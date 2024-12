Horóscopo semanal: previsão dos signos de 09 a 15 de dezembro de 2024

O Sol seguirá em Sagitário e fará aspecto tenso com Júpiter e Saturno. Isso indica mais energia e entusiasmo, mas também alguns bloqueios no caminho, gerando desconfortos. Apesar dos desafios, essa situação irá ajudar a ter mais clareza e discernimento nas ações.

Vênus em Capricórnio estará em conjunção com Plutão e em aspecto tenso com Marte, sugerindo um momento desafiador para as relações. Afinal, o contato com inseguranças, medo do abandono e da rejeição se fará mais presente. No campo financeiro, também poderão surgir reviravoltas.

Marte estará no signo de Leão e em aspecto tenso com Plutão e Vênus. Esses movimentos sinalizam um período de revisões e modificações nos relacionamentos, o que tenderá a afetar bastante o ego. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral.

Áries

O ariano poderá sentir mais otimismo e animação para viver novas aventuras (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Semana bem agitada, na qual o desejo de ir em busca do que lhe traz alegria, crescimento e expansão estará em alta. Será possível que surjam boas oportunidades no seu caminho e que você faça contato com pessoas que o(a) ajudem a realizar os seus sonhos. Também poderá sentir mais otimismo e animação para viver novas aventuras. Apesar disso, atente-se à propensão a cometer diversos tipos de excesso, inclusive criar muitas expectativas.

No campo afetivo, o momento pedirá cautela. Afinal, você entrará, possivelmente, em contato com dores e medos. Ademais, imprevistos e divergência de opiniões poderão afetar a relação, levando a rompimentos precipitados e dolorosos.

Touro

O taurino poderá enfrentar seus medos com mais otimismo e confiança, começando a sentir mais disposição (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Nesta semana, apesar de ainda manter contato com dores e sombras, começará a sentir mais disposição. Com isso, poderá enfrentar seus medos com mais otimismo e confiança. Será o momento de tomar consciência dos padrões de comportamento que precisam ser abandonados e de situações que devem ser ressignificadas. Desse modo, avançará com mais leveza.

Contudo, será possível que sinta as coisas de maneira intensa e exagerada. Portanto, tome cuidado com as atitudes radicais. No setor profissional, haverá reviravoltas, gerando inseguranças, tensões e agitações. Logo, tenha um plano B para lidar com as possíveis mudanças.

Gêmeos

O geminiano se envolverá mais com a vida afetiva e buscará encontrar mais equilíbrio no relacionamento (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você se envolverá mais com a vida afetiva, buscando encontrar mais equilíbrio no relacionamento. Compreenderá melhor as necessidades do outro, mas sem deixar as suas de lado. Será possível que a relação passe por um momento de crescimento. Entretanto, assuntos mal resolvidos do passado poderão vir à tona para serem esclarecidos.

Ainda nestes dias, os relacionamentos em geral estarão um tanto abalados. Isso ocorrerá devido ao contato com dores e feridas profundas que afloram o medo do abandono e da rejeição. Para lidar com tudo isso, procure se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, buscando entender seus padrões nocivos.

Câncer

O canceriano poderá dedicar mais tempo aos seus relacionamentos, buscando mais harmonia (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Nesta semana, sua rotina ficará mais agitada. Poderão surgir diversos compromissos. Será necessário se organizar para conseguir estabelecer limites. Ainda nesta fase, mal-entendidos no trabalho poderão aparecer, assim como atrasos e imprevistos. Portanto, se prepare para lidar com isso.

Também poderá dedicar mais tempo aos seus relacionamentos, buscando mais harmonia. No entanto, tenha cautela com a inclinação a criar muitas expectativas em relação ao outro. No campo financeiro, poderão surgir mudanças, gerando tensões, mas também te levando a mais crescimento e novas oportunidades.

Leão

O momento se mostrará favorável para o leonino melhorar a relação consigo e desenvolver mais amor-próprio (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

O seu olhar para a vida tenderá a estar mais apaixonado. Ademais, o brilho pessoal e o desejo de viver alegrias estarão em alta. Com isso, existirá a possibilidade de você se sentir revigorado(a). O momento se mostrará favorável para melhorar a relação consigo, desenvolver mais amor-próprio e aprimorar suas qualidades. Porém, toda essa energia poderá levá-lo(a) a exagerar na dose e a se envolver demais com paixões passageiras. Portanto, atente-se a isso.

Ainda nesta fase, poderão surgir situações que confrontarão o seu ego. Logo, busque refletir sobre a forma como tem agido e tomar consciência de comportamentos egoístas. No campo afetivo, haverá dias desafiadores. Afinal, o medo da rejeição se fará mais presente.

Virgem

O virginiano se envolverá mais com os assuntos dos familiares e da casa (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você se envolverá mais com os assuntos dos familiares e da sua casa. Além disso, o contato com memórias se fará mais presente. A tendência será de uma semana mais movimentada na rotina do seu lar, com diversos compromissos e acontecimentos que trarão alegria, mas que também poderão sobrecarregar.

Ademais, alguns assuntos mal resolvidos na sua relação com o passado tenderão a ressurgir para poder encará-los com mais maturidade. Na rotina pessoal, você buscará mais prazer nas atividades cotidianas. Todavia, irá, possivelmente, se deparar com situações que aflorarão inseguranças, o que poderá afetar a saúde.

Libra

O libriano tenderá a desacelerar, se recolher no seu canto e assimilar as informações do que viveu (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Após um período mais movimentado no setor social, você tenderá a desacelerar, se recolher no seu canto e assimilar as informações do que viveu. Será o momento de estar mais em casa e com a sua família, bem como revisitando memórias. Afinal, isso o(a) ajudará a compreender mais a si e as suas emoções.

Apesar disso, haverá uma fase agitada no ambiente familiar. Possivelmente surgirão mais eventos sociais. Por sua vez, a mente ficará mais confusa, o que poderá acarretar mal-entendidos. Portanto, reflita sobre a forma como se comunica. No setor afetivo, poderá se deparar com alguns desafios que afetarão o ego, despertando o medo da rejeição e do abandono.

Escorpião

A propensão será de crescimento para o escorpiano, que poderá receber algum dinheiro extra (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Semana intensa, na qual você deverá encontrar formas de acalmar os ânimos, evitando assim se precipitar e agir de maneira impulsiva. No campo financeiro, a propensão será de crescimento. Haverá a possibilidade de receber algum dinheiro extra. Contudo, poderá gastar de forma impulsiva e excessiva.

No ambiente familiar, apesar da sua busca por mais equilíbrio nas relações, situações que irão aflorar medos e dores do passado se farão presentes. Ainda, suas necessidades pessoais e profissionais possivelmente conflitarão com as demandas familiares.

Sagitário

O sagitariano deverá desacelerar um pouco e refletir sobre o que realmente deseja para conseguir agir com mais maturidade (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Apesar de se sentir mais otimista e confiante para iniciar novos ciclos em sua vida e dar andamento a projetos pessoais, será possível que ocorram alguns imprevistos, mal-entendidos e atrasos em seu caminho. Além disso, poderá se confundir. Para conseguir agir com mais maturidade e senso de realidade, procure desacelerar um pouco e refletir sobre o que realmente deseja.

A semana se mostrará mais movimentada no setor social. Entretanto, possivelmente, surgirão situações que aflorarão medos e inseguranças, gerando conflitos. Haverá também a possibilidade de que a mente fique mais agitada e suscetível a ser afetada por pensamentos nocivos. Portanto, atente-se a isso.

Capricórnio

O capricorniano viverá uma fase mais introspectiva, voltando a atenção para o lado interno (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você viverá uma fase mais introspectiva. Será o momento de voltar a sua atenção para o lado interno, cuidar do que habita seu inconsciente, finalizar ciclos e tomar consciência do que não quer mais em sua vida. Ao longo do processo, no entanto, poderá se confundir e criar muitas expectativas em relação a algo.

No caso, atente-se para não se deixar levar por esses sentimentos e se frustrar. Para se equilibrar e ter mais clareza, procure se dedicar às práticas espirituais de maneira mais estruturada. Além disso, cuide bem da sua energia. No campo financeiro, apesar da sua busca por mais estabilidade e conforto, poderão surgir reviravoltas, gerando inseguranças. Logo, considere ter uma fonte de renda extra.

Aquário

O aquariano viverá uma fase agitada e cheia de compromissos com os amigos e os grupos que frequenta (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você se envolverá mais com as relações de amizade nesta semana. Será um momento propício para se dedicar às causas sociais, nutrindo o espírito de solidariedade e de fraternidade, bem como compreendendo a importância de cada um no coletivo.

Ademais, a fase se mostrará agitada, cheia de compromissos com os amigos e os grupos que frequenta. Porém, poderão surgir alguns bloqueios e cobranças, o que implicará inseguranças. Além disso, você viverá um período desafiador, em que poderá se deparar com medos e inseguranças em relação a si e à vida de forma geral. Isso irá gerar tensões e levá-lo(a) a agir de maneira radical.

Peixes

O pisciano viverá uma fase agitada e novas oportunidades de trabalho poderão surgir (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Nesta semana, você dedicará bastante atenção ao setor profissional. A tendência será de um período agitado, em que poderão surgir novas e boas oportunidades de trabalho. Todavia, haverá possíveis empecilhos que atrasarão os seus planos. Apesar dos desafios, essa situação poderá ajudá-lo(a) a ter mais clareza e senso de realidade para direcionar a sua energia.

No campo afetivo, você viverá uma fase de encerramentos. Ao longo do processo, poderá se confundir, sentir tudo de maneira mais intensa e se deparar com medos e fantasmas internos. No caso, procure acolher as emoções e cuidar das energias. Desse modo, experimentará mais clareza e evitará decisões precipitadas.