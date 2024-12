Horóscopo semanal: previsão dos signos de 02 a 08 de dezembro de 2024

O Sol em Sagitário fará conjunção com Mercúrio retrógrado, oposição a Júpiter e quadratura com Saturno. Esses movimentos indicam que o desejo de se aventurar por novos caminhos e expandir os horizontes se fará bem presente. No entanto, a tendência será que surjam diversos empecilhos e que o contato com assuntos mal resolvidos atrase os planos. Apesar dos desafios, esta será uma fase de revisão necessária.

Vênus em Capricórnio fará conjunção com Plutão e aspecto tenso com Marte. Isso sugere um período delicado para as relações. Afinal, a propensão será que surjam mais conflitos e que o contato com inseguranças fique bem presente. No campo financeiro, também será uma fase complicada, em que tenderão a surgir diversas reviravoltas.

Marte seguirá no signo de Leão e em aspecto tenso com Plutão e Vênus, indicando um período de revisões e reviravoltas nos relacionamentos. Isso tenderá a afetar bastante o ego. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

Os nativos de Áries sentirão mais energia e otimismo, mas precisarão lidar com empecilhos que os levarão a desacelerar (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Nesta semana, você terá mais otimismo para ir em busca de novas aventuras e sair da rotina. Tenderá ser uma fase movimentada e cheia de compromissos. Apesar disso, irá se deparar com possíveis empecilhos e bloqueios, o que fará com que precise desacelerar.

Embora os desconfortos possam atrapalhar os seus planos, encare a situação como uma oportunidade para ter mais cautela, senso de realidade e direcione melhor a sua energia. No campo afetivo, tenha cuidado. Afinal, poderá se apaixonar com mais facilidade e se deixar levar pelo impulso. Além disso, dores e feridas do passado provavelmente abalarão as relações.

Touro

Os nativos de Touro enfrentarão uma fase de revisões emocionais (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Você continuará a viver uma fase desafiadora. Afinal, o contato com medos e dores profundas estará bem presente, implicando desconfortos. Algumas situações que ficaram mal resolvidas voltarão para você dar um novo olhar a elas, ressignificando o que viveu.

Será um momento de limpeza emocional e favorável para abandonar os comportamentos e padrões nocivos. Desse modo, terá mais crescimento. No campo profissional, poderá se deparar com algumas reviravoltas, o que irá gerar desconfortos e abalar a sua segurança. No caso, atente-se à possibilidade de conflitos nas relações de trabalho, pois isso o(a) prejudicará.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos buscarão equilíbrio nos relacionamentos, mas poderão enfrentar cobranças e críticas que testarão sua paciência (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Os relacionamentos continuarão a receber mais atenção de sua parte. Apesar do desejo de encontrar mais equilíbrio e harmonia, assuntos mal resolvidos ressurgirão, gerando desentendimentos. Será a hora de encarar o que está desajustado com responsabilidade e senso de realidade. Somente assim conseguirá ajustar os pontos necessários na relação.

Ao longo desta fase, poderá se deparar com maiores cobranças e críticas, o que deixará o clima um tanto tenso. Por fim, você terá bastante energia para viver novas aventuras, sair da rotina e ir em busca dos seus sonhos. Contudo, tenha cautela para não exagerar nas expectativas.

Câncer

Os nativos de Câncer se dedicarão mais à rotina, mas poderão enfrentar empecilhos (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Nesta semana, você se envolverá mais com os afazeres da rotina, buscando torná-la mais prazerosa e revigorante. A tendência será de uma fase movimentada, cheia de compromissos e com mudanças no trabalho. Entretanto, possivelmente ocorrerão empecilhos e bloqueios no caminho, o que atrasará os seus planos e provocará desânimo.

Além disso, o excesso de cobrança poderá causar irritação, bem como afetar sua produtividade e saúde. Portanto, procure estabelecer os limites necessários para evitar que o clima fique tenso. No campo financeiro, busque ter cautela com os gastos por impulso que tenderão a surgir. Ademais, se prepare para possíveis reviravoltas.

Leão

Os nativos de Leão terão uma fase emocionante, mas precisarão equilibrar entusiasmo com senso de realidade (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

A tendência será que continue a viver tudo de maneira intensa e emocionante, sentindo a força da paixão vibrando e o(a) levando a buscar por mais amor e alegria em sua vida. Com isso, você tenderá a se apaixonar com mais facilidade e se entregar ao que fizer o seu coração bater mais forte.

No entanto, irá se deparar com alguns empecilhos, o que poderá despertar o pessimismo e o desânimo. Não se deixe levar por esses sentimentos e, em vez de embarcar com muito entusiasmo em coisas possivelmente passageiras, aproveite para ter mais senso de realidade. No setor afetivo, apesar da sua busca por mais harmonia na relação, irá se deparar com medos e sombras, o que causará abalos.

Virgem

Os nativos de Virgem poderão revisitar o passado, analisando suas origens e enfrentando inseguranças para construir um futuro mais sólido (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Fase importante para tornar mais clara a sua relação com o passado, conhecer melhor as suas origens e tomar posse da sua história. Será o momento de rever o que viveu, revisitando assuntos inacabados sobre relações familiares e sua infância. Desse modo, poderá compreender melhor as forças que atuam em suas emoções.

Tudo isso, por outro lado, despertará inseguranças que farão surgir cobranças e críticas, tanto internas quanto externas. Portanto, tenha maturidade ao lidar com as situações. Ainda nesta semana, possivelmente se confundirá na hora de agir e o contato com seus medos e fantasmas internos o(a) levará a mal-entendidos. Logo, atente-se a essas questões.

Libra

Os nativos de Libra buscarão conhecer novos lugares e pessoas (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

A tendência será de uma fase movimentada na vida social. Isso porque a busca por conhecer novos lugares e pessoas estará em alta, assim como a habilidade para frequentar ambientes diferentes e falar sobre assuntos diversificados. Porém, surgirão alguns bloqueios no caminho, o que irá atrapalhar os seus planos e fazer com que sinta a mente tensa e pesada.

Caso vá realizar alguma viagem, prepare-se para lidar com intercorrências que gerarão irritação. No setor afetivo, o momento pedirá cautela. Afinal, ao mesmo tempo em que tenderá a se apaixonar com facilidade, também irá se deparar com medos e dores profundas, o que levará a ações radicais.

Escorpião

Os nativos de Escorpião enfrentarão questões financeiras que os levarão a revisões importantes para evitar contratempos (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Momento importante para organizar a vida financeira. Será possível que se depare com alguns assuntos que pareciam bem resolvidos nesta área, mas que voltarão à tona para serem analisados novamente. Haverá a possibilidade de cometer enganos com pagamentos e na forma como lida com o dinheiro. Portanto, para evitar contratempos, procure ter mais cautela.

Ainda nesta fase, as inseguranças e o medo da escassez ficarão, possivelmente, bem presentes. Cuidado para não se cobrar e criticar demais. No campo profissional, terá bastante energia para batalhar pelo que deseja. Todavia, poderão surgir conflitos nas relações profissionais.

Sagitário

Os nativos de Sagitário terão uma fase de brilho pessoal (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Ao longo desta semana, a tendência será que o brilho pessoal fique em alta e que consiga ir em busca dos seus projetos pessoais. Apesar disso, a fase se mostrará propícia para revisar o que realmente quer e aprender como direcionar melhor a sua energia. Surgirão, contudo, alguns bloqueios, atrasos e intercorrências, o que o(a) fará desacelerar.

Assuntos que ficaram mal resolvidos virão à tona para poderem ser revistos. No campo social, você tenderá a buscar mais movimento, conhecer pessoas novas e se aventurar por lugares que ainda não conhece. Contudo, poderá se deparar com situações que irão aflorar dores e traumas profundos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio enfrentarão compromissos sociais intensos, mas precisarão respeitar o tempo necessário para reflexão (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Fase mais introspectiva. Será importante que respeite esse movimento, apesar de surgirem diversos tipos de compromisso na vida social. Somente assim conseguirá ter mais clareza sobre seus pensamentos e emoções. Ao longo do processo, poderá se confundir e se dispersar.

Além disso, assuntos que pareciam bem resolvidos tenderão a voltar para que você possa olhar para eles com mais profundidade. Ainda neste período, surgirão sentimentos de melancolia e desânimo. No caso, não se deixe levar por eles e procure se dedicar às práticas espirituais para se equilibrar. No campo financeiro e nos relacionamentos, ocorrerão possíveis reviravoltas, o que despertará inseguranças.

Aquário

Os nativos de Aquário dedicarão atenção ao coletivo, mas poderão se deparar com inseguranças sobre seu papel no mundo (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção à vida social e terá a presença mais solicitada pelos amigos e grupos dos quais faz parte. Será o momento de nutrir o espírito de solidariedade e perceber a importância de cada um no âmbito coletivo, inclusive a sua própria. Entretanto, poderá se deparar com situações que irão gerar incerteza em relação ao seu papel no mundo, o que despertará inseguranças e críticas.

Além disso, será possível que a desesperança em relação à realização dos seus ideais e propósitos também apareça, gerando desânimo e pessimismo. No setor afetivo, surgirão possíveis conflitos, o que levará a ações intensas e radicais. Portanto, atente-se a isso.

Peixes

Os nativos de Peixes buscarão reconhecimento profissional e deverão manter o equilíbrio ao lidar com cobranças e desafios (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

A vida profissional receberá mais atenção de sua parte. O desejo de conquistar o que busca em seu trabalho estará em alta. Será possível que receba o reconhecimento de seus superiores e de pessoas que admira. No entanto, poderão surgir grandes críticas e cobranças, além de alguns empecilhos no caminho.

Tudo isso irá gerar desânimo e atrapalhar os seus planos. No caso, procure ter maturidade e senso de realidade para direcionar bem a sua energia. Ainda nestes dias, a rotina continuará movimentada. Você deverá rever alguns assuntos mal resolvidos e ter cautela com a propensão a se confundir com mais facilidade. No campo afetivo, possivelmente se sentirá confuso(a) e mais sensível.