerias e amizades. Evitar compromissos importantes até que Mercúrio esteja direto poderá ser benéfico.

Escorpião

O escorpiano manterá uma rotina de autocuidado e precisará evitar mudanças drásticas (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A introspecção será chave para Escorpião durante este período. Manter uma rotina de autocuidado e evitar mudanças drásticas poderá ajudar a lidar com a intensidade emocional que poderá surgir. A meditação e a prática de mindfulness são recomendadas.

Sagitário

O sagitariano enfrentará desafios em suas viagens (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Este signo aventureiro poderá enfrentar desafios em viagens. Planejar, verificar itinerários e ter um plano de contingência serão medidas importantes. Estar aberto às alterações de última hora poderá reduzir o estresse.

Capricórnio

Para o capricorniano, será um ótimo momento para revisar metas e projetos (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Mercúrio retrógrado será um bom momento para Capricórnio revisar metas de carreira e projetos. Revisitar estratégias antigas e avaliar o progresso poderá ser mais produtivo do que iniciar novos empreendimentos.

Aquário

O aquariano precisará estar preparado para possíveis atrasos (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Assuntos legais ou educacionais poderão ser complicados durante este período. Revisar todos os detalhes de contratos e acordos antes de assiná-los será crucial. O aquariano deverá estar preparado para possíveis atrasos e confusões.

Peixes

O pisciano será encorajado a focar em autorreflexão (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Durante Mercúrio retrógrado, o pisciano será encorajado a focar em autorreflexão. Práticas espirituais, como meditação ou escrita de diário, poderão ajudar a clarear a mente e a lidar com emoções confusas.

Por Alice Veloso