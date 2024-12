Veja como cada signo se comporta no Natal

O Natal é comemorado de diversas maneiras ao redor do mundo, frequentemente refletindo as preferências pessoais e culturais de cada grupo ou indivíduo. Contudo, a Astrologia pode oferecer uma perspectiva interessante sobre como cada pessoa escolhe celebrar essa data especial. Enquanto alguns signos preferem momentos mais tranquilos e acolhedores, outros se encantam por grandes festas cheias de animação e pessoas.

Abaixo, Nanda Silveira, especialista em assuntos esotéricos, explica como cada signo se comporta no Natal e, até mesmo, na ceia. Veja!

Áries

O ariano é o apressado da festa e quer logo partir para os presentes (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

O ariano é o apressado da festa. Esse nativo já quer abrir os presentes assim que chega e fica incentivando todo mundo a largar o papinho furado para começar logo a bagunça. Se tiver amigo secreto, ele é quem entrega o presente com a maior empolgação e, às vezes, solta spoiler de quem tirou.

Touro

O taurino está sempre atento à mesa e na expectativa para o jantar (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

A paciência não é uma das virtudes do taurino na noite de Natal. Ele tende a antecipar a festa, aproveitando uma rabanada ou outro doce antes da ceia. A expectativa pelo momento de comer é tão grande que ele mal aguenta esperar pela troca de abraços, preferindo garantir que possa descansar logo após se deliciar com a comida.

Gêmeos

O geminiano socializa com todos os parentes e tem sempre novas histórias para contar (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

O geminiano socializa com todos os parentes. Dá risada com as tias, troca memes com os primos e ainda organiza brincadeiras para animar a galera. Sempre tem uma piada ou história nova para contar e adora narrar o amigo oculto com muito suspense.

Câncer

Para o canceriano, o Natal é uma oportunidade valiosa para reunir a família e celebrar o amor (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

Para o canceriano, o Natal é uma oportunidade valiosa de reunir a família e celebrar o amor e as tradições. Ele é profundamente ligado aos momentos emocionais e gosta de relembrar histórias familiares enquanto desfruta de um ambiente acolhedor, com um forte desejo de criar um clima de união e afeto.

Leão

O leonino se prepara para chamar atenção na ceia e ser elogiado pelo seu estilo (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

No Natal, o leonino adora ser o centro das atenções. Ele chega à ceia com um estilo próprio, garantindo que seu visual seja notado e admirado. Para ele, o momento de brilhar é essencial, e ele é o responsável por orquestrar as fotos, fazendo questão de que tudo esteja perfeito e alinhado antes que qualquer coisa aconteça.

Virgem

O virginiano planeja e organiza toda a noite, sempre atento ao bem-estar dos convidados (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

O mestre do planejamento! Organizado e detalhista, o virginiano assume o papel de responsável pelo planejamento da ceia. Ele é o grande responsável pela escolha do cardápio e pela decoração, que geralmente é impecável. Além disso, está sempre atento ao bem-estar dos convidados, criando atividades para garantir que todos se sintam integrados e satisfeitos.

Libra

O libriano faz o papel conciliador caso haja desentendimento entre os convidados no Natal (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

O libriano tem um papel conciliador na festa. Caso haja algum desentendimento, ele age rapidamente para restabelecer a harmonia, pois, para ele, o Natal deve ser um momento de paz. Além disso, é quem se destaca ao elogiar todos ao seu redor, seja pela comida, pela decoração ou pelos looks, fazendo com que todos se sintam valorizados.

Escorpião

Para o escorpiano, o Natal é um momento de grande significado e introspecção (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

Observando tudo com aquele ar de mistério, sempre atento aos detalhes. Quando o escorpiano se expressa, suas palavras têm profundidade e emoção, especialmente durante a oração ou discursos mais reflexivos. Para ele, o Natal é um momento de grande significado, repleto de memórias e momentos de introspecção.

Sagitário

O sagitariano se destaca na festa de Natal com sua energia contagiante (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

Conhecido como o ‘animador de festas’, o sagitariano é quem se destaca pela energia contagiante, organizando planos para viagens em grupo e distribuindo abraços calorosos durante a celebração. Sua presença é marcante, e ele é frequentemente visto como a pessoa mais querida da festa, sendo o centro das atenções.

Capricórnio

O capricorniano é sempre o responsável pela programação da festa de Natal (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

Prático até no Natal, o capricorniano é o responsável por organizar a estrutura da festa, ajudando a servir a comida, arrumar as cadeiras e manter a ordem. Mesmo quando a celebração começa a se desviar, ele é quem lembra a todos sobre os próximos passos, como a troca de presentes e a sobremesa.

Aquário

O aquariano sempre traz algo diferente e surpreende os convidados no Natal (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

Sempre trazendo algo “diferentão”, o aquariano aparece com uma sobremesa vegana ou sugere um jeito ‘inovador’ de trocar presentes. Enquanto todos falam da ceia, ele já está debatendo se o Natal não deveria ser mais sustentável.

Peixes

O pisciano fica sensível e emocionado com a celebração do Natal (Imagem: iambrijesh.kumar | Shutterstock)

Com uma sensibilidade característica, o pisciano se emociona facilmente durante momentos como a oração da ceia. Ele é o tipo de pessoa que se envolve com o amigo secreto de maneira profunda, adorando o suspense e a troca de presentes, enquanto já se perde em planos sonhadores para o ano novo.

Por Lucas Siciliano