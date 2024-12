Veja a cor ideal para você usar na virada do ano

Para atrair boas energias e prosperidade para o novo ano, muitas pessoas investem em simpatias e rituais, que incluem, entre o mais famoso deles, escolher a cor da roupa para a virada do ano. No entanto, se você faz parte do time que ainda está em dúvida sobre qual tom escolher, a numerologia pode te ajudar.

Este ramo do esoterismo utiliza a simbologia dos números e operações matemáticas para estabelecer uma conexão entre os algarismos e os seres vivos, ajudando a revelar traços de personalidade. Para relacionar os números com as cores, a influenciadora e especialista em assuntos esotéricos Nanda Silveira compartilha um método simples de cálculo.

Primeiro, escreva em um papel o dia e o mês em que você nasceu e o ano que está por vir. Depois, faça a soma de cada um desses números presentes no papel. Exemplo: vamos supor que você faça aniversário no dia de 20 de dezembro, então, sua data ficará 20/12/2025 e a conta terá o seguinte formato: 2+0+1+2+2+0+2+5.

Se o resultado da soma for um número de dois dígitos, você vai somar esses dois números até resultar em um algarismo de 1 a 9. Exemplo: utilizando a conta que fizemos acima, o resultado será 14. Sendo assim, some 1+4, resultando em 5.

Após calcular o seu número, Nanda Silveira ensina como identificar a cor que você deve usar nesta virada de ano, se baseando na numerologia. Lembrando que o foco deve ser no primeiro tom citado, já que o segundo é apenas um reforço para atrair algo que também será positivo para a pessoa.

1. Vermelho e laranja

O vermelho e o laranja são particularmente poderosos para energizar e motivar, como explica Nanda Silveira. “O vermelho traz a energia do movimento e também te dá ânimo para ir atrás das coisas e colocá-las em prática, enquanto o laranja traz a coragem e a ousadia ajudando na tomada de decisões”, afirma.

2. Laranja e rosa

Segundo a especialista, o laranja traz a mesma energia citada anteriormente, enquanto o rosa “trabalha a afetividade e a comunicação, movendo relacionamentos, evitando brigas e conflitos”, explica.

3. Amarelo

O amarelo é uma cor associada à felicidade e à energia, ideal para quem deseja ter mais disposição no trabalho e nos estudos. “Essa cor te ajuda a ter mais foco e concentração nas atividades do dia a dia e também trabalha sua criatividade”, afirma Nanda Silveira.

A cor verde transmite equilíbrio e harmonia para a vida (Imagem: Maria Markevich | Shutterstock)

4. Verde e marrom

O verde, frequentemente associado à natureza, está relacionado ao bem-estar, enquanto o marrom, associado à estabilidade, traz a sensação de segurança. “A cor verde traz equilíbrio e harmonia para sua vida e alivia a ansiedade, enquanto o marrom trabalha para você realizar e concretizar seus objetivos”, conta Nanda Silveira.

5. Azul e violeta

O azul traz calma, tranquilidade e harmonia, já o violeta traz transformação, mudança e trabalha a intuição para encontrar os melhores caminhos. “O ano pessoal 5 significa algumas mudanças e se você é uma pessoa que não lida muito bem com elas, por mais positivas que elas sejam, use o violeta porque traz uma força a mais que talvez você precise”, recomenda Nanda Silveira.

6. Azul-índigo e rosa

O azul-índigo, conforme a especialista, traz transformação, mudança e trabalha a intuição, “além de compreender melhor as situações da vida, buscando sempre o equilíbrio”. O rosa, por sua vez, tem o mesmo efeito citado no número 2.

7. Violeta

A cor violeta, associada à transformação, traz mudanças “e também trabalha a intuição para achar os melhores caminhos”, completa Nanda Silveira.

8. Rosa e marrom

Conforme a profissional, ambos têm os mesmos significados citados nos números 2, 4 e 6.

9. Dourado

Nanda Silveira conta que o dourado está relacionado à sabedoria interior e ajuda a superar preconceitos e falta de empatia, especialmente aqueles julgamentos que surgem ocasionalmente. Ela também destaca a importância do desapego. “Você precisa praticar o desapego e deixar algumas pessoas ou situações irem, porque elas não te servem mais”, conclui.

Por Lucas Siciliano