Veja as previsões do tarot para os signos em dezembro

O tarot é uma ferramenta milenar de autoconhecimento e orientação, que utiliza cartas simbólicas para revelar mensagens sobre diferentes aspectos da vida. Por meio da interpretação delas, é possível obter ideias sobre questões emocionais, espirituais, profissionais e de saúde.

Dezembro será marcado por momentos de reflexão, transformação e, para muitos, a chance de plantar ou colher os frutos de ações passadas. Abaixo, a taróloga Isabel Fogaça explica como será o mês dos signos, conforme o seu elemento, na saúde, no amor e no trabalho. Confira!

Signos de Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Os signos de Ar precisarão ter paciência para colher os frutos do trabalho (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Saúde

O elemento Ar tem a carta dos Peixes, ótima no sentido da espiritualidade, até porque um dos milagres de Jesus foi a multiplicação. Ela fala sobre pessoas que estão doentes, sobre rápida recuperação e grande possibilidade de cura. Além disso, está associada aos nossos rins e à bexiga. Ela aborda sobre a necessidade de melhorar a hidratação. Também destaca a necessidade de deixar fluir e não guardar mágoas, que nos fazem adoecer.

Amor

A carta 3 de Copas fala de um momento de grande diversão. Para quem está em um relacionamento, é um convite para sair, rir, ir ao cinema, passear e compartilhar momentos com amigos. É uma carta de muita coletividade, incentivando aproveitar o momento. Para os solteiros, a recomendação é aproveitar as companhias, celebrar com amigos e curtir o momento sem se preocupar com relacionamentos.

Trabalho

A carta do Cavaleiro de Ouros é um mensageiro do tarot e indica que começará um tempo de abundância. Entretanto, será necessário ter paciência, pois esse momento não é agora. Representado pela tartaruga no baralho Osho, esse cavaleiro simboliza progresso lento. É essencial continuar trabalhando e cuidando das sementes plantadas para colher os frutos no futuro.

Signos de Água: Câncer, Escorpião e Peixes

Os signos de Água viverão um ótimo período no amor (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Saúde

A carta da Cruz está associada a dores físicas, como nas costas, braços e ombros, e também a questões emocionais, relacionadas às cargas que carregamos. Ela fala de cansaço e de grandes sacrifícios, exigindo atenção e resiliência para lidar com tratamentos de saúde mais exigentes. No âmbito espiritual, representa proteção, lembrando que a espiritualidade está sempre presente, mesmo nas dificuldades.

Amor

No amor, nós temos o Valete de Copas. Para quem está solteiro, há uma grande possibilidade de encontrar uma pessoa para se apaixonar e ser amado. O Valete é o anunciador do tarot, e o naipe de Copas está relacionado às emoções. Para quem está em um relacionamento, é uma carta de melhor ciclo, de uma nova fase, com mais amor, prosperidade, coletividade e diversão.

Trabalho

A Rainha de Ouros é uma figura rica dentro do tarot. Essa carta fala sobre ter dinheiro suficiente para investimento e lazer. A rainha é representada com uma moeda gigante nas mãos, mas, ao mesmo tempo, a carta faz um convite para organização e planejamento. Além de esbanjar, pense a longo prazo e busque equilíbrio entre gastar e poupar.

Signos de Fogo: Áries, Leão e Sagitário

Os signos do Fogo viverão um período de prosperidade no trabalho (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Saúde

A carta da Montanha simboliza um período de teste espiritual, convidando à reflexão sobre resiliência e resistência. O momento poderá trazer cansaço e estresse para os signos de Fogo, impactando a saúde física e mental. Quando estamos sobrecarregados, todo o organismo sente os efeitos. Ela também nos remete à necessidade de fortalecer o corpo e a mente, como quem se prepara para uma longa subida: com esforço moderado, pausas e equilíbrio. Espiritualmente, essa carta representa um sacrifício necessário, que, embora desafiador, contribui para o fortalecimento e crescimento em vários aspectos da vida.

Amor

No sentido do amor, os signos estão pensando muito no passado, tanto pessoas que estão em um relacionamento quanto aquelas que não estão. Há uma saudade muito grande do que foi vivido e do ex-companheiro(a). Além disso, há pensamentos sobre o que não pode ser mudado, o que causará desgaste emocional.

Trabalho

Talvez este seja o período mais próspero do ano para o elemento Fogo. A carta da Imperatriz, de modo geral, está associada à riqueza e prosperidade. Será um momento positivo para pagar contas, fazer investimentos e alcançar resultados positivos tanto no trabalho quanto na vida familiar.

Signos de Terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Os signos da Terra passarão por um período de transformação no amor (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Saúde

A carta da Árvore está diretamente ligada à saúde mental e ao cultivo de pensamentos positivos. Ela sugere a importância de manter a mente equilibrada, ressignificar desafios e priorizar o bem-estar emocional. Isso inclui evitar influências negativas, valorizar-se, deixar o passado para trás e concentrar-se no presente. Além disso, destaca a relação entre a saúde mental e os hábitos alimentares, incentivando o consumo de frutas e verduras e adotando uma dieta leve e equilibrada. É essencial buscar escolhas saudáveis, sem exageros ou cobranças excessivas, promovendo um equilíbrio geral na rotina.

Amor

A carta da Torre sugere um momento de desconstrução, de deixar muitas coisas para trás. Ela fala do elemento fogo, que queima. Será necessário deixar o passado para trás e permitir mudanças na vida pessoal e emocional para alcançar felicidade no amor. É importante evitar brigas e agir com consciência para transformar a vida de forma positiva.

Trabalho

O 3 de Espadas reflete mágoas que podem estar impactando o desempenho desses signos, dificultando o foco (para se conectar com a energia do dinheiro) e a produtividade. Haverá a possibilidade de perda financeira se os nativos continuarem muito focados no drama, na tristeza e em questões emocionais que não têm solução. Por isso, é importante tomar cuidado.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.