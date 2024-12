4 rituais de limpeza energética para o ano regido por Júpiter

2025 chega com a promessa de ser um ano marcante, repleto de oportunidades e conquistas, especialmente no âmbito profissional e dos negócios. Sob a influência poderosa de Júpiter, conhecido como o “Grande Benfeitor”, o período convidará a expandir horizontes, abraçar o positivismo e cultivar uma vivacidade contagiante.

“Júpiter nos ensina que, com otimismo e ação, podemos alcançar o que almejamos. Ele nos dá coragem para sonhar alto e força para realizar”, afirma Tânia Gori, referência em espiritualidade e autora de diversos livros sobre magia e bem-estar.

A energia de Júpiter, regente de Sagitário e Peixes, traz consigo qualidades como generosidade, fidelidade e justiça. Será um ano ideal para solidificar projetos, abrir novos caminhos e investir naquilo que promove crescimento pessoal e coletivo. “Esse será o ano de acreditar em si mesmo e na abundância do universo. Será hora de plantar sementes de sucesso e colher os frutos de nossos esforços”, enfatiza Tânia Gori.

Impacto de Júpiter

Júpiter, o maior planeta do sistema solar, é uma força vibrante de expansão e crescimento. Com um diâmetro 11 vezes maior que o da Terra, ele é um gigante gasoso composto principalmente por hidrogênio e hélio. “Júpiter nos lembra que o universo é vasto e cheio de possibilidades. Ele é a prova de que sempre há espaço para crescer e prosperar”, explica Tânia Gori.

O planeta leva quase 12 anos para completar sua órbita em torno do Sol, passando cerca de um ano em cada signo do zodíaco. Sua rotação é incrivelmente rápida, completando-se em apenas 9 horas e 56 minutos, e sua atmosfera turbulenta abriga tempestades gigantescas, como a famosa Grande Mancha Vermelha. “Júpiter nos ensina a lidar com os desafios de forma grandiosa, transformando turbulências em oportunidades”, destaca a escritora.

Com suas 64 luas conhecidas e quatro anéis formados por poeira e rochas, Júpiter também simboliza a abundância. Ele nos inspira a buscar conexões significativas e cultivar a generosidade em todas as áreas da vida.

Purifique a casa com um incenso ou palo santo (Imagem: Jozef Klopacka | Shutterstock)

Rituais de limpeza energética

Para alinhar-se com as vibrações elevadas de 2025, é essencial realizar uma limpeza energética em sua casa. Esse ritual simples, mas poderoso, ajuda a renovar as energias do ambiente e atrair prosperidade e harmonia para o novo ciclo. Veja abaixo!

1. Fogo

Passe um incenso ou palo santo em todos os cantos da casa, visualizando a queima de energias negativas e a purificação do espaço. “O fogo é transformador. Ele transmuta o velho e abre espaço para o novo”, explica Tânia Gori.

2. Sal grosso e essência de rosas

Coloque recipientes com sal grosso e essência de rosas nos cantos dos cômodos. Após 24 horas, descarte-os. O sal absorve energias densas, enquanto a essência de rosas purifica e traz leveza.

3. Som

Bater palmas nos cantos da casa, um método popular na Indonésia, ajuda a dispersar energias estagnadas. “O som tem um poder incrível de movimentar o que está parado, trazendo clareza e fluidez”, destaca a autora.

4. Caramelo mágico

Prepare um caramelo com açúcar mascavo, alho e tomilho, e deixe-o queimar até se tornar um carvão. Use-o como incenso para afastar más entidades e remover energias de antigas histórias do local. “Curar sua casa é curar a si mesmo, porque ela é um reflexo direto de quem somos”, reflete Tânia Gori.

Cores de 2025

As cores de 2025 – azul, verde e dourado – refletem a expansão, a sabedoria e a abundância trazidas por Júpiter. Usar velas azuis, por exemplo, ajuda a desbloquear a comunicação e atrair tranquilidade e criatividade. O dourado simboliza a riqueza e o sucesso, enquanto o verde favorece a saúde e o crescimento.

Outros elementos mágicos associados a 2025 incluem o metal estanho, que potencializa a conexão com as energias de prosperidade, e plantas como cravo-da-índia, jasmim e canela, ideais para rituais de proteção e fortuna.

Um ano para brilhar

Com Júpiter como guia, 2025 promete ser um período de grandes avanços. Seja na vida pessoal ou profissional, as influências astrológicas convidarão à ousadia e ao crescimento. “Repita diariamente: ‘Eu tenho e posso ter tudo que quero, pois sou uma estrela que brilha por onde passo’. Essa afirmação reforça o poder pessoal e atrai o que desejamos”, conclui Tânia Gori. Prepare-se para um ano de realizações extraordinárias, pois o universo está ao seu lado!

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e Presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora, também é a fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.